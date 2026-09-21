Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди

·30·Техно
Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Google корпорацияси Googleбоок номли янги ноутбуклар оиласи билан бозорга қайтди.
  • Бу қурилмалар Android-смартфонлар билан чуқур интеграциялашган бўлиб, Алуминиум ОС операцион тизимида ишлайди ва Intel ҳамда Qualcomm процессорлари билан таъминланган.
  • Googleбоок ноутбуклари Gemini сунъий интеллекти билан бойитилган, ўн йил давомида янгиланишлар вада қилинган, ҳамда 4-октабрдан АҚШда сотувга чиқади.

Технология оламидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Google корпорацияси ноутбуклар бозорига қайтганини расман эълон қилди ва Googleбоок деб номланган янги қурилмалар оиласини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги дастлабки қурилмалар Acer, Asus, Dell, HP ва Lenovo каби йирик брендлар томонидан тайёрланган бўлиб, уларнинг бошланғич нархи 900 долларни ташкил қилади ва ҳозирнинг ўзида олдиндан буюртма бериш имконияти очилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ноутбукларнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу Android-смартфонлар билан чуқур интеграциятсидир. Хусусан, Континуе Он функцияси фойдаланувчига ишни смартфонда бошлаб, ноутбукда худди шу ердан давом эттириш имконини беради. Шунингдек, мобил иловаларни катта экранга транслация қилиш ҳамда ягона файл менежери орқали қурилмадаги ва смартфондаги маълумотларни бир вақтнинг ўзида бошқариш мумкин бўлади.

Алуминиум ОС ва замонавий аппарат таъминоти

Googleбоок қурилмалари компьютерлар учун махсус мослаштирилган тўлақонли Android-платформаси бўлган Алуминиум ОС операцион тизимида ишлайди. Анъанавий ChromeOS тизимидан фарқли ўлароқ, бу ерда иловалар қўшимча эмуляция қатламисиз бевосита тизимнинг ўзида ишга тушади. Фойдаланувчиларга веб-иловалар, Google Play дўкони ва Chrome кенгайтмалари тўлиқ тақдим этилади.

Қурилмаларнинг аппарат асоси икки хил платформага таянади: булар Intel Core Ultra Сериес 3 ҳамда Qualcomm Snapdragon Х Элите процессорларидир. Кейинчалик эса янада ҳамёнбоп бўлиши кутилаётган MediaTek базасидаги моделлар ҳам чиқарилиши режалаштирилган. Оператив хотира ҳажми минимал 16 гигабайтдан бошланиб, максимал 32 гигабайтгача етказилади. Барча моделлар учун унумдорлиги камида 45 TOPS бўлган NPU тақдим этилган.

Сунъий интеллект ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

Интерфейсга Gemini сунъий интеллекти чуқур интеграция қилинган бўлиб, Магик Поинтер функцияси оддий сичқонча ҳаракати орқали экрандаги маълумотларни таҳлил қилиш имконини беради. Шунингдек, овозли киритиш тизими нутқни шунчаки матнга ўзгартирибгина қолмай, уни тузилган матн кўринишига келтиради. Дастурчилар учун эса Антигравитй платформаси ва пКВМ изоляцияланган Линух муҳити олдиндан ўрнатилган.

Google компанияси ўз қурилмалари хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратган бўлиб, аппарат даражасидаги Google Титан ҳимояси ва зарарли дастурларни аниқлаш тизими қўлланилган. Энг муҳими, Google ушбу ноутбуклар учун ўн йил давомида функционал янгиланишлар ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни вада қилмоқда.

Сотувлар жорий йилнинг 4-октабр кунидан АҚШда, 5-октабрдан эса Канада, Буюк Британия, Ирландия, Франция, Германия ва Австралияда бошланади. Харидорлар учун қўшимча бонус сифатида Nvidia GeForce Нов хизматининг йиллик обунаси, 5 терабайт булутли хотирага эга Google AI Pro ҳамда YouTube Премиум, Adobe Пҳотошоп каби хизматларнинг уч ойлик обуналари тақдим этилади.

GoogleGoogleбоокАлуминиум ОСНоутбукСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиБугун, 15:25iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди