Тарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқди
Япония яшил майдонларида давом этаётган XX ёзги Осиё ўйинларининг футбол мусобақасида Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси мислсиз ирода ва юқори маҳорат намойиш этиб, муддатидан аввал плей-офф босқичига йўл олди. Литвалик мутахассис Котрина Кулбите бошчилигидаги футболчи қизларимиз гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи 3-турида Ҳонгконг жамоасига қарши майдонга тушиб, драматик кечган қарама-қаршиликда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашув давомида 35-дақиқада Диёрахон Ҳабибуллаева ҳисобни очган бўлса-да, иккинчи бўлим бошида Чанг Чунг мувозанатни тиклаб, вазиятни кескинлаштириб юборди.
Бироқ қўшиб берилган вақтнинг 90+2-дақиқасида белгиланган баҳсли пенальтини Мафтуна Шойимова совуққонлик билан голга айлантириб, жамоамизга олтинга тенг 3 очкони тақдим этди. Гуруҳ босқичида қитъанинг кучли жамоалари — Филиппин ва Хитой термалари билан дуранг ўйнаб, мағлубиятсиз одимлаган вакилларимиз жами 5 очко жамғарган ҳолда 2-ўринни эгаллаб, чоракфинал йўлланмасини расмийлаштирди.
Хўш, Котрина Кулбите шогирдлари Ҳонгконг босимини қандай енгиб ўтди, қўшимча дақиқалардаги пенальти терма жамоа руҳиятига қандай таъсир қилди ва Ўзбекистон аёллар футболи Осиёнинг энг кучли тўртлигига кира оладими?
«Ҳабибуллаеванинг маҳорати, сўнгги сониялардаги пенальти ва мағлубиятсиз серия»: Чоракфинал сари 5 муҳим қадам
Ўзбекистон аёллар терма жамоасининг Ҳонгконгга қарши кечган ўйини ва гуруҳдаги натижаларининг муҳим нуқталари:
Мағлубиятсиз марш: Терма жамоа гуруҳда қитъанинг кўп карра чемпионлари ва иштирокчилари бўлган Филиппин ва Хитой билан муносиб дуранг қайд этиб, Ҳонгконгни таслим этди;
35-дақиқадаги ҳисоб очилиши: Жамоанинг бош тўпурари Диёрахон Ҳабибуллаева биринчи бўлимда ҳисобни очиб, вакилларимизни олдинга олиб чиқди;
Жавоб голи ва юзага келган босим: 55-дақиқада Ҳонгконг вакиласи Чанг Чунг ҳисобни тенглаштириб (1:1), ўзбек футболчиларини ҳал қилувчи ҳужумларга зўрға ундади;
90+2-дақиқадаги ҳал қилувчи пенальти: Сўнгги лаҳзаларда юзага келган жарима зарбасини жамоа етакчиси Мафтуна Шойимова аниқ амалга ошириб, ғалаба тўпини киритди;
Плей-офф ва 5 очко: Ўзбекистон жами учта ўйиндан 5 очко жамғариб, гуруҳда фахрли 2-ўринни қўлга киритди ва чоракфиналга чиқди.
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасидаги баҳс статистикаси
3-тур учрашуви тафсилотлари ва гуруҳдаги якуний кўрсаткичлар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Ўзбекистон миллий жамоаси
Ҳонгконг миллий жамоаси
Якуний ҳисоб
2
1
Голлар муаллифлари
Д. Ҳабибуллаева (35'), М. Шойимова (90+2' пен)
Чанг Чунг (55')
Гуруҳдаги умумий очколари
5 очко (1 ғалаба, 2 дуранг, 0 мағлубият)
Плей-офф зонасидан ташқарида
Гуруҳдаги якуний ўрни
2-ўрин (Чоракфиналга йўлланма олди)
Гуруҳда курашни якунлади
Жамоа бош мураббийи
Котрина Кулбите (Литва)
Маҳаллий мураббийлар штаби
Олдинги натижалари
Филиппин билан дуранг, Хитой билан дуранг
Саралашда очко йўқотишлари
Футбол экспертизаси: Нега Котрина Кулбите жамоасининг бу натижаси тарихий ютуқ?
Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:
Хитой ва Филиппиндек грандлар қаршисида барқарорлик: Гуруҳда қитъанинг энг қудратли аёллар термалари бўлган Хитой ва Жаҳон чемпионати иштирокчиси Филиппинга қарши ютқазмасдан туриб бериш мураббий Кулбите тактикаси тўғри тузилганини кўрсатди;
Ҳиссий бардош ва руҳий куч: Ҳисоб 1:1 бўлиб турган ва дуранг вазиятни чалкаштириб юбориши мумкин бўлган вазиятда 90+2-дақиқада пенальтини тепиш жуда катта руҳий совуққонликни талаб қилади; Мафтуна бу синовдан муваффақиятли ўтди;
Ҳужум ва ҳимоя уйғунлиги: Диёрахон Ҳабибуллаеванинг яккама-якка вазиятлардаги тезлиги ва стандарт вазиятлардаги фаоллик Ўзбекистон жамоасининг ҳужум чизиғини ҳар қандай рақиб учун хавфли қилади;
Аёллар футболидаги янги давр: Ушбу ғалаба Ўзбекистонда хотин-қизлар футболи ривожланиши, инфратузилма яратилиши ва халқаро мураббийлар жалб этилиши ўз самарасини бераётганининг амалий исботидир.
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси эндиликда Осиё ўйинларининг медаллари сари кечадиган шиддатли чоракфинал жангига тайёргарлик кўрмоқда.
Сизнингча, Котрина Кулбите бошчилигидаги жамоамиз чоракфинал тўсиғидан ҳам муваффақиятли ўтиб, Осиё ўйинлари шоҳсупасига кўтарила оладими? 90+2-дақиқадаги пенальтини голга айлантирган Мафтуна Шойимованинг совуққонлигини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ушбу ёрқин иродали ғалабасини барча футбол ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…