43 талабанинг ўлими: собиқ ҳоким қўлга олинди

·180·Дунё
43 талабанинг ўлими: собиқ ҳоким қўлга олинди
Қисқача

Мексиканинг Герреро штати собиқ губернатори Анхел Агирре 2014 йилда бедарак йўқолган 43 нафар талаба ишига оид муҳим далилларни йўқ қилишни буюрганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Бош прокурор Эрнестина Годой Агирре одил судловга тўсқинлик қилиш ҳамда мажбурий йўқолиш жиноятларида гумон қилинаётганини маълум қилди.

Мексиканинг Герреро штати собиқ губернатори Анхел Агирре 2014 йилда бедарак йўқолган 43 нафар талабанинг ишига оид муҳим далилларни йўқ қилишни буюрганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Бу ҳақда мамлакат Бош прокурори Эрнестина Годой маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, Агирре одил судловга тўсқинлик қилиш ҳамда мажбурий йўқолиш жиноятларида гумонланмоқда. Собиқ губернатор эса аввалроқ ўзига нисбатан билдирилган айбловларни рад этган.

Мазкур воқеа Мексика тарихидаги инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ энг йирик фожиалардан бири ҳисобланади. Халқаро терговлар хулосасига кўра, Айотсинапа педагогика коллежининг 43 нафар талабаси Мехикодаги намойишга йўл олган вақтда уюшган жиноий гуруҳ аъзолари ва полиция ходимлари тил бириктириб ўлдирилган. Ҳозиргача фақат 3 нафар талабанинг жасади аниқланган, қолганларининг тақдири эса ҳануз номаълум.

Бош прокурорнинг маълум қилишича, жорий йилнинг январь ва май ойларида олинган икки нафар шахс, жумладан ҳимоя остидаги гувоҳнинг кўрсатмалари Агирре талабалар йўқолган тунга оид далилларни йўқ қилиш масаласида юқори лавозимли амалдорлар билан йиғилиш ўтказган бўлиши мумкинлигини кўрсатган. Тергов манфаатларини инобатга олган ҳолда йиғилиш тафсилотлари ҳозирча ошкор этилмаган.

Годойнинг таъкидлашича, янги далиллар собиқ губернатор талабаларнинг тақдирини аниқлашга ёрдам бериши мумкин бўлган маълумотларни йўқ қилишда иштирок этган бўлиши эҳтимолини тасдиқлаган. Мексика қонунчилигига кўра, шу сабаб гумонланувчининг фамилияси расмий баёнотларда «N» ҳарфи билан берилмоқда.

Тергов маълумотларига кўра, аввал штат ҳокимияти талабалар ҳаракатланган автобусларни тасвирга олган кузатув камералари ёзувлари мавжуд эмаслигини билдирган. Бироқ аввал таҳдидлар туфайли сукут сақлаган гувоҳ жорий йилда тергов билан ҳамкорлик қилишга розилик билдирган.

Мустақил экспертлар халқаро фанлараро гуруҳи аъзоси Анхела Буитрагонинг айтишича, ушбу тергов йўналиши 2015 йилнинг ўзидаёқ аниқланган эди. Унинг фикрича, янги маълумотлар давлат идоралари ушбу жиноятга алоқадор бўлгани ҳақидаги аввалги хулосаларни янада мустаҳкамлайди.

Қайд этилишича, 2012–2018 йилларда Мексика президенти бўлган Энрике Пенья Ньетонинг матбуот хизмати ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан изоҳ бермаган.

Анхель АгирреМексикаГеррероЭрнестина ГодойМехико
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди