«Шамолдан ҳомиладор бўлдим»: аёлнинг даъвоси ортидаги ҳақиқат
2021 йилда Индонезиянинг Ғарбий Жава провинсиясида 25 ёшли Сити Заинаҳ 2,9 килограмм вазнли соғлом қизалоқни дунёга келтирган. У ҳомиладорлигини танасига шамол кирганидан кейин билганини айтган, бироқ шифокорлар бу ҳолатни кам учрайдиган «яширин ҳомиладорлик» деб баҳолаган. Эман Сулаеманнинг таъкидлашича, аёл ҳомиладорликни гормонал ва физиологик ўзгаришлар сабаб туғруққача сезмаган.
2021 йилда Индонезиянинг Ғарбий Java провинциясида содир бўлган ғайриоддий воқеа жамоатчилик орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлган эди. 25 ёшли Сити Заинаҳ исмли аёл намозини адо этгач, уйида дам олиб ётган вақтда танасига тўсатдан кучли шамол кирганини ҳис қилганини ва шундан сўнг қорни тезда шиша бошлаганини айтган.
Аёлнинг сўзларига кўра, орадан бор-йўғи бир соат ўтиб кучли тўлғоқ бошланган. У яқин атрофдаги тиббиёт муассасасига олиб борилган ва у ерда 2,9 килограмм вазнли соғлом қизалоқни дунёга келтирган.
Ушбу хабар тез орада кенг тарқалиб, қишлоқ аҳолиси орасида сеҳр-жоду ва бошқа ғайритабиий ҳодисалар ҳақида турли миш-мишлар пайдо бўлган. Вазиятга аниқлик киритиш мақсадида маҳаллий полиция ходимлари ва тиббиёт мутахассислари текширув ишларини бошлаган.
Касалхона бош шифокори Эман Сулаеманнинг таъкидлашича, ушбу ҳолат биологик жиҳатдан мутлақо оддий ҳомиладорлик бўлган. Унинг тушунтиришича, Сити Заинаҳ фанда кам учрайдиган «яширин ҳомиладорлик» ҳолатини бошдан кечирган.
Мутахассисларнинг қайд этишича, бундай вазиятда гормонал ёки физиологик ўзгаришлар, жумладан ҳайз кўришнинг давом этиши ёки қориннинг деярли катталашмаслиги сабабли аёл туғруқ бошлангунча ҳомиладор эканини сезмаслиги мумкин. Аёл айтган «танасига шамол кириши» эса шунчаки тўлғоқ бошланган вақтга тўғри келган тасодиф сифатида баҳоланган.
Полиция ўтказган суриштирув натижасида Сити Заинаҳнинг воқеадан тўрт ой аввал қонуний турмуш ўртоғидан ажрашгани маълум бўлган. Шифокорлар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари боланинг отаси айнан унинг собиқ турмуш ўртоғи эканини тасдиқлаган.
…