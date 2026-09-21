Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этди
Швейцариянинг оптика гиганти Зеисс ва Sony компаниялари билан ҳамкорликда яратилган янги авлод флагман смартфонлари расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси Шанхай шаҳрида ўтказилган махсус тақдимотда ўзининг энг илғор қурилмаларини эълон қилди. Дастлаб Хитой бозорида сотувга чиқадиган ушбу туркум октябрь ойида халқаро бозорларда ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сериядан Vivo X500 Pro ҳамда янада илғор имкониятларга эга Vivo X500 Pro Max моделлари ўрин олди. Тақдим этилган флагманлар ўлчамлари ва дисплей диагоналлари бўлиб фарқланади. Хусусан, сериянинг энг юқори вакили бўлган Pro Max версияси 6,85 дюймли йирик экран билан жиҳозланган бўлса, кичикроқ Pro модели 6,36 дюймли дисплейни олди.
Юқори унумдорлик ва илғор оптикаСмартфонларнинг аппарат қисмига MediaTek Dimensity 9600 Pro процессори асос қилиб олинган. Ишлаб чиқарувчи мазкур платформа ёрдамида нафақат юқори тезликдаги ҳисоб-китоблар, балки мураккаб сунъий интеллект вазифалари ва суратга олиш жараёнларини мукаммал даражада бажаришга эришган. Қурилмалар мобил фотография ихлосмандларини ўзига жалб қилишга қаратилган.
Қурилмаларнинг асосий эътибор қаратилган жиҳати бу уларнинг оптик имкониятларидир. Смартфонлар Зеисс ТруеДйнамик технологияси, илғор Sony Лйтиа сенсорлари ҳамда Зеисс APО супертелесенсорлари билан таъминланган. Бу эса ҳар қандай ёруғлик шароитида ҳам табиий ранглар ва ўта тиниқ кадрлар олиш имконини беради.
Профессионал даражадаги камера имкониятлари
- Vivo X500 Pro Max модели 1/1,4 дюймли ўлчамга эга бўлган улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланди.
- Мазкур сенсор 85 мм эквивалент фокус масофасини тақдим этади ва олисдаги объектларни яқинлаштиришда юқори аниқликни сақлайди.
- Vivo X500 Pro эса ярим дюймли Sony сенсорига асосланган 64 мегапикселли камера билан чекланган.
- Ҳар икки смартфон СИПА 7.0 даражасидаги профессионал тасвир стабилизациясига эга бўлиб, қўл титрашининг олдини олади.
Хитой бозорида харидорларга янги флагманлар тўртта рангда — оқ, кулранг, қора ва тўқ сариқ тусларда таклиф этилади. Европа ва бошқа халқаро бозорлар учун мўлжалланган версиялар эса кейинроқ тақдим этилиши режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…