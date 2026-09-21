Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд Премер-лигада Манчестер Сити сафида дуч келган барча 25 та рақиб дарвозасига гол уриб, тарихий рекорд ўрнатди.
- Ушбу гол ҳужумчининг APЛдаги 117-голи ва жорий мавсумдаги бешинчи тўпига айланди, бу эса уни тўпурарлар пойгасида якка пешқадамга айлантирди.
- Шу билан бирга, Сандерленд ҳужумчиси Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига учта гол уриб, сўнгги олти йил ичида бундай натижани қайд этган илк футболчига айланди.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити ва Сандерленд жамоалари ўртасида ҳақиқий голлар шоуси намойиш этилди. Учрашув давомида мезбонлар 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, мавсумдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттирган бўлса-да, баҳс асосий эътиборни Эрлинг Холанднинг тарихий натижасига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, мазкур учрашувда Манчестер Сити сафида Энзо Фернандес, Раян Шерки ҳамда дубл қайд этган Антуан Семенё ўз номини таблолга ёздириб қўйди. Шунга қарамай, учрашувнинг энг муҳим воқеаси 81-дақиқада содир бўлди.
Норвегиялик ҳужумчи ўйин якунланишига тўққиз дақиқа қолганида рақиб дарвозасини ишғол қилди. Дастлаб ён чизиқ ҳаками ўйиндан ташқари ҳолат қайд этганини билдирган бўлса-да, VAR тизими вазиятни синчковлик билан ўрганиб чиқиб, голни ҳақли равишда инобатга олди.
Тарихий натижа ва шахсий рекордУшбу гол Эрлинг Холанд учун Премер-лигада Манчестер Сити сафида дуч келган барча 25 та рақиб дарвозасига гол уриш имконини берди. Сандерленд футболчи ўз фаолияти давомида ҳали ғалаба қозона олмаган ва гол уролмаган ягона жамоа бўлиб қолаётганди, чунки ўтган мавсумдаги икки учрашувда ҳам у рақиб дарвозасини ишғол эта олмаганди.
Мазкур аниқ зарба ҳужумчининг APЛдаги 117-голи ва жорий мавсумдаги бешинчи тўпига айланди. Натижада, у тўпурарлар пойгасида Ливерпул сафида Борнмутга қарши баҳсда гол урган Александр Исакни бир тўпга ортда қолдириб, дастлабки босқичда тўпурарлар жадвалида якка пешқадамга айланди.
Сандерленд футболчисининг ёрқин хет-трикГарчи Холанд асосий рекордни ўрнатган бўлса-да, Сандерленд ҳужумчиси Браян Бробби ўйиннинг энг ёрқин қаҳрамонларидан бирига айланди. У Манчестер Сити дарвозасига учта гол уриб, ажойиб хет-трик қайд этди.
Статистик маълумотларга кўра, Браян Бробби сўнгги олти йил ичида Премер-лигада Манчестер Сити дарвозасига бир ўйинда учта гол уришга муваффақ бўлган илк футболчига айланди. Бунгача охирги марта Жейми Варди шаҳарликлар дарвозасига уч бор йўл топа олганди.
Энзо Мареска шогирдлари чемпионатдаги ғалабали юришини давом эттираётган бир пайтда, ушбу учрашув нафақат киритилган голларнинг кўплиги, балки тарихий рекордлар билан ҳам мухлислар эътиборини тортди.
Изоҳлар 0
…