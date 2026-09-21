Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Google корпорацияси Googleбоок номли янги ноутбуклар оиласи билан бозорга қайтди.
- Бу қурилмалар Android-смартфонлар билан чуқур интеграциялашган бўлиб, Алуминиум ОС операцион тизимида ишлайди ва Intel ҳамда Qualcomm процессорлари билан таъминланган.
- Googleбоок ноутбуклари Gemini сунъий интеллекти билан бойитилган, ўн йил давомида янгиланишлар вада қилинган, ҳамда 4-октабрдан АҚШда сотувга чиқади.
Технология оламидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Google корпорацияси ноутбуклар бозорига қайтганини расман эълон қилди ва Googleбоок деб номланган янги қурилмалар оиласини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги дастлабки қурилмалар Acer, Asus, Dell, HP ва Lenovo каби йирик брендлар томонидан тайёрланган бўлиб, уларнинг бошланғич нархи 900 долларни ташкил қилади ва ҳозирнинг ўзида олдиндан буюртма бериш имконияти очилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ноутбукларнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу Android-смартфонлар билан чуқур интеграциятсидир. Хусусан, Континуе Он функцияси фойдаланувчига ишни смартфонда бошлаб, ноутбукда худди шу ердан давом эттириш имконини беради. Шунингдек, мобил иловаларни катта экранга транслация қилиш ҳамда ягона файл менежери орқали қурилмадаги ва смартфондаги маълумотларни бир вақтнинг ўзида бошқариш мумкин бўлади.
Алуминиум ОС ва замонавий аппарат таъминотиGoogleбоок қурилмалари компьютерлар учун махсус мослаштирилган тўлақонли Android-платформаси бўлган Алуминиум ОС операцион тизимида ишлайди. Анъанавий ChromeOS тизимидан фарқли ўлароқ, бу ерда иловалар қўшимча эмуляция қатламисиз бевосита тизимнинг ўзида ишга тушади. Фойдаланувчиларга веб-иловалар, Google Play дўкони ва Chrome кенгайтмалари тўлиқ тақдим этилади.
Қурилмаларнинг аппарат асоси икки хил платформага таянади: булар Intel Core Ultra Сериес 3 ҳамда Qualcomm Snapdragon Х Элите процессорларидир. Кейинчалик эса янада ҳамёнбоп бўлиши кутилаётган MediaTek базасидаги моделлар ҳам чиқарилиши режалаштирилган. Оператив хотира ҳажми минимал 16 гигабайтдан бошланиб, максимал 32 гигабайтгача етказилади. Барча моделлар учун унумдорлиги камида 45 TOPS бўлган NPU тақдим этилган.
Сунъий интеллект ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашИнтерфейсга Gemini сунъий интеллекти чуқур интеграция қилинган бўлиб, Магик Поинтер функцияси оддий сичқонча ҳаракати орқали экрандаги маълумотларни таҳлил қилиш имконини беради. Шунингдек, овозли киритиш тизими нутқни шунчаки матнга ўзгартирибгина қолмай, уни тузилган матн кўринишига келтиради. Дастурчилар учун эса Антигравитй платформаси ва пКВМ изоляцияланган Линух муҳити олдиндан ўрнатилган.
Google компанияси ўз қурилмалари хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратган бўлиб, аппарат даражасидаги Google Титан ҳимояси ва зарарли дастурларни аниқлаш тизими қўлланилган. Энг муҳими, Google ушбу ноутбуклар учун ўн йил давомида функционал янгиланишлар ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни вада қилмоқда.
Сотувлар жорий йилнинг 4-октабр кунидан АҚШда, 5-октабрдан эса Канада, Буюк Британия, Ирландия, Франция, Германия ва Австралияда бошланади. Харидорлар учун қўшимча бонус сифатида Nvidia GeForce Нов хизматининг йиллик обунаси, 5 терабайт булутли хотирага эга Google AI Pro ҳамда YouTube Премиум, Adobe Пҳотошоп каби хизматларнинг уч ойлик обуналари тақдим этилади.
Изоҳлар 0
…