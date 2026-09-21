«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади
Дунёнинг энг нуфузли аралаш жанглар промоушени — UFC енгил вазн тоифасида узоқ кутилган чемпионлик интригаси янги ва ўта қайноқ босқичга чиқди. UFC 331 рақамли турнирида октагонга кўтарилган арманистонлик топ-даъвогар Арман Царукян бразилиялик хавфли нокаутчи Маурисио Руффини илк раунднинг ўзидаёқ тирсак зарбалари билан муддатидан олдин нокаутга учратиб, ёрқин ғалабани тантана қилди. Ушбу даҳшатли финишдан сўнг Царукян тўғридан-тўғри амалдаги чемпион Жастин Гэйжи томон ўт очди ва уни чемпионлик жангидан очиқчасига қочаётганликда айблади.
Арманнинг фикрича, Гэйжи ҳеч қачон унинг исмини тилга олмайди ва Руффининг қўли билан уни тўхтатишни орзу қилган. Царукян рақибини баҳоналар излаш, Илья Топурия билан жанг сўраш ёки атайлаб 15 миллион долларлик астрономик гонорар талаб қилиб фаолиятини якунлаш билан таҳдид солиш каби найрангларда айблади. Даъвогарнинг талаби қатъий: чемпион ё камарни сақлаб қолиш учун унга қарши октагонга чиқади, ёки уни бўшатиб, ёш жангчиларга йўл беради. Хўш, Гэйжи нега Царукяндан қочмоқда, UFC раҳбари Дана Уайт 15 миллион долларлик талабга қандай жавоб беради ва енгил вазннинг янги қироли ким бўлади?
«Биринчи раунддаги нокаут ва 15 миллионлик баҳона»: Царукян баёнотининг 5 та муҳим нуқтаси
UFC 331 турниридан сўнг октагонда янграган энг шов-шувли фактлар ва далиллар:
1-раунддаги чақмоқдек ғалаба: Арман Царукян бразилиялик Маурисио Руффини кучли тирсак зарбалари билан биринчи раунддаёқ ер тишлатди;
«У менинг номимни айтишдан қўрқади»: Царукян Жастин Гэйжи унинг исмини мутлақо тилга олмаслиги ва мағлубиятдан чўчиётганини таъкидлади;
Руффига боғланган умидлар: Даъвогарнинг фикрича, чемпион Руффининг қўли орқали Арманни мағлуб этишни ва ўзига хавфсиз йўл очишни кутган эди;
15 миллион долларлик савдолашиш: Гэйжи бу жангни рад этиш учун Илья Топурия билан супержанг сўраши ёки жангдан қочиш учун 15 миллион долларлик реал бўлмаган шарт қўяётгани фош этилди;
«Камарни бўшат ёки жанг қил!»: Царукян Гэйжига ультиматум қўйиб, камарни муносиб ҳимоя қилишни ёки титулни бўшатиб нафақага чиқишни талаб қилди.
UFC енгил вазнининг ҳал қилувчи қарама-қаршилиги: Царукян ва Гэйжи кўрсаткичлари
Икки кучли жангчининг ҳозирги ҳолати ва статистик таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Арман Царукян
Жастин Гэйжи
Жорий мақоми
№1 даъвогар (UFC 331 қаҳрамони)
Амалдаги UFC енгил вазн чемпиони
Сўнгги жанг натижаси
Маурисио Руффи устидан 1-раундда нокаут
Камар ҳимояси ва чемпионлик жанги
Жанг услуби
Кураш, партер назорати ва кучли тирсак зарбалари
Агрессив кикбоксинг, оғир оёқ зарбалари (лоу-кик)
Асосий талаби
Кечиктириб бўлмас чемпионлик жанги
Илья Топурия билан жанг ёки 15 млн $ гонорар
Психологик босим
Чўққига чиққан ишонч ва мутлақ тажовузкорлик
Фаолиятини якунлаш ёки камарни сақлаш иккиланиши
ММА ва UFC экспертизаси: Нега бу тўқнашув муқаррар ва ким ғалаба қозонади?
Аралаш жанг санъати шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Царукяннинг ноқулай услуби: Арманнинг мукаммал кураш базаси ва тирсаклар билан берадиган вайронкор зарбалари Гэйжи каби зарбачи (ударник) жангчилар учун доимо энг даҳшатли қопқон бўлиб келган;
Гэйжининг молиявий ва психологик тактикаси: Чемпион 15 миллион доллар талаб қилиш ёки бошқа вазн чемпионларини (Топурия) чорлаш орқали энг катта даромадли вариантни қидирмоқда ва мағлубият хавфи юқори бўлган даъвогарлардан ўзини олиб қочмоқда;
Дана Уайтнинг босими: UFC 331 даги ёрқин нокаутдан кейин промоушен раҳбарияти Царукянга камар учун курашиш имкониятини бермасликка бошқа сабаб топа олмайди;
Енгил вазндаги авлодлар алмашинуви: Экспертлар фикрича, Гэйжи ва Порье сингари фахрийлар даври поёнига етмоқда ва Царукян бошлиқ янги тўлқин вазнни тўлиқ эгаллаб олмоқда.
Арман Царукяннинг ушбу дадил чиқиши ва Маурисио Руффини тор-мор этиши UFC чемпионлик камари учун курашни йилнинг энг кутилаётган тўқнашувига айлантирди.
Сизнингча, Жастин Гэйжи ҳақиқатан ҳам Арман Царукяннинг курашидан чўчиб, жангдан бўйин товлаяптими ёки бу шунчаки катта пул ишлаш учун PR-ўйинми? Агар ушбу жанг ташкил этилса, ким енгил вазн чемпиони бўлади — Царукянми ёки Гэйжи? Шахсий фикр ва жанг таҳлилингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда октагоннинг энг қайноқ хабарини барча ММА ва спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…