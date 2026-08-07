Терактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқда
25 июл куни Берлинда содир этилган терактдан сўнг Германияда ҳар учинчи фуқаро шаҳар кўчаларида террорчилик ҳужуми қурбонига айланишдан хавотирда. АРД Деуцчландтренд сўровига кўра, 69 фоиз респондент террорчилик хуружлари хавфини ўта юқори деб баҳолаган, 71 фоиз эса 2024 йилдан буён амал қилаётган вақтинчалик чегара назоратини давом эттиришни қўллаб-қувватлаган.
Германияда хавфсизлик ва миграция масаласи сиёсий кун тартибининг энг юқори поғонасига чиқди. ARD Deutschlandtrend томонидан ўтказилган сўнгги ойлик ижтимоий сўров натижалари 25 июль куни Берлинда содир этилган мудҳиш терактдан сўнг немис жамиятида хавотир ва норозилик кайфияти кескин ортганини кўрсатди.
Тадқиқотга кўра, мамлакатда ҳар учинчи фуқаро шаҳар кўчаларида террорчилик ҳужуми қурбонига айланишдан ҳадиксираб яшамоқда.
Экстремизм хавфи ва миграция сиёсати: Аҳоли нимадан қўрқмоқда?
Сўровда иштирок этганларнинг 69 фоизи Германияда террорчилик хуружлари содир этилиши хавфини ўта юқори деб баҳолаган. Хавф фақат бир томондан эмас:
56% респондентлар ўнг экстремистлар томонидан;
50% респондентлар сўл экстремистлар томонидан ҳужумлар содир этилишидан хавотирда.
Миграция назоратини кучайтириш борасида ҳам жамиятда қатъий талаблар шаклланмоқда. Немисларнинг 71 фоизи 2024 йилдан буён амал қилаётган вақтинчалик чегара назоратини давом эттириш тарафдори. Шу билан бирга, 59 фоиз аҳоли миграция муаммосини алоҳида миллий даражада эмас, балки Европа Иттифоқи миқёсида ҳамкорликда ҳал қилиш самаралироқ бўлади, деб ҳисоблайди.
Сиёсий зилзила: AfD 28 фоизга етди, канцлер блоги эса тарихий пастликда
Аҳолининг хавфсизликдан хавотири ва ҳукуматдан норозилиги сиёсий партиялар рейтингига бевосита таъсир кўрсатди. Ўнгчи "Германия учун муқобил" (AfD) партияси ўз позициясини янада мустаҳкамлаб, рекорд 28 фоизлик кўрсаткичга эришди.
Аксинча, анъанавий ХДИ/ХСИ (CDU/CSU) консерватив блоги 21 фоиз тўплаб, ўз тарихидаги энг паст натижалардан бирини қайд этди. Қолган сиёсий кучлар рейтингида сезиларли ўзгаришлар кузатилмаган.
Федерал ҳукуматга ишончсизлик:
85% аҳоли амалдаги федерал ҳукумат фаолиятидан пўткори норози.
68% респондентлар яқинда амалга оширилган кадрлар алмашинувидан кейин ҳам вазият ижобий томонга ўзгаришига ишонмайди.
55% немислар мамлакат сиёсатида ва давлат бошқарувида туб ўзгаришлар ўтказилиши шартлигини билдирган.
Жамиятдаги бўлиниш ва адолатсизлик ҳисси
Сўров натижалари Германия жамиятида ижтимоий ва психологик бўлиниш чуқурлашиб бораётганини кўрсатди. Мамлакат бўйича респондентларнинг 43 фоизи ўзини бошқаларга нисбатан камроқ имконият ва манфаатларга эга деб ҳисоблайди.
Айниқса, AfD партияси хайрихоҳлари орасида бу кўрсаткич ўта юқори — электоратнинг 70 фоизи жамиятда ўзларига нисбатан адолатсиз муносабатда бўлинаётганини ва ҳуқуқлари чекланаётганини таъкидлаган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…