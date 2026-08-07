70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди
АҚШнинг Мичиган штатида Ховард Кирби хайрия дўконидан 70 долларга сотиб олган эски диван ичидан 43 170 доллар нақд пул топди. Адвокатлар маблағни ўзида сақлаб қолиши мумкинлигини айтганига қарамай, у пулларни марҳум эгасининг оиласига тўлиқ қайтарди. Молиявий қийинчиликда яшаган Ховарднинг ҳалоллигидан таъсирланган маҳаллий қурилиш компаниялари ва усталар унинг уй томини бепул таъмирлаб, материалларни ҳомийлар тақдим этди.
2020 йилнинг январь ойида АҚШнинг Мичиган штатида содир бўлган воқеа ҳалоллик ва инсонийликнинг ёрқин намунаси сифатида кўпчилик эътиборини тортган эди.
Ховард Кирби исмли эркак хайрия дўконидан атиги 70 долларга эски диван сотиб олади. Орадан бироз вақт ўтгач, диванни таъмирлашга қарор қилади. Уни кўздан кечираётган вақтда диван ичида яширилган 43 170 доллар нақд пулни топиб олади.
Адвокатлар Ховардга диванни қонуний равишда сотиб олгани учун ушбу маблағни ўзида сақлаб қолиши мумкинлигини айтган. Бироқ у бу пуллар ўзига тегишли эмаслигини ҳис қилиб, ҳақиқий эгаларини қидиришга киришади.
Текширувлар давомида пулларнинг асл эгаси вафот этгани маълум бўлади. Шунга қарамай, Ховард Кирби топилган 43 170 долларнинг ҳар бирини марҳумнинг оиласига тўлиқ қайтариб беради.
Қизиғи шундаки, ўша пайтда Ховарднинг ўзи ҳам молиявий қийинчиликда яшар, ҳатто уйининг томидан сув ўтадиган даражада таъмирга муҳтож эди. Шунга қарамасдан, у ҳалолликдан чекинмади.
Унинг бу олижаноб ишидан таъсирланган маҳаллий қурилиш компаниялари ва усталар бирлашиб, Ховарднинг уйи томини мутлақо бепул таъмирлаб беришди. Қурилиш материаллари эса ҳомийлар томонидан совға қилинди.
Мазкур воқеа ўша даврда ABC News ва NBC News каби йирик халқаро ахборот телеканаллари томонидан кенг ёритилиб, Ховард Кирби ҳалоллиги билан кўпчиликка ибрат сифатида эътироф этилган.
…