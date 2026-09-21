«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади

·0·Спорт
«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади

Дунёнинг энг нуфузли аралаш жанглар промоушени — UFC енгил вазн тоифасида узоқ кутилган чемпионлик интригаси янги ва ўта қайноқ босқичга чиқди. UFC 331 рақамли турнирида октагонга кўтарилган арманистонлик топ-даъвогар Арман Царукян бразилиялик хавфли нокаутчи Маурисио Руффини илк раунднинг ўзидаёқ тирсак зарбалари билан муддатидан олдин нокаутга учратиб, ёрқин ғалабани тантана қилди. Ушбу даҳшатли финишдан сўнг Царукян тўғридан-тўғри амалдаги чемпион Жастин Гэйжи томон ўт очди ва уни чемпионлик жангидан очиқчасига қочаётганликда айблади.

Арманнинг фикрича, Гэйжи ҳеч қачон унинг исмини тилга олмайди ва Руффининг қўли билан уни тўхтатишни орзу қилган. Царукян рақибини баҳоналар излаш, Илья Топурия билан жанг сўраш ёки атайлаб 15 миллион долларлик астрономик гонорар талаб қилиб фаолиятини якунлаш билан таҳдид солиш каби найрангларда айблади. Даъвогарнинг талаби қатъий: чемпион ё камарни сақлаб қолиш учун унга қарши октагонга чиқади, ёки уни бўшатиб, ёш жангчиларга йўл беради. Хўш, Гэйжи нега Царукяндан қочмоқда, UFC раҳбари Дана Уайт 15 миллион долларлик талабга қандай жавоб беради ва енгил вазннинг янги қироли ким бўлади?

«Биринчи раунддаги нокаут ва 15 миллионлик баҳона»: Царукян баёнотининг 5 та муҳим нуқтаси

UFC 331 турниридан сўнг октагонда янграган энг шов-шувли фактлар ва далиллар:

  • 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба: Арман Царукян бразилиялик Маурисио Руффини кучли тирсак зарбалари билан биринчи раунддаёқ ер тишлатди;

  • «У менинг номимни айтишдан қўрқади»: Царукян Жастин Гэйжи унинг исмини мутлақо тилга олмаслиги ва мағлубиятдан чўчиётганини таъкидлади;

  • Руффига боғланган умидлар: Даъвогарнинг фикрича, чемпион Руффининг қўли орқали Арманни мағлуб этишни ва ўзига хавфсиз йўл очишни кутган эди;

  • 15 миллион долларлик савдолашиш: Гэйжи бу жангни рад этиш учун Илья Топурия билан супержанг сўраши ёки жангдан қочиш учун 15 миллион долларлик реал бўлмаган шарт қўяётгани фош этилди;

  • «Камарни бўшат ёки жанг қил!»: Царукян Гэйжига ультиматум қўйиб, камарни муносиб ҳимоя қилишни ёки титулни бўшатиб нафақага чиқишни талаб қилди.

UFC енгил вазнининг ҳал қилувчи қарама-қаршилиги: Царукян ва Гэйжи кўрсаткичлари

Икки кучли жангчининг ҳозирги ҳолати ва статистик таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Арман Царукян

Жастин Гэйжи

Жорий мақоми

№1 даъвогар (UFC 331 қаҳрамони)

Амалдаги UFC енгил вазн чемпиони

Сўнгги жанг натижаси

Маурисио Руффи устидан 1-раундда нокаут

Камар ҳимояси ва чемпионлик жанги

Жанг услуби

Кураш, партер назорати ва кучли тирсак зарбалари

Агрессив кикбоксинг, оғир оёқ зарбалари (лоу-кик)

Асосий талаби

Кечиктириб бўлмас чемпионлик жанги

Илья Топурия билан жанг ёки 15 млн $ гонорар

Психологик босим

Чўққига чиққан ишонч ва мутлақ тажовузкорлик

Фаолиятини якунлаш ёки камарни сақлаш иккиланиши

ММА ва UFC экспертизаси: Нега бу тўқнашув муқаррар ва ким ғалаба қозонади?

Аралаш жанг санъати шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Царукяннинг ноқулай услуби: Арманнинг мукаммал кураш базаси ва тирсаклар билан берадиган вайронкор зарбалари Гэйжи каби зарбачи (ударник) жангчилар учун доимо энг даҳшатли қопқон бўлиб келган;

  • Гэйжининг молиявий ва психологик тактикаси: Чемпион 15 миллион доллар талаб қилиш ёки бошқа вазн чемпионларини (Топурия) чорлаш орқали энг катта даромадли вариантни қидирмоқда ва мағлубият хавфи юқори бўлган даъвогарлардан ўзини олиб қочмоқда;

  • Дана Уайтнинг босими: UFC 331 даги ёрқин нокаутдан кейин промоушен раҳбарияти Царукянга камар учун курашиш имкониятини бермасликка бошқа сабаб топа олмайди;

  • Енгил вазндаги авлодлар алмашинуви: Экспертлар фикрича, Гэйжи ва Порье сингари фахрийлар даври поёнига етмоқда ва Царукян бошлиқ янги тўлқин вазнни тўлиқ эгаллаб олмоқда.

Арман Царукяннинг ушбу дадил чиқиши ва Маурисио Руффини тор-мор этиши UFC чемпионлик камари учун курашни йилнинг энг кутилаётган тўқнашувига айлантирди.

Сизнингча, Жастин Гэйжи ҳақиқатан ҳам Арман Царукяннинг курашидан чўчиб, жангдан бўйин товлаяптими ёки бу шунчаки катта пул ишлаш учун PR-ўйинми? Агар ушбу жанг ташкил этилса, ким енгил вазн чемпиони бўлади — Царукянми ёки Гэйжи? Шахсий фикр ва жанг таҳлилингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда октагоннинг энг қайноқ хабарини барча ММА ва спорт ихлосмандларига улашинг!

Арман ЦарукянЖастин ГэйжиUFC 331Маурисио Руффини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиТарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиБугун, 19:17Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Бугун, 19:12Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиКаннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиБугун, 19:09Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиБугун, 16:53Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиБугун, 12:59Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди