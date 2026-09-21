Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)
Тейлор Свифт 20 сентябрь куни Канзас-Сити шаҳридаги “Arrowhead Stadium”да бўлиб ўтган америка футболи учрашувида турмуш ўртоғи Трэвис Келсини қўллаб-қувватлади. “Kansas City Chiefs” “Indianapolis Colts”га қарши майдонга тушди. Бу ҳақда Entertainment weekly хабар берди.
Учрашувнинг биринчи чорагида Трэвис Келси жамоасига тачдаун олиб келганидан сўнг, Тейлор Свифт ҳаяжон билан ўрнидан туриб, қўлидаги никоҳ узугига ишора қилди. У “Бу — менинг эрим!” дея хурсандчилигини билдирган.
Хонанданинг бу реакцияси стадиондаги камераларга тушиб қолди. Кейинчалик мазкур лаҳза акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Тейлор Свифт учрашувни ота-онаси ҳамда қайнонаси Донна Келси билан бирга томоша қилган. Бу унинг Трэвис Келси билан турмуш қурганидан кейин “Chiefs”нинг иккинчи уй учрашувига ташрифидир.
Изоҳлар 0
…