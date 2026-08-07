Сунъий интеллект янги вирус яратгани олимларни ҳайратга солди
Стенфорд университети олимлари Эво 2 генератив СИ модели ёрдамида Э. коли бактерияларини йўқ қила оладиган янги бактериофаглар яратди. Лабораторияда синтез қилинган 300 га яқин вариантдан 16 таси самарали экани тасдиқланиб, улар Э. коли нинг икки хил штаммига қарши таъсир кўрсатди.
Стенфорд университети олимлари сунъий интеллект (СИ) ёрдамида E. coli бактерияларини йўқ қила оладиган янги бактериофагларни яратди. Тадқиқот натижалари Science журналида эълон қилиниб, бу ҳақда Stanford Report ва The Guardian нашрлари хабар берди.
Олимлар вирусларни яратишда Evo 2 генератив СИ моделидан фойдаланган. У FX174 бактериофаги асосида минглаб эҳтимолий геномларни ишлаб чиққан. Улардан лабораторияда синтез қилинган 300 га яқин вариантнинг 16 таси амалда самарали экани тасдиқланган. Бу фаглар E. coliнинг икки хил штаммига қарши таъсир кўрсатган ва табиий бактериофаглардан сезиларли даражада фарқ қилиши қайд этилган.
Тадқиқот сунъий интеллект функционал вирус геномларини ярата олишини намойиш этди. Бироқ олимлар бундай технологияни одамлар, ҳайвонлар ёки ўсимликларга зарар етказиши мумкин бўлган вирусларга нисбатан қўллаш мумкин эмаслигини таъкидламоқда.
Маълум қилинишича, Evo 2 модели инсон ва ҳайвонларга юқадиган вируслар эмас, балки 2 миллиондан ортиқ бактериофагнинг генетик маълумотлари асосида ўқитилган.
Мутахассислар фикрича, бу технология келажакда янги дори воситаларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши мумкин. Шу билан бирга, у биохавфсизлик ва сунъий интеллектдан хавфсиз фойдаланиш масалаларини янада долзарб қилиб қўймоқда.
…