«Шамолдан ҳомиладор бўлдим»: аёлнинг даъвоси ортидаги ҳақиқат

·1.7K·Дунё
«Шамолдан ҳомиладор бўлдим»: аёлнинг даъвоси ортидаги ҳақиқат
Қисқача

2021 йилда Индонезиянинг Ғарбий Жава провинсиясида 25 ёшли Сити Заинаҳ 2,9 килограмм вазнли соғлом қизалоқни дунёга келтирган. У ҳомиладорлигини танасига шамол кирганидан кейин билганини айтган, бироқ шифокорлар бу ҳолатни кам учрайдиган «яширин ҳомиладорлик» деб баҳолаган. Эман Сулаеманнинг таъкидлашича, аёл ҳомиладорликни гормонал ва физиологик ўзгаришлар сабаб туғруққача сезмаган.

2021 йилда Индонезиянинг Ғарбий Java провинциясида содир бўлган ғайриоддий воқеа жамоатчилик орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлган эди. 25 ёшли Сити Заинаҳ исмли аёл намозини адо этгач, уйида дам олиб ётган вақтда танасига тўсатдан кучли шамол кирганини ҳис қилганини ва шундан сўнг қорни тезда шиша бошлаганини айтган.

Аёлнинг сўзларига кўра, орадан бор-йўғи бир соат ўтиб кучли тўлғоқ бошланган. У яқин атрофдаги тиббиёт муассасасига олиб борилган ва у ерда 2,9 килограмм вазнли соғлом қизалоқни дунёга келтирган.

Ушбу хабар тез орада кенг тарқалиб, қишлоқ аҳолиси орасида сеҳр-жоду ва бошқа ғайритабиий ҳодисалар ҳақида турли миш-мишлар пайдо бўлган. Вазиятга аниқлик киритиш мақсадида маҳаллий полиция ходимлари ва тиббиёт мутахассислари текширув ишларини бошлаган.

Касалхона бош шифокори Эман Сулаеманнинг таъкидлашича, ушбу ҳолат биологик жиҳатдан мутлақо оддий ҳомиладорлик бўлган. Унинг тушунтиришича, Сити Заинаҳ фанда кам учрайдиган «яширин ҳомиладорлик» ҳолатини бошдан кечирган.

Мутахассисларнинг қайд этишича, бундай вазиятда гормонал ёки физиологик ўзгаришлар, жумладан ҳайз кўришнинг давом этиши ёки қориннинг деярли катталашмаслиги сабабли аёл туғруқ бошлангунча ҳомиладор эканини сезмаслиги мумкин. Аёл айтган «танасига шамол кириши» эса шунчаки тўлғоқ бошланган вақтга тўғри келган тасодиф сифатида баҳоланган.

Полиция ўтказган суриштирув натижасида Сити Заинаҳнинг воқеадан тўрт ой аввал қонуний турмуш ўртоғидан ажрашгани маълум бўлган. Шифокорлар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари боланинг отаси айнан унинг собиқ турмуш ўртоғи эканини тасдиқлаган.

ИндонезияҒарбий ЯваСити ЗайнахЭман Сулайеман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди