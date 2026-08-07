Ақшга туғиш учун бориш энди фуқаролик бермаслиги мумкин
АҚШ президенти Доналд Трамп туғилиш орқали фуқаролик олиш тартибини чеклаш ва “туғруқ туризми”га қарши курашиш бўйича иккита янги фармонни имзолади. Ташаббус АҚШга асосан фарзанд туғиб, чақалоққа автоматик равишда Америка фуқаролигини олиш мақсадида келадиган хорижликлар, жумладан суррогат оналик ҳолатлари устидан назоратни кучайтиришни назарда тутади.
АҚШ президенти Доналд Трамп мамлакатда туғилиш орқали фуқаролик олиш тартибини чеклаш ҳамда сўнгги йилларда кўп муҳокама қилинаётган “туғруқ туризми”га қарши курашни кучайтиришга қаратилган иккита янги фармонни имзолади. Янги ташаббус хорижликлар томонидан АҚШ ҳудудида фарзанд дунёга келтириш орқали болага автоматик равишда фуқаролик олиш амалиётини чеклашга қаратилгани билан аҳамиятли ҳисобланмоқда.
Маълум қилинишича, янги тартиб АҚШга асосан фарзанд туғиш ва шу йўл билан чақалоққа Америка фуқаролигини олиш мақсадида келадиган чет эл фуқароларига нисбатан назорат чораларини кучайтиришни назарда тутади. Шунингдек, мазкур талаб айнан шу мақсадда амалга ошириладиган суррогат оналик ҳолатларига ҳам татбиқ этилиши белгиланган.
Маълумот учун, АҚШ Конституциясининг 14-тузатиши мамлакат ҳудудида туғилган ва АҚШ юрисдикциясига бўйсунадиган шахсларга фуқаролик берилишини назарда тутади. Доналд Трамп эса ушбу тартибни бир неча бор танқид қилиб келган ва уни чеклаш зарурлигини таъкидлаб, бу борада қатор ташаббусларни илгари сурган.
Янги фармонлар айнан туғилиш орқали фуқаролик олиш амалиётига нисбатан давлат сиёсатидаги ёндашувни янада қатъийлаштиришга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.
…