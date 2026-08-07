Терактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқда

·256·Дунё
Терактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқда
Қисқача

25 июл куни Берлинда содир этилган терактдан сўнг Германияда ҳар учинчи фуқаро шаҳар кўчаларида террорчилик ҳужуми қурбонига айланишдан хавотирда. АРД Деуцчландтренд сўровига кўра, 69 фоиз респондент террорчилик хуружлари хавфини ўта юқори деб баҳолаган, 71 фоиз эса 2024 йилдан буён амал қилаётган вақтинчалик чегара назоратини давом эттиришни қўллаб-қувватлаган.

Германияда хавфсизлик ва миграция масаласи сиёсий кун тартибининг энг юқори поғонасига чиқди. ARD Deutschlandtrend томонидан ўтказилган сўнгги ойлик ижтимоий сўров натижалари 25 июль куни Берлинда содир этилган мудҳиш терактдан сўнг немис жамиятида хавотир ва норозилик кайфияти кескин ортганини кўрсатди.

Тадқиқотга кўра, мамлакатда ҳар учинчи фуқаро шаҳар кўчаларида террорчилик ҳужуми қурбонига айланишдан ҳадиксираб яшамоқда.

Экстремизм хавфи ва миграция сиёсати: Аҳоли нимадан қўрқмоқда?

Сўровда иштирок этганларнинг 69 фоизи Германияда террорчилик хуружлари содир этилиши хавфини ўта юқори деб баҳолаган. Хавф фақат бир томондан эмас:

  • 56% респондентлар ўнг экстремистлар томонидан;

  • 50% респондентлар сўл экстремистлар томонидан ҳужумлар содир этилишидан хавотирда.

Миграция назоратини кучайтириш борасида ҳам жамиятда қатъий талаблар шаклланмоқда. Немисларнинг 71 фоизи 2024 йилдан буён амал қилаётган вақтинчалик чегара назоратини давом эттириш тарафдори. Шу билан бирга, 59 фоиз аҳоли миграция муаммосини алоҳида миллий даражада эмас, балки Европа Иттифоқи миқёсида ҳамкорликда ҳал қилиш самаралироқ бўлади, деб ҳисоблайди.

Сиёсий зилзила: AfD 28 фоизга етди, канцлер блоги эса тарихий пастликда

Аҳолининг хавфсизликдан хавотири ва ҳукуматдан норозилиги сиёсий партиялар рейтингига бевосита таъсир кўрсатди. Ўнгчи "Германия учун муқобил" (AfD) партияси ўз позициясини янада мустаҳкамлаб, рекорд 28 фоизлик кўрсаткичга эришди.

Аксинча, анъанавий ХДИ/ХСИ (CDU/CSU) консерватив блоги 21 фоиз тўплаб, ўз тарихидаги энг паст натижалардан бирини қайд этди. Қолган сиёсий кучлар рейтингида сезиларли ўзгаришлар кузатилмаган.

Федерал ҳукуматга ишончсизлик:

  • 85% аҳоли амалдаги федерал ҳукумат фаолиятидан пўткори норози.

  • 68% респондентлар яқинда амалга оширилган кадрлар алмашинувидан кейин ҳам вазият ижобий томонга ўзгаришига ишонмайди.

  • 55% немислар мамлакат сиёсатида ва давлат бошқарувида туб ўзгаришлар ўтказилиши шартлигини билдирган.

Жамиятдаги бўлиниш ва адолатсизлик ҳисси

Сўров натижалари Германия жамиятида ижтимоий ва психологик бўлиниш чуқурлашиб бораётганини кўрсатди. Мамлакат бўйича респондентларнинг 43 фоизи ўзини бошқаларга нисбатан камроқ имконият ва манфаатларга эга деб ҳисоблайди.

Айниқса, AfD партияси хайрихоҳлари орасида бу кўрсаткич ўта юқори — электоратнинг 70 фоизи жамиятда ўзларига нисбатан адолатсиз муносабатда бўлинаётганини ва ҳуқуқлари чекланаётганини таъкидлаган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ГерманияБерлинЕвропа ИттифоқиАфДЦДУ/ЦСУ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди