Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди

·42·Спорт
Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд Премер-лигада Манчестер Сити сафида дуч келган барча 25 та рақиб дарвозасига гол уриб, тарихий рекорд ўрнатди.
  • Ушбу гол ҳужумчининг APЛдаги 117-голи ва жорий мавсумдаги бешинчи тўпига айланди, бу эса уни тўпурарлар пойгасида якка пешқадамга айлантирди.
  • Шу билан бирга, Сандерленд ҳужумчиси Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига учта гол уриб, сўнгги олти йил ичида бундай натижани қайд этган илк футболчига айланди.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити ва Сандерленд жамоалари ўртасида ҳақиқий голлар шоуси намойиш этилди. Учрашув давомида мезбонлар 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, мавсумдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттирган бўлса-да, баҳс асосий эътиборни Эрлинг Холанднинг тарихий натижасига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, мазкур учрашувда Манчестер Сити сафида Энзо Фернандес, Раян Шерки ҳамда дубл қайд этган Антуан Семенё ўз номини таблолга ёздириб қўйди. Шунга қарамай, учрашувнинг энг муҳим воқеаси 81-дақиқада содир бўлди.

Норвегиялик ҳужумчи ўйин якунланишига тўққиз дақиқа қолганида рақиб дарвозасини ишғол қилди. Дастлаб ён чизиқ ҳаками ўйиндан ташқари ҳолат қайд этганини билдирган бўлса-да, VAR тизими вазиятни синчковлик билан ўрганиб чиқиб, голни ҳақли равишда инобатга олди.

Тарихий натижа ва шахсий рекорд

Ушбу гол Эрлинг Холанд учун Премер-лигада Манчестер Сити сафида дуч келган барча 25 та рақиб дарвозасига гол уриш имконини берди. Сандерленд футболчи ўз фаолияти давомида ҳали ғалаба қозона олмаган ва гол уролмаган ягона жамоа бўлиб қолаётганди, чунки ўтган мавсумдаги икки учрашувда ҳам у рақиб дарвозасини ишғол эта олмаганди.

Мазкур аниқ зарба ҳужумчининг APЛдаги 117-голи ва жорий мавсумдаги бешинчи тўпига айланди. Натижада, у тўпурарлар пойгасида Ливерпул сафида Борнмутга қарши баҳсда гол урган Александр Исакни бир тўпга ортда қолдириб, дастлабки босқичда тўпурарлар жадвалида якка пешқадамга айланди.

Сандерленд футболчисининг ёрқин хет-трик

Гарчи Холанд асосий рекордни ўрнатган бўлса-да, Сандерленд ҳужумчиси Браян Бробби ўйиннинг энг ёрқин қаҳрамонларидан бирига айланди. У Манчестер Сити дарвозасига учта гол уриб, ажойиб хет-трик қайд этди.

Статистик маълумотларга кўра, Браян Бробби сўнгги олти йил ичида Премер-лигада Манчестер Сити дарвозасига бир ўйинда учта гол уришга муваффақ бўлган илк футболчига айланди. Бунгача охирги марта Жейми Варди шаҳарликлар дарвозасига уч бор йўл топа олганди.

Энзо Мареска шогирдлари чемпионатдаги ғалабали юришини давом эттираётган бир пайтда, ушбу учрашув нафақат киритилган голларнинг кўплиги, балки тарихий рекордлар билан ҳам мухлислар эътиборини тортди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремер-лигаФутболРекорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиБугун, 11:51«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Бугун, 10:26Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Бугун, 10:25Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди