102 фарзандли ота энди бошқа фарзанд кўрмаслигини айтди
Уганданинг 68 ёшли деҳқони Муса Ҳасаҳя 12 нафар хотини, 102 нафар фарзанди ва 560 нафардан ортиқ набираси борлигига қарамай, энди бошқа фарзанд кўрмаслигини айтди. У оилани боқиш, озиқ-овқат, кийим-кечак ва таълим харажатлари ошгани сабабли моддий қийинчиликларга дуч келаётганини билдирди. Муса Ҳасаҳя хотинларига ҳомиладорликнинг олдини олиш чораларидан фойдаланишни буюрганини, икки нафар хотини эса моддий муаммолар сабаб оилани тарк этганини маълум қилди.
Уганданинг 68 ёшли деҳқони Муса Ҳасаҳя ўзининг улкан оиласи билан яна жамоатчилик эътиборини тортди. Унинг 12 нафар хотини, 102 нафар фарзанди ва 560 нафардан ортиқ набираси борлиги маълум қилинди.
Бироқ бу қадар катта оилани таъминлаш йил сайин қийинлашиб бормоқда. Муса Ҳасаҳянинг айтишича, кундалик турмуш харажатлари, озиқ-овқат, кийим-кечак ҳамда фарзандларининг таълими учун сарфланадиган маблағлар кескин ошгани сабабли оилани боқиш тобора оғирлашган.
Моддий қийинчиликлар оқибатида ҳатто унинг икки нафар хотини ҳам оиласини тарк этган. Шу сабабли у бундан буён бошқа фарзанд кўрмасликка қарор қилганини маълум қилди. Шунингдек, Муса Ҳасаҳя хотинларига ҳомиладорликнинг олдини олиш чораларидан фойдаланишни буюрганини айтди.
Қизиқ жиҳати шундаки, у барча фарзандлари ва набираларини ташқи кўринишидан танишини, аммо уларнинг исмларини тўлиқ эслаб қолишга қийналишини тан олган.
Муса Ҳасаҳянинг ҳикояси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, катта оилани таъминлаш билан боғлиқ иқтисодий қийинчиликлар ҳақидаги баҳсларга яна бир бор сабаб бўлди.
…