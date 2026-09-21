Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!

·0·Спорт
Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!

Японияда старт олган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси ўзининг илк олий совринини тантанали равишда расмийлаштирди. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, каратэ бўйича миллий терма жамоа аъзоси Абдулваҳоб Рашидов -67 кг вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилиб, Ўзбекистонга турнирнинг дастлабки олтин медалини келтирди. Мусобақа давомида барча саралаш босқичларида шиддатли ғалабаларни қайд этган истеъдодли спортчимиз финалда мезбон Япония шарафини ҳимоя қилган кучли рақиб — Юго Козакига қарши муросасиз жанг олиб борди.

Босим ва мезбон мухлисларнинг фаол қўллаб-қувватлашига қарамай, Рашидов совуққонлик ва юксак техника намойиш этиб, ҳал қилувчи баҳсда Козаки устидан ёрқин ғалабани қўлга киритди. Аввалроқ аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида -71 кг вазн тоифасида Нодирбек Шавкатов бронза медалига эга чиққан бўлса, эндиликда Абдулваҳобнинг бу тарихий зафари терма жамоамизни умумжамоа ҳисобида олдинга бошлади.

Хўш, Абдулваҳоб Рашидов финалда япониялик рақибининг қайси заиф нуқтасидан фойдаланди, каратэчиларимизнинг кейинги чиқишларидан нималар кутилмоқда ва бу ғалаба миллий термамизнинг медаллар пойгасидаги ўрнига қандай туртки беради?

«Япониялик курашчига зарба ва илк олтин нафаси»: Абдулваҳоб Рашидов зафарининг 5 муҳим нуқтаси

Осиё ўйинларидаги тарихий ғалаба тафсилотлари ва энг муҳим фактлар:

  • Делегациянинг биринчи олтини: Абдулваҳоб Рашидов Ўзбекистон ҳисобига 2026 йилги Осиё ўйинларидаги илк чемпионлик унвонини қўшиб қўйди;

  • Мезбонга қарши шиддатли финал: Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи қарама-қаршиликда ҳамюртимиз япониялик машҳур каратэчи Юго Козакини ўз майдонида таслим этди;

  • Вазн тоифасида тўлиқ устунлик: -67 кг вазн тоифасида қатнашган Рашидов дастлабки давралардан тортиб то финалга қадар барча рақибларидан очиқчасига устун келди;

  • Медаллар жамғармаси бойимоқда: Ушбу олтиндан олдин Нодирбек Шавкатов (-71 кг) аралаш жанг санъатларининг модерн йўналишида бронза медалини қўлга киритган эди;

  • Психологик туртки: Илк олтиннинг қўлга киритилиши бутун Ўзбекистон делегацияси учун кейинги мусобақаларда катта руҳий куч ва ишонч бағишлайди.

XX ёзги Осиё ўйинлари: Ўзбекистон каратэчиларининг чемпионлик кўрсаткичлари

Ҳал қилувчи финал баҳси ва медаль эгаларининг кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Абдулваҳоб Рашидов (Ўзбекистон)

Юго Козаки (Япония)

Спорт тури ва вазни

Каратэ, -67 кг вазн тоифаси

Каратэ, -67 кг вазн тоифаси

Финал мақоми

XX ёзги Осиё ўйинлари чемпиони

Кумуш медаль соҳиби

Қўлга киритилган соврин

ОЛТИН МЕДАЛЬ (Ўзбекистон учун 1-олтин)

Кумуш медаль

Умумий натижалар ҳолати

Турнирдаги барча жангларда мутлақ ғалаба

Ҳал қилувчи финалда мағлубият

Делегациядаги шериклари

Нодирбек Шавкатов (Модерн ММА, Бронза)

Мезбон жамоанинг асосий финалчиларидан бири

Спорт экспертизаси: Мезбон устидан қозонилган ғалабанинг қиймати нимада?

Шарқ яккакурашлари мутахассислари ва таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Мезбонлик омили ва босимни енгиш: Япония каратэнинг ватани ҳисобланади; маҳаллий татамида япон курашчиси устидан ҳакамлар ва мухлислар босими остида зафар қучиш спортчининг юксак маҳорати ва темир иродасидан дарак беради;

  • Каратэ мактабининг янги босқичи: Ўзбекистон каратэ мактаби Осиё қитъасида етакчилар сафига мустаҳкам ўрнашиб олганини яна бир бор исботлади;

  • Умумжамоа рейтингига кучли таъсир: Мусобақаларнинг илк кунлариданоқ олтин медални қўлга киритиш делегациямизга кучли ўнлик ва пешқадамлар сафидан мустаҳкам ўрин олишга замин яратади;

  • Кейинги спортчиларга илҳом: Рашидовнинг шоҳсупа чўққисига чиқиши ортидан татами, ринг ва гиламга чиқадиган қолган миллий терма жамоа вакиллари учун қўшимча мотивация бўлиб хизмат қилади.

Абдулваҳоб Рашидовнинг ушбу тарихий олтин медали бутун Ўзбекистон спорт мухлислари учун унутилмас ғурур ва шодиёна бағишлади.

Сизнингча, ҳамюртимиз Абдулваҳоб Рашидовнинг каратэ ватани бўлган Японияда мезбонни йиқитиб олтин олиши ушбу Осиё ўйинларидаги энг катта сенсациялардан бири бўлдими? Терма жамоамиз ушбу мусобақаларда жами нечта олтин медални қўлга кирита олади деб тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу ёрқин ғалабаси ҳақидаги хабарни барча дўстларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!

Абдулваҳоб РашидовXX ёзги Осиё ўйинлариКаратэ -67 кгЮго Козаки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиКаннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиБугун, 19:09Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиБугун, 16:53Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиБугун, 12:59Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиБугун, 11:51«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилдиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди