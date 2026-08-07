70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди

·1.2K·Дунё
70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди
Қисқача

АҚШнинг Мичиган штатида Ховард Кирби хайрия дўконидан 70 долларга сотиб олган эски диван ичидан 43 170 доллар нақд пул топди. Адвокатлар маблағни ўзида сақлаб қолиши мумкинлигини айтганига қарамай, у пулларни марҳум эгасининг оиласига тўлиқ қайтарди. Молиявий қийинчиликда яшаган Ховарднинг ҳалоллигидан таъсирланган маҳаллий қурилиш компаниялари ва усталар унинг уй томини бепул таъмирлаб, материалларни ҳомийлар тақдим этди.

2020 йилнинг январь ойида АҚШнинг Мичиган штатида содир бўлган воқеа ҳалоллик ва инсонийликнинг ёрқин намунаси сифатида кўпчилик эътиборини тортган эди.

Ховард Кирби исмли эркак хайрия дўконидан атиги 70 долларга эски диван сотиб олади. Орадан бироз вақт ўтгач, диванни таъмирлашга қарор қилади. Уни кўздан кечираётган вақтда диван ичида яширилган 43 170 доллар нақд пулни топиб олади.

Адвокатлар Ховардга диванни қонуний равишда сотиб олгани учун ушбу маблағни ўзида сақлаб қолиши мумкинлигини айтган. Бироқ у бу пуллар ўзига тегишли эмаслигини ҳис қилиб, ҳақиқий эгаларини қидиришга киришади.

Текширувлар давомида пулларнинг асл эгаси вафот этгани маълум бўлади. Шунга қарамай, Ховард Кирби топилган 43 170 долларнинг ҳар бирини марҳумнинг оиласига тўлиқ қайтариб беради.

Soqolli kishi ayolga bir dasta pul bermoqda, ularni bir bola va erkak kuzatib turibdi.

Қизиғи шундаки, ўша пайтда Ховарднинг ўзи ҳам молиявий қийинчиликда яшар, ҳатто уйининг томидан сув ўтадиган даражада таъмирга муҳтож эди. Шунга қарамасдан, у ҳалолликдан чекинмади.

Унинг бу олижаноб ишидан таъсирланган маҳаллий қурилиш компаниялари ва усталар бирлашиб, Ховарднинг уйи томини мутлақо бепул таъмирлаб беришди. Қурилиш материаллари эса ҳомийлар томонидан совға қилинди.

Мазкур воқеа ўша даврда ABC News ва NBC News каби йирик халқаро ахборот телеканаллари томонидан кенг ёритилиб, Ховард Кирби ҳалоллиги билан кўпчиликка ибрат сифатида эътироф этилган.

МичиганҲовард КирбиЭй-Би-Си НьюсЭн-Би-Си Ньюс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди