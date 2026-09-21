Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган Н.М. ва унинг жазмани Х.Т.
- 8 йил 6 ойдан озодликдан маҳрум қилинди.
- Н.М. ўз таниши Т.Қ.га эрини ўлдириш учун одам топиб беришни сўраб, 6 минг доллар таклиф қилган, Х.Т. эса аванс сифатида 1 минг доллар берган.
- Т.Қ. ички ишлар органларига хабар берганидан сўнг, М.Б.нинг ўлдирилгани саҳналаштирилган ва Н.М. ҳамда Х.Т. пул бераётган вақтда қўлга олинган. Судда Н.М.
Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун ёлланма қотил излаган аёл ва унинг жазмани 8 йил 6 ойдан озодликдан маҳрум қилинди.
Суд материалларига кўра, 1989 йилда туғилган Н.М. 2011 йилдан буён М.Б. билан шаръий никоҳ асосида яшаб келган. 2025 йил бошида у стоматология шифохонасида 1992 йилда туғилган Х.Т. билан танишган ва кейинчалик улар яқин муносабатда бўлган. 2025 йил августида Н.М.нинг эри бу муносабатдан хабар топганидан сўнг, эр-хотин ўртасида келишмовчиликлар бошланган.
2026 йил февралида Н.М. таниши Т.Қ.га мурожаат қилиб, эрини ўлдириш учун одам топиб беришни сўраган. Бунинг учун 6 минг доллар таклиф қилинган. Х.Т. эса Т.Қ.га аванс сифатида 1 минг доллар берган. Бироқ Т.Қ. бу ҳақда ички ишлар органларига хабар қилган ва ўзига берилган пул ҳамда Н.М. билан суҳбат аудиоёзувини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этган. Шундан сўнг тезкор тадбир ташкил этилган.
2026 йил 4 март куни тезкор тадбир доирасида М.Б. гўёки ўлдирилгандек ҳолат саҳналаштирилган. Унинг танасида жароҳатлар бордек кўрсатилган фото ва видеолар тайёрланиб, Н.М. ҳамда Х.Т.га намойиш этилган. Улар эр ҳақиқатан ҳам ўлдирилганига ишонган.
Шундан сўнг аёл ва унинг жазмани шартли қотилга келишилган 5,5 минг долларни бераётган вақтда тезкор ходимлар томонидан қўлга олинган.
Суд жараёнида Н.М. эрини ўлдириш нияти бўлмаганини, аслида уни қаттиқроқ уриб, қўрқитиб қўйишни истаганини айтган. Унинг таъкидлашича, эри уни мунтазам уриб-калтаклаган. Бироқ М.Б. судда бу айбловларни рад этган.
Жиноят ишлари бўйича Наманган шаҳар суди Н.М. ва Х.Т.ни Жиноят кодексининг 25, 28-моддалари ҳамда 97-моддаси 2-қисми “п” банди билан айбдор деб топган. Уларнинг ҳар бирига 8 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.
Изоҳлар 0
…