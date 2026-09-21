Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалди

·32·Жамият
Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган Н.М. ва унинг жазмани Х.Т.
  • 8 йил 6 ойдан озодликдан маҳрум қилинди.
  • Н.М. ўз таниши Т.Қ.га эрини ўлдириш учун одам топиб беришни сўраб, 6 минг доллар таклиф қилган, Х.Т. эса аванс сифатида 1 минг доллар берган.
  • Т.Қ. ички ишлар органларига хабар берганидан сўнг, М.Б.нинг ўлдирилгани саҳналаштирилган ва Н.М. ҳамда Х.Т. пул бераётган вақтда қўлга олинган. Судда Н.М.

Наманган вилоятида эрини ўлдириш учун ёлланма қотил излаган аёл ва унинг жазмани 8 йил 6 ойдан озодликдан маҳрум қилинди.

Суд материалларига кўра, 1989 йилда туғилган Н.М. 2011 йилдан буён М.Б. билан шаръий никоҳ асосида яшаб келган. 2025 йил бошида у стоматология шифохонасида 1992 йилда туғилган Х.Т. билан танишган ва кейинчалик улар яқин муносабатда бўлган. 2025 йил августида Н.М.нинг эри бу муносабатдан хабар топганидан сўнг, эр-хотин ўртасида келишмовчиликлар бошланган.

2026 йил февралида Н.М. таниши Т.Қ.га мурожаат қилиб, эрини ўлдириш учун одам топиб беришни сўраган. Бунинг учун 6 минг доллар таклиф қилинган. Х.Т. эса Т.Қ.га аванс сифатида 1 минг доллар берган. Бироқ Т.Қ. бу ҳақда ички ишлар органларига хабар қилган ва ўзига берилган пул ҳамда Н.М. билан суҳбат аудиоёзувини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этган. Шундан сўнг тезкор тадбир ташкил этилган.

2026 йил 4 март куни тезкор тадбир доирасида М.Б. гўёки ўлдирилгандек ҳолат саҳналаштирилган. Унинг танасида жароҳатлар бордек кўрсатилган фото ва видеолар тайёрланиб, Н.М. ҳамда Х.Т.га намойиш этилган. Улар эр ҳақиқатан ҳам ўлдирилганига ишонган.

Шундан сўнг аёл ва унинг жазмани шартли қотилга келишилган 5,5 минг долларни бераётган вақтда тезкор ходимлар томонидан қўлга олинган.

Суд жараёнида Н.М. эрини ўлдириш нияти бўлмаганини, аслида уни қаттиқроқ уриб, қўрқитиб қўйишни истаганини айтган. Унинг таъкидлашича, эри уни мунтазам уриб-калтаклаган. Бироқ М.Б. судда бу айбловларни рад этган.

Жиноят ишлари бўйича Наманган шаҳар суди Н.М. ва Х.Т.ни Жиноят кодексининг 25, 28-моддалари ҳамда 97-моддаси 2-қисми “п” банди билан айбдор деб топган. Уларнинг ҳар бирига 8 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Наманган вилоятиН.М.М.Б.Х.Т.
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиБугун, 17:50Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиСурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиБугун, 15:57Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиБугун, 12:59Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакБугун, 12:58Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиБугун, 12:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди