Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этди

·0·Техно
Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этди

Швейцариянинг оптика гиганти Зеисс ва Sony компаниялари билан ҳамкорликда яратилган янги авлод флагман смартфонлари расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси Шанхай шаҳрида ўтказилган махсус тақдимотда ўзининг энг илғор қурилмаларини эълон қилди. Дастлаб Хитой бозорида сотувга чиқадиган ушбу туркум октябрь ойида халқаро бозорларда ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сериядан Vivo X500 Pro ҳамда янада илғор имкониятларга эга Vivo X500 Pro Max моделлари ўрин олди. Тақдим этилган флагманлар ўлчамлари ва дисплей диагоналлари бўлиб фарқланади. Хусусан, сериянинг энг юқори вакили бўлган Pro Max версияси 6,85 дюймли йирик экран билан жиҳозланган бўлса, кичикроқ Pro модели 6,36 дюймли дисплейни олди.

Юқори унумдорлик ва илғор оптика

Смартфонларнинг аппарат қисмига MediaTek Dimensity 9600 Pro процессори асос қилиб олинган. Ишлаб чиқарувчи мазкур платформа ёрдамида нафақат юқори тезликдаги ҳисоб-китоблар, балки мураккаб сунъий интеллект вазифалари ва суратга олиш жараёнларини мукаммал даражада бажаришга эришган. Қурилмалар мобил фотография ихлосмандларини ўзига жалб қилишга қаратилган.

Қурилмаларнинг асосий эътибор қаратилган жиҳати бу уларнинг оптик имкониятларидир. Смартфонлар Зеисс ТруеДйнамик технологияси, илғор Sony Лйтиа сенсорлари ҳамда Зеисс APО супертелесенсорлари билан таъминланган. Бу эса ҳар қандай ёруғлик шароитида ҳам табиий ранглар ва ўта тиниқ кадрлар олиш имконини беради.

Профессионал даражадаги камера имкониятлари

  • Vivo X500 Pro Max модели 1/1,4 дюймли ўлчамга эга бўлган улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланди.
  • Мазкур сенсор 85 мм эквивалент фокус масофасини тақдим этади ва олисдаги объектларни яқинлаштиришда юқори аниқликни сақлайди.
  • Vivo X500 Pro эса ярим дюймли Sony сенсорига асосланган 64 мегапикселли камера билан чекланган.
  • Ҳар икки смартфон СИПА 7.0 даражасидаги профессионал тасвир стабилизациясига эга бўлиб, қўл титрашининг олдини олади.
Смартфонлар қоронғи ва қийин шароитларда суратга олишни севувчилар учун 4K форматидаги "Кинематографик портрет" режимини тақдим этади. Ушбу режим қуёш ботиши ёки шом пайтида ҳам профессионал даражадаги кадрларни ёзиб олиш имконини беради. Шунингдек, қурилмалар Зеисс Ген 2 телеривертерлари билан тўлиқ мос келади, Pro Max версияси эса 400 мм эквивалент фокус масофасига эга Зеисс Ген 2 Ultra билан ҳам ишлай олади.

Хитой бозорида харидорларга янги флагманлар тўртта рангда — оқ, кулранг, қора ва тўқ сариқ тусларда таклиф этилади. Европа ва бошқа халқаро бозорлар учун мўлжалланган версиялар эса кейинроқ тақдим этилиши режалаштирилган.

VivoЗеиссSonyСмартфонФлагман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиБугун, 15:25iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди