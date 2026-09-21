«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуриньо Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисида "Реал"нинг "Атлетико"га 1:2 ҳисобида ютқазиши натижасида "Барселона"дан очколар фарқи 6 тага етди.
- Бош мураббий Жозе Моуринью ҳакамлик қарорларини танқид қилиб, чемпионлик пойгасига учинчи кучлар таъсир кўрсатаётганини маълум қилди.
- Унинг фикрича, агар "Реал"га тўсиқ қўйилмаса ва тенг рақобат шароити яратилса, чемпионлик учун курашиш мумкин.
Испания Ла Лигасидаги чемпионлик пойгаси Мадрид дербисидаги кутилмаган натижадан сўнг янада қизғин ва можароли тус олди. «Қироллик клуби» ўз майдонида ашаддий рақиби «Атлетико»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнир жадвалида пешқадам «Барселона»дан нақд 6 очко ортда қолиб кетди. Мазкур оғриқли мағлубиятдан сўнг жамоа бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида ҳакамлик қарорларини қаттиқ танқид қилиб, Ла Лига чемпионлиги тақдирига учинчи кучлар таъсир кўрсатаётганига очиқчасига шама қилди.
Нуфузли AS нашрига берган баёнотида португалиялик мутахассис «Реал»га қарши очиқдан-очиқ тўсиқлар қўйилаётганини таъкидлаб: «Агар бизни тинч қўйишса ва барча билан тенг рақобатлашиш имкони берилса, ҳали олдинда узоқ йўл бор», дея жавоб қайтарди. Мураббий буни олдиндан тузилган режа деб аташдан тийилган бўлса-да, Ҳакамлар қўмитасининг тайинловини кинояли тарзда «бечораларнинг қўпол хатоси» сифатида баҳолади.
Хўш, Моуриньо тилга олган 41 ёшли ҳакам ва «Реал»га қарши бой тарихга эга шахс аслида ким, «қаймоқранглилар» 6 очколик фарқни йўқота оладими ва бу баёнот Ла Лига интизом қўмитаси томонидан жазоланиши мумкинми?
«Тенгсиз кураш, 6 очколик фарқ ва шубҳали тайинлов»: Моуриньонинг 5 та қайноқ иқрори
Мадрид дербисидан сўнг матбуотда катта резонанс келтириб чиқарган асосий фикрлар ва далиллар:
«Атлетико»дан қақшатқич зарба: «Реал» дербида 1:2 ҳисобида ютқазиб, Каталониянинг «Барселона» клуби билан фарқни 6 очкога етказиб қўйди;
«Бизни тинч қўйишса бас»: Бош мураббий чемпионлик пойгаси ҳали тугамаганини, бироқ ҳакамлар томонидан босим бўлмасагина ҳалол рақобат бўлишини уқдирди;
Олдиндан тузилган фитнани рад этишга уриниш: Моуриньо буни махсус режа деб ўйлашни хоҳламаслигини, шунчаки мураббий ва футболчилар сингари ҳакамлар қўмитаси ҳам хато қилганига ишонишни исташини билдирди;
Ҳакамлар бригадасига очиқ эътироз: 41 ёшли тажрибасиз реферининг «Реал»га қарши бой тарихга эга бошқа бир мутахассис билан жуфтликда дербига тайинланиши кескин қораланди;
Руҳий ҳужум тактикаси: Моуриньо ўз услубига содиқ қолган ҳолда мағлубиятдан сўнг бор босимни футболчилардан ҳакамлар ва ташкилотчилар томонига бурди.
Мадрид дербиси ва Ла Лигадаги вазият: «Реал»нинг ҳолати рақамларда
Дерби натижаси ва мураббийнинг эътирозлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Мадрид дербисигача бўлган ҳолат
Дербидан кейинги ҳолат ва кўрсаткичлар
Мадрид дербиси ҳисоби
—
«Реал Мадрид» 1:2 «Атлетико Мадрид»
Пешқадам «Барселона» билан фарқ
3 очколик тафовут
6 очкогача ошди (Хавфли масофа)
Моуриньонинг асосий айблови
Тезкор тактик ўзгаришлар
Ҳакамлар қўмитасининг нохолис тайинлови
Ҳакам бригадасига эътироз
Бажарилган қарорлар
41 ёшли бош рефери ва ғаразли ёрдамчи
Чемпионлик учун имконият
Юқори даражада барқарор
«Агар тинч қўйишса ва тенг шароит берилса, курашамиз»
Футбол ва ҳакамлик экспертизаси: Жозе Моуриньонинг бу чиқиши ортида нима ётибди?
Испания футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Моуриньонинг классик «қалқон» услуби: Жозе ҳар сафар муҳим учрашувларда очко йўқотганида матбуот ва жамоатчилик диққатини шогирдларининг хатоларидан ҳакамлик мавзусига буриб юборишда дунёнинг энг устаси фаранги ҳисобланади;
Ҳакамлар қўмитасига босим ўтказиш: Мавсумнинг дастлабки қисмидаёқ рефериларни қаттиқ танқид қилиш орқали у кейинги турларда ҳакамларнинг «Реал»га нисбатан эҳтиёткорроқ қарор чиқаришига эришишга уринмоқда;
«Барселона» билан 6 очколик жарлик: Ла Лига каби муросасиз чемпионатда «Барселона»дан 6 очко орқада қолиш чемпионлик тақдирини жиддий хавф остига қўяди, шу сабабли «Реал»да руҳий муҳитни тезда тиклаш шарт;
Интизомий жазо хавфи: Испания Қироллик футбол федерацияси ҳакамлар ҳалоллигига шубҳа билдирган мураббийларга нисбатан одатда қаттиқ жарима ва дисквалификация чораларини қўллайди, Моуриньо ҳам ушбу баёноти учун жазога тортилиши эҳтимоли бор.
Жозе Моуриньонинг бу шов-шувли интервьюси Испания чемпионатида ҳакамлик атрофидаги можароларни яна бир бор аланга олдирди.
Сизнингча, «Реал»нинг «Атлетико»дан учраган мағлубиятига ҳақиқатан ҳам ҳакамларнинг хатоси сабаб бўлдими ёки жамоанинг ўйинида муаммолар борми? «Қаймоқранглилар»нинг 6 очколик фарқни йўқотиб, «Барселона»дан чемпионликни тортиб олишига ишонасизми? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Ла Лигадаги энг қайноқ футбол жанжали ҳақидаги мақолани барча дўстларингиз ва «Реал» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…