Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!
Жорий йилнинг 24 октябр куни Абу-Дабидаги Яс оролида ўзи ўтказиладиган UFC 333 турнирида Александр Волкановски ва мағлубияциз Мовсар Евлоев ўртасида ярим енгил вазн тоифаси чемпионлиги учун жанг ўтказилиши кутилмоқда. Волкановски дивизионнинг амалдаги чемпиони, Евлоев эса рейтингнинг 1-поғонасида бормоқда, бироқ жанг UFC томонидан ҳали расман эълон қилинмаган.
Жорий йилнинг 24 октябрь куни Билашган Араб Эмирликлари пойтахти Абу-Даби шаҳридаги машҳур Яс оролида навбатдаги рақамли UFC 333 турнири бўлиб ўтади.
Вазиятга яқин манбаларнинг хабар беришича, мазкур турнирнинг марказий жанги ярим енгил вазн тоифаси чемпионлиги учун кечиши кутилмоқда. Унда амалдаги жаҳон чемпиони, австралиялик Александр Волкановски дивизион рейтингининг 1-поғонасида бораётган мағлубиятсиз россиялик Мовсар Евлоевга қарши октагонга чиқади.
Ҳозирча ушбу жонли ва шиддатли қарама-қаршилик UFC промоушени томонидан расман эълон қилинмаган бўлса-да, инсайдерлар келишув амалга ошиш арафасида эканини таъкидлашмоқда.
Мовсар Евлоев: «Топ-10»даги зафарли одим
Россиялик енгилмас жангчи Мовсар Евлоев жорий йилнинг март ойида UFC`даги юбилей — 10-ғалабасини қўлга киритган эди. Лондонда бўлиб ўтган UFC турнирида у маҳаллий мухлислар суюклиси, британиялик Лерон Мерфини муросасиз баҳсда ҳакамларнинг кўпчилик овози билан мағлуб этди. Айнан ушбу муваффақият Евлоев учун чемпионлик жангига тўғридан-тўғри йўл очиб берди.
Александр Волкановскининг «тахтга қайтиши»
Австралиялик тажрибали чемпион эса ўз камарини муносиб тарзда ҳимоя қилиб келмоқда:
Илк қадам: Волкановски ўтган йилнинг апрель ойида вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун кечган драматик жангда Диего Лопесни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, чемпионлик унвонини қайтариб олган эди.
Реваншдаги устунлик: Жорий йилнинг январь ойида бўлиб ўтган реванш жангида ҳам Александр австралиялик мухлислар қаршисида бразилиялик рақибини яна бир бор ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди.
Агар Абу-Дабидаги инсайд ўз тасдиғини топса, Абу-Дабидаги Яс ороли навбатдаги тарихий ва шиддатли чемпионлик жангига гувоҳ бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…