Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!

·52·Спорт
Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!
Қисқача

Жорий йилнинг 24 октябр куни Абу-Дабидаги Яс оролида ўзи ўтказиладиган UFC 333 турнирида Александр Волкановски ва мағлубияциз Мовсар Евлоев ўртасида ярим енгил вазн тоифаси чемпионлиги учун жанг ўтказилиши кутилмоқда. Волкановски дивизионнинг амалдаги чемпиони, Евлоев эса рейтингнинг 1-поғонасида бормоқда, бироқ жанг UFC томонидан ҳали расман эълон қилинмаган.

Жорий йилнинг 24 октябрь куни Билашган Араб Эмирликлари пойтахти Абу-Даби шаҳридаги машҳур Яс оролида навбатдаги рақамли UFC 333 турнири бўлиб ўтади.

Вазиятга яқин манбаларнинг хабар беришича, мазкур турнирнинг марказий жанги ярим енгил вазн тоифаси чемпионлиги учун кечиши кутилмоқда. Унда амалдаги жаҳон чемпиони, австралиялик Александр Волкановски дивизион рейтингининг 1-поғонасида бораётган мағлубиятсиз россиялик Мовсар Евлоевга қарши октагонга чиқади.

Ҳозирча ушбу жонли ва шиддатли қарама-қаршилик UFC промоушени томонидан расман эълон қилинмаган бўлса-да, инсайдерлар келишув амалга ошиш арафасида эканини таъкидлашмоқда.

Мовсар Евлоев: «Топ-10»даги зафарли одим

Россиялик енгилмас жангчи Мовсар Евлоев жорий йилнинг март ойида UFC`даги юбилей — 10-ғалабасини қўлга киритган эди. Лондонда бўлиб ўтган UFC турнирида у маҳаллий мухлислар суюклиси, британиялик Лерон Мерфини муросасиз баҳсда ҳакамларнинг кўпчилик овози билан мағлуб этди. Айнан ушбу муваффақият Евлоев учун чемпионлик жангига тўғридан-тўғри йўл очиб берди.

Александр Волкановскининг «тахтга қайтиши»

Австралиялик тажрибали чемпион эса ўз камарини муносиб тарзда ҳимоя қилиб келмоқда:

  • Илк қадам: Волкановски ўтган йилнинг апрель ойида вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун кечган драматик жангда Диего Лопесни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, чемпионлик унвонини қайтариб олган эди.

  • Реваншдаги устунлик: Жорий йилнинг январь ойида бўлиб ўтган реванш жангида ҳам Александр австралиялик мухлислар қаршисида бразилиялик рақибини яна бир бор ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди.

Агар Абу-Дабидаги инсайд ўз тасдиғини топса, Абу-Дабидаги Яс ороли навбатдаги тарихий ва шиддатли чемпионлик жангига гувоҳ бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

УФКАлександр ВолкановскиМовсар ЕвлоевАбу-ДабиЯс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)