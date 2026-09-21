Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!
Японияда старт олган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси ўзининг илк олий совринини тантанали равишда расмийлаштирди. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, каратэ бўйича миллий терма жамоа аъзоси Абдулваҳоб Рашидов -67 кг вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилиб, Ўзбекистонга турнирнинг дастлабки олтин медалини келтирди. Мусобақа давомида барча саралаш босқичларида шиддатли ғалабаларни қайд этган истеъдодли спортчимиз финалда мезбон Япония шарафини ҳимоя қилган кучли рақиб — Юго Козакига қарши муросасиз жанг олиб борди.
Босим ва мезбон мухлисларнинг фаол қўллаб-қувватлашига қарамай, Рашидов совуққонлик ва юксак техника намойиш этиб, ҳал қилувчи баҳсда Козаки устидан ёрқин ғалабани қўлга киритди. Аввалроқ аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -71 кг вазн тоифасида Нодирбек Шавкатов бронза медалига эга чиққан бўлса, эндиликда Абдулваҳобнинг бу тарихий зафари терма жамоамизни умумжамоа ҳисобида олдинга бошлади.
Хўш, Абдулваҳоб Рашидов финалда япониялик рақибининг қайси заиф нуқтасидан фойдаланди, каратэчиларимизнинг кейинги чиқишларидан нималар кутилмоқда ва бу ғалаба миллий термамизнинг медаллар пойгасидаги ўрнига қандай туртки беради?
«Япониялик курашчига зарба ва илк олтин нафаси»: Абдулваҳоб Рашидов зафарининг 5 муҳим нуқтаси
Осиё ўйинларидаги тарихий ғалаба тафсилотлари ва энг муҳим фактлар:
Делегациянинг биринчи олтини: Абдулваҳоб Рашидов Ўзбекистон ҳисобига 2026 йилги Осиё ўйинларидаги илк чемпионлик унвонини қўшиб қўйди;
Мезбонга қарши шиддатли финал: Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи қарама-қаршиликда ҳамюртимиз япониялик машҳур каратэчи Юго Козакини ўз майдонида таслим этди;
Вазн тоифасида тўлиқ устунлик: -67 кг вазн тоифасида қатнашган Рашидов дастлабки давралардан тортиб то финалга қадар барча рақибларидан очиқчасига устун келди;
Медаллар жамғармаси бойимоқда: Ушбу олтиндан олдин Нодирбек Шавкатов (-71 кг) аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида бронза медалини қўлга киритган эди;
Психологик туртки: Илк олтиннинг қўлга киритилиши бутун Ўзбекистон делегацияси учун кейинги мусобақаларда катта руҳий куч ва ишонч бағишлайди.
XX ёзги Осиё ўйинлари: Ўзбекистон каратэчиларининг чемпионлик кўрсаткичлари
Ҳал қилувчи финал баҳси ва медаль эгаларининг кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Абдулваҳоб Рашидов (Ўзбекистон)
Юго Козаки (Япония)
Спорт тури ва вазни
Каратэ, -67 кг вазн тоифаси
Каратэ, -67 кг вазн тоифаси
Финал мақоми
XX ёзги Осиё ўйинлари чемпиони
Кумуш медаль соҳиби
Қўлга киритилган соврин
ОЛТИН МЕДАЛЬ (Ўзбекистон учун 1-олтин)
Кумуш медаль
Умумий натижалар ҳолати
Турнирдаги барча жангларда мутлақ ғалаба
Ҳал қилувчи финалда мағлубият
Делегациядаги шериклари
Нодирбек Шавкатов (Модерн ММА, Бронза)
Мезбон жамоанинг асосий финалчиларидан бири
Спорт экспертизаси: Мезбон устидан қозонилган ғалабанинг қиймати нимада?
Шарқ яккакурашлари мутахассислари ва таҳлилчиларининг хулосалари:
Мезбонлик омили ва босимни енгиш: Япония каратэнинг ватани ҳисобланади; маҳаллий татамида япон курашчиси устидан ҳакамлар ва мухлислар босими остида зафар қучиш спортчининг юксак маҳорати ва темир иродасидан дарак беради;
Каратэ мактабининг янги босқичи: Ўзбекистон каратэ мактаби Осиё қитъасида етакчилар сафига мустаҳкам ўрнашиб олганини яна бир бор исботлади;
Умумжамоа рейтингига кучли таъсир: Мусобақаларнинг илк кунлариданоқ олтин медални қўлга киритиш делегациямизга кучли ўнлик ва пешқадамлар сафидан мустаҳкам ўрин олишга замин яратади;
Кейинги спортчиларга илҳом: Рашидовнинг шоҳсупа чўққисига чиқиши ортидан татами, ринг ва гиламга чиқадиган қолган миллий терма жамоа вакиллари учун қўшимча мотивация бўлиб хизмат қилади.
Абдулваҳоб Рашидовнинг ушбу тарихий олтин медали бутун Ўзбекистон спорт мухлислари учун унутилмас ғурур ва шодиёна бағишлади.
Сизнингча, ҳамюртимиз Абдулваҳоб Рашидовнинг каратэ ватани бўлган Японияда мезбонни йиқитиб олтин олиши ушбу Осиё ўйинларидаги энг катта сенсациялардан бири бўлдими? Терма жамоамиз ушбу мусобақаларда жами нечта олтин медални қўлга кирита олади деб тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу ёрқин ғалабаси ҳақидаги хабарни барча дўстларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…