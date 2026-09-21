Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшди

·6·Спорт
Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро майдондаги нуфузини ошириш ва футболчиларнинг функционал тайёргарлигини Европа топ-клублари стандартларига кўтариш йўлида муҳим стратегик қадам ташланди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабарига кўра, бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штаби италиялик икки тажрибали мутахассис билан тўлдирилди. Жамоага янги физиотерапевт сифатида дунё футболида катта тажрибага эга бўлган, илгари Италия терма жамоаси, шунингдек, «Милан», «Интер», «Челси» ва «Рома» каби гранд клубларда фаолият юритган Силвано Котти таклиф этилди.

Шунингдек, замонавий спорт овқатланиши ва метаболизм йўналишини кучайтириш мақсадида А Сериянинг «Удинезе» клуби ҳамда Швейцария U-21 терма жамоасида фаолият олиб борган биолог-нутрициолог Андреа Иулиано жалб қилинди. Ушбу экспертлар терма жамоанинг ўқув-машғулот йиғинлари ва муҳим учрашувлари давомида чарчоқни тезкор чиқариш, жароҳатлар профилактикаси ҳамда спорт парҳезини тўлиқ назорат қилади.

Хўш, бундай халқаро мутахассисларнинг келиши Ўзбекистон миллий жамоасига нима беради, Европа стандартлари маҳаллий футболчиларнинг 90 дақиқалик юқори темпини таъминлай оладими ва Каннаваро штабидаги бу ўзгаришлар ЖЧ йўлланмаси учун ҳал қилувчи омилга айланадими?

«Европа грандлари тажрибаси ва илмий ёндашув»: Мураббийлар штабидаги янги кучлар

Ўзбекистон терма жамоасига қўшилган мутахассислар ва уларнинг масъулият йўналишлари:

  • Силвано Котти — жаҳон даражасидаги физиотерапевт: Италиялик машҳур мутахассис ўз фаолияти давомида Италия миллий терма жамоаси, Лондоннинг «Челси», Миланнинг «Интер» ва «Милан», Римнинг «Рома» ҳамда Хитой миллий жамоаларида ишлаб, энг сара юлдузлар тикланишига жавоб берган;

  • Андреа Иулиано — спорт нутрициологи: Италия А Сериясининг «Удинезе» клуби ва Швейцария ёшлар (U-21) терма жамоасида ишлаган биолог-нутрициолог ҳар бир футболчи учун индивидуал овқатланиш менюсини шакллантиради;

  • Жароҳатлар хавфини камайтириш: Мутахассисларнинг бош вазифаси — тиғиз тақвим ва муҳим саралаш ўйинларида асосий таркиб ўйинчиларининг мушак жароҳатлари олишининг олдини олиш;

  • Функционал тикланиш: Машғулотлар ва расмий баҳслардан кейин футболчиларнинг организмини қисқа фурсат ичида максимал даражада жанговар ҳолатга қайтариш;

  • Каннаваро тизимидаги сифат босқичи: Бош мураббий Европанинг юқори темпли ва жисмоний босимга асосланган замонавий футбол моделини айнан илмий тиббий гуруҳ ёрдамида терма жамоага сингдирмоқда.

Ўзбекистон терма жамоаси мураббийлар штаби: Янги мутахассислар визиткаси

Штабни кучайтирган италиялик экспертлар профили ва хизмат вазифалари:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Силвано Котти (Италия)

Андреа Иулиано (Италия)

Мутахассислиги ва лавозими

Бош физиотерапевт

Спорт нутрициологи (Биолог)

Ишлаган терма жамоалари

Италия миллий жамоаси, Хитой термаси

Швейцария U-21 терма жамоаси

Ишлаган клублари

«Интер», «Милан», «Челси», «Рома»

Италия А Серияси вакили «Удинезе»

Асосий масъулият доираси

Мушаклар ҳолати, реабилитация ва тезкор тикланиш

Таомнома, озиқ-овқат баланси ва энергия таъминоти

Жамоага келтирадиган фойдаси

Жароҳатлар сонини кескин қисқартириш

90+ дақиқа давомида юқори жисмоний барқарорлик

Спорт тиббиёти ва футбол экспертизаси: Нега бу тайинловлар инқилобий аҳамиятга эга?

Футбол таҳлилчилари ва спорт шифокорларининг хулосалари:

  • Интенсивлик ва жисмоний чидамлилик: Замонавий футболда ғалаба тўп билан муомала қилиш билан бирга, 90 дақиқа давомида прессинг ва тезликни ушлаб тура олишга боғлиқ; Котти ва Иулиано жуфтлиги айнан шу камчиликни бартараф этишга хизмат қилади;

  • Юлдузларнинг спорт формаси: Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев каби етакчиларнинг тиғиз мавсум шароитида жисмоний кучини тўғри тақсимлашда профессионал тикланиш маркази зарур эди;

  • Илмий асосланган овқатланиш маданияти: Тўғри танланган спорт таомномаси футболчиларда сувсизланиш, мушак толиқиши ва шамол пайтида тез чарчаб қолиш хавфини минималлаштиради;

  • Европача интизом: «Челси» ва «Милан» каби гигантларда фаолият юритган мутахассисларнинг талабчанлиги терма жамоа ичида машғулотлардан ташқари шахсий режимга амал қилиш маданиятини кучайтиради.

Фабио Каннаваро томонидан амалга оширилган ушбу тайинловлар Ўзбекистон миллий терма жамоаси эндиликда майдон ташқарисида ҳам том маънода Европанинг етакчи жамоалари стандартида иш олиб боришини кўрсатмоқда.

Сизнингча, терма жамоага «Милан» ва «Челси»да ишлаган мутахассисларнинг келиши футболчиларимизнинг иккинчи бўлимларда жисмонан чарчаб қолиш муаммосига чек қўя оладими? Фабио Каннаваронинг ушбу янги қарорини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз мухлислари учун ўта муҳим бўлган ушбу эксклюзив янгиликни барча футбол ишқибозларига улашинг!

Фабио КаннавароСилвано КоттиАндреа ИулианоЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Бугун, 19:12Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиБугун, 16:53Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиБугун, 12:59Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиБугун, 11:51«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди