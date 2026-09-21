Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро майдондаги нуфузини ошириш ва футболчиларнинг функционал тайёргарлигини Европа топ-клублари стандартларига кўтариш йўлида муҳим стратегик қадам ташланди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабарига кўра, бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штаби италиялик икки тажрибали мутахассис билан тўлдирилди. Жамоага янги физиотерапевт сифатида дунё футболида катта тажрибага эга бўлган, илгари Италия терма жамоаси, шунингдек, «Милан», «Интер», «Челси» ва «Рома» каби гранд клубларда фаолият юритган Силвано Котти таклиф этилди.
Шунингдек, замонавий спорт овқатланиши ва метаболизм йўналишини кучайтириш мақсадида А Сериянинг «Удинезе» клуби ҳамда Швейцария U-21 терма жамоасида фаолият олиб борган биолог-нутрициолог Андреа Иулиано жалб қилинди. Ушбу экспертлар терма жамоанинг ўқув-машғулот йиғинлари ва муҳим учрашувлари давомида чарчоқни тезкор чиқариш, жароҳатлар профилактикаси ҳамда спорт парҳезини тўлиқ назорат қилади.
Хўш, бундай халқаро мутахассисларнинг келиши Ўзбекистон миллий жамоасига нима беради, Европа стандартлари маҳаллий футболчиларнинг 90 дақиқалик юқори темпини таъминлай оладими ва Каннаваро штабидаги бу ўзгаришлар ЖЧ йўлланмаси учун ҳал қилувчи омилга айланадими?
«Европа грандлари тажрибаси ва илмий ёндашув»: Мураббийлар штабидаги янги кучлар
Ўзбекистон терма жамоасига қўшилган мутахассислар ва уларнинг масъулият йўналишлари:
Силвано Котти — жаҳон даражасидаги физиотерапевт: Италиялик машҳур мутахассис ўз фаолияти давомида Италия миллий терма жамоаси, Лондоннинг «Челси», Миланнинг «Интер» ва «Милан», Римнинг «Рома» ҳамда Хитой миллий жамоаларида ишлаб, энг сара юлдузлар тикланишига жавоб берган;
Андреа Иулиано — спорт нутрициологи: Италия А Сериясининг «Удинезе» клуби ва Швейцария ёшлар (U-21) терма жамоасида ишлаган биолог-нутрициолог ҳар бир футболчи учун индивидуал овқатланиш менюсини шакллантиради;
Жароҳатлар хавфини камайтириш: Мутахассисларнинг бош вазифаси — тиғиз тақвим ва муҳим саралаш ўйинларида асосий таркиб ўйинчиларининг мушак жароҳатлари олишининг олдини олиш;
Функционал тикланиш: Машғулотлар ва расмий баҳслардан кейин футболчиларнинг организмини қисқа фурсат ичида максимал даражада жанговар ҳолатга қайтариш;
Каннаваро тизимидаги сифат босқичи: Бош мураббий Европанинг юқори темпли ва жисмоний босимга асосланган замонавий футбол моделини айнан илмий тиббий гуруҳ ёрдамида терма жамоага сингдирмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси мураббийлар штаби: Янги мутахассислар визиткаси
Штабни кучайтирган италиялик экспертлар профили ва хизмат вазифалари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Силвано Котти (Италия)
Андреа Иулиано (Италия)
Мутахассислиги ва лавозими
Бош физиотерапевт
Спорт нутрициологи (Биолог)
Ишлаган терма жамоалари
Италия миллий жамоаси, Хитой термаси
Швейцария U-21 терма жамоаси
Ишлаган клублари
«Интер», «Милан», «Челси», «Рома»
Италия А Серияси вакили «Удинезе»
Асосий масъулият доираси
Мушаклар ҳолати, реабилитация ва тезкор тикланиш
Таомнома, озиқ-овқат баланси ва энергия таъминоти
Жамоага келтирадиган фойдаси
Жароҳатлар сонини кескин қисқартириш
90+ дақиқа давомида юқори жисмоний барқарорлик
Спорт тиббиёти ва футбол экспертизаси: Нега бу тайинловлар инқилобий аҳамиятга эга?
Футбол таҳлилчилари ва спорт шифокорларининг хулосалари:
Интенсивлик ва жисмоний чидамлилик: Замонавий футболда ғалаба тўп билан муомала қилиш билан бирга, 90 дақиқа давомида прессинг ва тезликни ушлаб тура олишга боғлиқ; Котти ва Иулиано жуфтлиги айнан шу камчиликни бартараф этишга хизмат қилади;
Юлдузларнинг спорт формаси: Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев каби етакчиларнинг тиғиз мавсум шароитида жисмоний кучини тўғри тақсимлашда профессионал тикланиш маркази зарур эди;
Илмий асосланган овқатланиш маданияти: Тўғри танланган спорт таомномаси футболчиларда сувсизланиш, мушак толиқиши ва шамол пайтида тез чарчаб қолиш хавфини минималлаштиради;
Европача интизом: «Челси» ва «Милан» каби гигантларда фаолият юритган мутахассисларнинг талабчанлиги терма жамоа ичида машғулотлардан ташқари шахсий режимга амал қилиш маданиятини кучайтиради.
Фабио Каннаваро томонидан амалга оширилган ушбу тайинловлар Ўзбекистон миллий терма жамоаси эндиликда майдон ташқарисида ҳам том маънода Европанинг етакчи жамоалари стандартида иш олиб боришини кўрсатмоқда.
Сизнингча, терма жамоага «Милан» ва «Челси»да ишлаган мутахассисларнинг келиши футболчиларимизнинг иккинчи бўлимларда жисмонан чарчаб қолиш муаммосига чек қўя оладими? Фабио Каннаваронинг ушбу янги қарорини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз мухлислари учун ўта муҳим бўлган ушбу эксклюзив янгиликни барча футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…