«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маҳмуд Мурадов Тбилисидаги Роман Долидзега қарши грепплинг жангида мағлубиятга учраганини тан олди, бироқ бу унинг асосий йўналиши эмаслигини ва жанг катта молиявий таклиф туфайли қабул қилинганини таъкидлади.
- Жангчи жиддий жароҳат олмаганини ва келажакда ҳам жозибадор молиявий шартлар билан исталган рақибга қарши чиқишга тайёрлигини билдирди.
- Ушбу баҳс Мурадовнинг ММА статистикаси ва рейтингига таъсир қилмайди, чунки у тижорий кўргазмали учрашув бўлган.
Ўзбекистонлик машҳур ММА жангчиси, собиқ UFC юлдузи Маҳмуд Мурадов Грузиядаги шов-шувли жангидан сўнг илк бор мухлисларига очиқ ва муросасиз баёнот билан юзланди. 19 сентябрь куни Тбилисида бўлиб ўтган «HYPE Georgia» турнирида у UFCнинг амалдаги хавфли жангчиси Роман Долидзега қарши грэпплинг қоидалари бўйича гиламга чиқиб, муддатидан олдин имкониятни бой берган эди. Ушбу кутилмаган мағлубият ижтимоий тармоқларда қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлгач, Мурадов Прагага қайтиши биланоқ вазиятга ойдинлик киритди.
Ҳеч қандай жиддий жароҳат олмаганини ва машғулотларга зудлик билан қайтаётганини таъкидлаган спортчи грэпплинг унинг йўналиши эмаслигини, фаолиятида илк бор бу спорт турида куч синашганини ва баҳсга розилик берилишига асосий сабаб катта молиявий гонорар бўлганини яширмади: «Бир нарсани айтмоқчиман: ҳа, биз ютқаздик. Лекин мен грэпплер эмасман. Яхши рақибга қарши жуда яхши гонорарли таклиф бўлди ва биз қабул қилдик. Яна шундай таклиф бўлса, бу сафар ҳам қабул қиламан. Чунки бу спорт. Агар шундай пул тўлашса, исталган рақибга қарши чиқишга тайёрман».
Хўш, Мурадовнинг нотаниш йўналишда таваккал қилиши унинг ММАдаги репутациясига қандай таъсир кўрсатади, мухлислар нима учун уни қўллаб-қувватламоқда ва ҳамюртимизнинг навбатдаги ҳақиқий жанги қачон бўлиб ўтади?
«Жароҳатсиз қайтиш, катта гонорар ва илк синов»: Мурадов баёнотининг 5 та муҳим нуқтаси
Тбилисидаги шов-шувли беллашувдан кейин Маҳмуд Мурадов очиқлаган асосий фактлар:
Прагага эсон-омон қайтиш: Жангчи Тбилисидаги турнирдан сўнг Чехия пойтахтига етиб борди ва соғлиғи жойида эканини, ҳеч қандай жароҳат олмаганини билдирди;
Мағлубиятни мардонавор тан олиш: Мурадов баҳона изламасдан, рақиби Роман Долидзенинг устунлигини ва ўзининг мағлубиятини очиқ тан олди;
Грэпплинг бўйича дебют: Маҳмуд профессионал фаолияти давомида илк бор соф грэпплинг (бўғиш ва оғритиш усулларига асосланган партер кураши) қоидалари бўйича баҳс олиб борганини таъкидлади;
Молиявий омилнинг очиқ тан олиниши: Жангчига ушбу тўқнашув учун жуда юқори гонорар таклиф этилгани унинг баҳсга киришига бош сабаб бўлган;
Келажакдаги таклифларга тайёрлик: Агар ташкилотчилар яна жозибадор молиявий шартларни тақдим этса, Мурадов исталган спорт тури ва ҳар қандай кучли рақиб билан тўқнашишга очиқлигини маълум қилди.
HYPE Georgia: Маҳмуд Мурадов ва Роман Долидзе қарама-қаршилиги
Тбилисидаги мусобақа тафсилотлари ва жангчиларнинг профил кўрсаткичлари:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Маҳмуд Мурадов (Ўзбекистон)
Роман Долидзе (Грузия)
Асосий базавий спорт тури
Классик ММА, кикбоксинг, зарба бериш техникаси
Грэпплинг, жиу-джитсу (ADCC Европа чемпиони)
Жанг формати
Соф грэпплинг (Зарбаларсиз, фақат кураш)
Соф грэпплинг қоидалари
Жанг бўйича тажриба
Фаолиятидаги биринчи грэпплинг жанги
Кўп йиллик халқаро кураш турнирлари ғолиби
Турнир ва сана
HYPE Georgia, 2026 йил 19 сентябрь
HYPE Georgia, 2026 йил 19 сентябрь
Баҳс натижаси
Муддатидан аввал мағлубият (Сабмишн)
Муддатидан аввал ғалаба
Асосий мақсад ва омил
Юқори гонорар ва янги йўналишдаги синов
Ўз ватанида номдор рақиб устидан ғалаба
ММА ва яккакураш экспертизаси: Нега Мурадовнинг қарори спорт бизнеси учун одатий ҳол?
Спорт таҳлилчилари ва яккакураш усталарининг хулосалари:
Услублар номутаносиблиги: Маҳмуд Мурадов — табиатан ёрқин «ударник» (оёқ ва қўл зарбалари билан жанг қилувчи спортчи); Роман Долидзе эса фаолияти бошиданоқ грэпплинг бўйича халқаро чемпион бўлган, шу боис зарбасиз фақат кураш қоидаларида грузиялик спортчининг имконияти дастлабдан сезиларли даражада юқори эди;
ММА рекордига таъсир қилмайди: Ушбу баҳс расмий ММА (аралаш жанглар) статистикасига киритилмайди, бу фақат тижорий кўргазмали грэпплинг учрашуви бўлгани боис Мурадовнинг рейтингига ҳеч қандай путур етмайди;
Касбий ҳалоллик ва прагматизм: Кўплаб жангчилар мағлубиятдан сўнг ҳакамларни ёки нотўғри ҳакамликни айблашга уринади, аммо Маҳмуднинг «мен грэпплер эмасман, бу пул учун қилинган бизнес» қабилидаги самимий жавоби мухлислар томонидан ҳурмат билан қабул қилинди;
Жароҳат хавфининг йўқлиги: Зарбаларсиз жанг Мурадовга оғир шикастларсиз (жароҳатларсиз) чиқиб кетиш имконини берди, бу эса унинг асосий ММА лигаларидаги кейинги жангларига тезда тайёргарлик кўришини кафолатлайди.
Маҳмуд Мурадовнинг ушбу баёноти замонавий спорт фақат титуллар учун эмас, балки катта бизнес ва ўзини янги синовларда синаб кўриш майдони ҳам эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, ММА жангчиларининг ўзларига нотаниш спорт турларида катта пул учун таваккал қилиб жангга чиқиши тўғрими? Маҳмуд Мурадовнинг мағлубиятдан кейин баҳона қилмасдан айтган мардонавор ва очиқ тан олишига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти ихлосмандлари учун қизиқарли бўлган ушбу экспресс-хабарни барча дўстларингиз ҳамда ММА мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…