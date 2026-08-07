43 талабанинг ўлими: собиқ ҳоким қўлга олинди
Мексиканинг Герреро штати собиқ губернатори Анхел Агирре 2014 йилда бедарак йўқолган 43 нафар талаба ишига оид муҳим далилларни йўқ қилишни буюрганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Бош прокурор Эрнестина Годой Агирре одил судловга тўсқинлик қилиш ҳамда мажбурий йўқолиш жиноятларида гумон қилинаётганини маълум қилди.
Мексиканинг Герреро штати собиқ губернатори Анхел Агирре 2014 йилда бедарак йўқолган 43 нафар талабанинг ишига оид муҳим далилларни йўқ қилишни буюрганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Бу ҳақда мамлакат Бош прокурори Эрнестина Годой маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Агирре одил судловга тўсқинлик қилиш ҳамда мажбурий йўқолиш жиноятларида гумонланмоқда. Собиқ губернатор эса аввалроқ ўзига нисбатан билдирилган айбловларни рад этган.
Мазкур воқеа Мексика тарихидаги инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ энг йирик фожиалардан бири ҳисобланади. Халқаро терговлар хулосасига кўра, Айотсинапа педагогика коллежининг 43 нафар талабаси Мехикодаги намойишга йўл олган вақтда уюшган жиноий гуруҳ аъзолари ва полиция ходимлари тил бириктириб ўлдирилган. Ҳозиргача фақат 3 нафар талабанинг жасади аниқланган, қолганларининг тақдири эса ҳануз номаълум.
Бош прокурорнинг маълум қилишича, жорий йилнинг январь ва май ойларида олинган икки нафар шахс, жумладан ҳимоя остидаги гувоҳнинг кўрсатмалари Агирре талабалар йўқолган тунга оид далилларни йўқ қилиш масаласида юқори лавозимли амалдорлар билан йиғилиш ўтказган бўлиши мумкинлигини кўрсатган. Тергов манфаатларини инобатга олган ҳолда йиғилиш тафсилотлари ҳозирча ошкор этилмаган.
Годойнинг таъкидлашича, янги далиллар собиқ губернатор талабаларнинг тақдирини аниқлашга ёрдам бериши мумкин бўлган маълумотларни йўқ қилишда иштирок этган бўлиши эҳтимолини тасдиқлаган. Мексика қонунчилигига кўра, шу сабаб гумонланувчининг фамилияси расмий баёнотларда «N» ҳарфи билан берилмоқда.
Тергов маълумотларига кўра, аввал штат ҳокимияти талабалар ҳаракатланган автобусларни тасвирга олган кузатув камералари ёзувлари мавжуд эмаслигини билдирган. Бироқ аввал таҳдидлар туфайли сукут сақлаган гувоҳ жорий йилда тергов билан ҳамкорлик қилишга розилик билдирган.
Мустақил экспертлар халқаро фанлараро гуруҳи аъзоси Анхела Буитрагонинг айтишича, ушбу тергов йўналиши 2015 йилнинг ўзидаёқ аниқланган эди. Унинг фикрича, янги маълумотлар давлат идоралари ушбу жиноятга алоқадор бўлгани ҳақидаги аввалги хулосаларни янада мустаҳкамлайди.
Қайд этилишича, 2012–2018 йилларда Мексика президенти бўлган Энрике Пенья Ньетонинг матбуот хизмати ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан изоҳ бермаган.
…