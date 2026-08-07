Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!

·354·Дунё
Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!
Қисқача

АҚШ Президенти Доналд Трамп Украинага қўшимча ракеталар, жумладан Патриот ҳаво мудофааси тизимлари ва узоқ масофали ракеталарни бериш масаласида рад жавобини билдирди. У АҚШга ракеталар ўзи ҳам кераклигини айтиб, Жо Байден маъмуриятини Украинага 300 миллиард долларлик ўқ-дорилар бериб, Америка қурол-яроғ захираларини камайтирганликда айблади.

АҚШ Президенти Дональд Трамп Оқ уйда ўтказилган навбатдаги брифингда Украинага қўшимча ҳарбий ёрдам, жумладан Patriot ҳаво мудофааси тизимлари ва узоқ масофали ракеталарни етказиб бериш масаласида кескин муносабат билдирди.

Вашингтоннинг Киевга қўшимча ракеталар ажратиши борасидаги журналистлар саволига Трамп қисқа ва очиқчасига: «Бизга ўзимизга ҳам ракеталар керак», дея жавоб берди.

"Байден 300 миллиард долларлик ўқ-дориларни тарқатиб юборди"

АҚШ давлат раҳбари собиқ президент Жо Байден маъмуриятини Украинага меъёрдан ортиқ ёрдам кўрсатиш орқали Американинг стратегик қурол-яроғ захираларини ҳалокатли даражада камайтирганликда айблади.

"Байден Зеленскийга 300 миллиард долларлик ўқ-дориларни берди. Мен лавозимдан кетганимда армия омборлари тўла эди, аммо у бу захираларнинг катта қисмини тарқатиб юборди. Ҳозир биз бу йўқотишларни қайта тиклаш билан шуғулланяпмиз", — деди Дональд Трамп.

Шу билан бирга, Президент АҚШ армияси ҳозирда ҳам мамлакат хавфсизлигини таъминлаш учун етарлича қурол-яроққа эга эканини қўшимча қилди. У айрим тизимлар энг замонавий эмаслигини тан олган бўлса-да, уларнинг жанговар самарадорлиги етарли даражада эканини қайд этди.

Зеленскийнинг хавотири ва Оқ уйнинг рад жавоби

Трампнинг бу баёноти Украинада ҳаво ҳужумларидан ҳимояланиш учун Patriot ракета-тўсувчиларига эҳтиёж ўта кучайган бир пайтда янгради.

Эслатиб ўтамиз, 1 августга ўтар кечаси Россия томонидан амалга оширилган оммавий ракета ҳужумидан сўнг Украина Президенти Володимир Зеленский Ғарб ҳамкорларини ҳаво мудофаа воситаларини зудлик билан етказиб беришга чақирган эди. Зеленский ушбу қуроллар "келажакдаги сценарийлар учун омборларда турмасдан, айнан ҳозир жанг майдонида зарурлигини" таъкидлаган. Аммо Вашингтоннинг сўнгги позицияси Киев учун вазият янада мураккаблашиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Дональд ТрампУкраинаЖо БайденВладимир ЗеленскийОқ уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди