«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуриньо Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг

·38·Спорт
«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуриньо Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадрид дербисида "Реал"нинг "Атлетико"га 1:2 ҳисобида ютқазиши натижасида "Барселона"дан очколар фарқи 6 тага етди.
  • Бош мураббий Жозе Моуринью ҳакамлик қарорларини танқид қилиб, чемпионлик пойгасига учинчи кучлар таъсир кўрсатаётганини маълум қилди.
  • Унинг фикрича, агар "Реал"га тўсиқ қўйилмаса ва тенг рақобат шароити яратилса, чемпионлик учун курашиш мумкин.

Испания Ла Лигасидаги чемпионлик пойгаси Мадрид дербисидаги кутилмаган натижадан сўнг янада қизғин ва можароли тус олди. «Қироллик клуби» ўз майдонида ашаддий рақиби «Атлетико»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнир жадвалида пешқадам «Барселона»дан нақд 6 очко ортда қолиб кетди. Мазкур оғриқли мағлубиятдан сўнг жамоа бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида ҳакамлик қарорларини қаттиқ танқид қилиб, Ла Лига чемпионлиги тақдирига учинчи кучлар таъсир кўрсатаётганига очиқчасига шама қилди.

Нуфузли AS нашрига берган баёнотида португалиялик мутахассис «Реал»га қарши очиқдан-очиқ тўсиқлар қўйилаётганини таъкидлаб: «Агар бизни тинч қўйишса ва барча билан тенг рақобатлашиш имкони берилса, ҳали олдинда узоқ йўл бор», дея жавоб қайтарди. Мураббий буни олдиндан тузилган режа деб аташдан тийилган бўлса-да, Ҳакамлар қўмитасининг тайинловини кинояли тарзда «бечораларнинг қўпол хатоси» сифатида баҳолади.

Хўш, Моуриньо тилга олган 41 ёшли ҳакам ва «Реал»га қарши бой тарихга эга шахс аслида ким, «қаймоқранглилар» 6 очколик фарқни йўқота оладими ва бу баёнот Ла Лига интизом қўмитаси томонидан жазоланиши мумкинми?

«Тенгсиз кураш, 6 очколик фарқ ва шубҳали тайинлов»: Моуриньонинг 5 та қайноқ иқрори

Мадрид дербисидан сўнг матбуотда катта резонанс келтириб чиқарган асосий фикрлар ва далиллар:

  • «Атлетико»дан қақшатқич зарба: «Реал» дербида 1:2 ҳисобида ютқазиб, Каталониянинг «Барселона» клуби билан фарқни 6 очкога етказиб қўйди;

  • «Бизни тинч қўйишса бас»: Бош мураббий чемпионлик пойгаси ҳали тугамаганини, бироқ ҳакамлар томонидан босим бўлмасагина ҳалол рақобат бўлишини уқдирди;

  • Олдиндан тузилган фитнани рад этишга уриниш: Моуриньо буни махсус режа деб ўйлашни хоҳламаслигини, шунчаки мураббий ва футболчилар сингари ҳакамлар қўмитаси ҳам хато қилганига ишонишни исташини билдирди;

  • Ҳакамлар бригадасига очиқ эътироз: 41 ёшли тажрибасиз реферининг «Реал»га қарши бой тарихга эга бошқа бир мутахассис билан жуфтликда дербига тайинланиши кескин қораланди;

  • Руҳий ҳужум тактикаси: Моуриньо ўз услубига содиқ қолган ҳолда мағлубиятдан сўнг бор босимни футболчилардан ҳакамлар ва ташкилотчилар томонига бурди.

Мадрид дербиси ва Ла Лигадаги вазият: «Реал»нинг ҳолати рақамларда

Дерби натижаси ва мураббийнинг эътирозлари таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

Мадрид дербисигача бўлган ҳолат

Дербидан кейинги ҳолат ва кўрсаткичлар

Мадрид дербиси ҳисоби

«Реал Мадрид» 1:2 «Атлетико Мадрид»

Пешқадам «Барселона» билан фарқ

3 очколик тафовут

6 очкогача ошди (Хавфли масофа)

Моуриньонинг асосий айблови

Тезкор тактик ўзгаришлар

Ҳакамлар қўмитасининг нохолис тайинлови

Ҳакам бригадасига эътироз

Бажарилган қарорлар

41 ёшли бош рефери ва ғаразли ёрдамчи

Чемпионлик учун имконият

Юқори даражада барқарор

«Агар тинч қўйишса ва тенг шароит берилса, курашамиз»

Футбол ва ҳакамлик экспертизаси: Жозе Моуриньонинг бу чиқиши ортида нима ётибди?

Испания футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Моуриньонинг классик «қалқон» услуби: Жозе ҳар сафар муҳим учрашувларда очко йўқотганида матбуот ва жамоатчилик диққатини шогирдларининг хатоларидан ҳакамлик мавзусига буриб юборишда дунёнинг энг устаси фаранги ҳисобланади;

  • Ҳакамлар қўмитасига босим ўтказиш: Мавсумнинг дастлабки қисмидаёқ рефериларни қаттиқ танқид қилиш орқали у кейинги турларда ҳакамларнинг «Реал»га нисбатан эҳтиёткорроқ қарор чиқаришига эришишга уринмоқда;

  • «Барселона» билан 6 очколик жарлик: Ла Лига каби муросасиз чемпионатда «Барселона»дан 6 очко орқада қолиш чемпионлик тақдирини жиддий хавф остига қўяди, шу сабабли «Реал»да руҳий муҳитни тезда тиклаш шарт;

  • Интизомий жазо хавфи: Испания Қироллик футбол федерацияси ҳакамлар ҳалоллигига шубҳа билдирган мураббийларга нисбатан одатда қаттиқ жарима ва дисквалификация чораларини қўллайди, Моуриньо ҳам ушбу баёноти учун жазога тортилиши эҳтимоли бор.

Жозе Моуриньонинг бу шов-шувли интервьюси Испания чемпионатида ҳакамлик атрофидаги можароларни яна бир бор аланга олдирди.

Сизнингча, «Реал»нинг «Атлетико»дан учраган мағлубиятига ҳақиқатан ҳам ҳакамларнинг хатоси сабаб бўлдими ёки жамоанинг ўйинида муаммолар борми? «Қаймоқранглилар»нинг 6 очколик фарқни йўқотиб, «Барселона»дан чемпионликни тортиб олишига ишонасизми? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Ла Лигадаги энг қайноқ футбол жанжали ҳақидаги мақолани барча дўстларингиз ва «Реал» мухлисларига улашинг!

Реал МадридАтлетико МадридЖозе МоуриньоМадрид дербиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Бугун, 19:48«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 19:28«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорладиБугун, 19:20Тарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиТарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиБугун, 19:17Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Бугун, 19:12Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиКаннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиБугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди