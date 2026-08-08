Тошкентдаги триллер: «Бунёдкор» ОКМКга мағлуб бўлиб, қаторасига 6-ўйинда очко йўқотди!

·56·Спорт
Тошкентдаги триллер: «Бунёдкор» ОКМКга мағлуб бўлиб, қаторасига 6-ўйинда очко йўқотди!
Қисқача

Суперлиганинг 16-турида ОКМК Тошкентда «Бунёдкор»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. «Бунёдкор» сафида Дмитрий Плетнев ва Носир Абдусаломов гол урган бўлса, ОКМК ғалабасини Сиёваш Ҳақназарий, Нодир Абдураззоқов ва Азиз Холмуродовнинг голлари таъминлади. Бу натижа «Бунёдкор»нинг чемпионатдаги кетма-кет олтинчи мағлубияти бўлди. ОКМК 28 очко билан 3-поғонага кўтарилди, «Бунёдкор» эса 19 очко билан 10-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-турида Тошкентда кечган марказий баҳслардан бирида «Бунёдкор» ўз майдонида ОКМКни қабул қилди. Голларга бой ва шиддатли кечган учрашувда Миржалол Қосимов шогирдлари иродали ғалабани қўлга киритишди.

Бу мағлубият «қарчиғайлар» / «қарлағичлар» учун жорий чемпионатдаги кетма-кет олтинчи мағлубият бўлди ва жамоадаги инқироз чуқурлашаётганини кўрсатди.

Тошкентдаги «камбэк» ва 5 та голли траллер

Ўйин «Бунёдкор»нинг фаоллиги билан бошланди. 26-дақиқада Дмитрий Плетнев ҳисобни очган бўлса-да, ОКМК биринчи бўлимнинг ўзидаёқ кескин «камбэк» амалга оширди ва бор-жоғи 9 дақиқа ичида 3 та гол урди:

  • 33-дақиқада Сиёваш Ҳақназарий пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди.

  • 39-дақиқада Нодир Абдураззоқов меҳмонларни олдинга олиб чиқди.

  • 42-дақиқада эса Азиз Холмуродов ОКМКнинг учинчи голини киритди.

Иккинчи бўлим бошида, яъни 47-дақиқада Носир Абдусаломов ҳисобдаги фарқни қисқартирган (2:3) бўлса-да, «калдирғочлар» мувозанатни тиклашга куч топа олишмади.

Жадвалдаги вазият: ОКМК кучли учликка кирди

Ушбу муҳим ғалаба эвазига Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК жамоаси ўз очколари сонини 28 тага етказиб олди ва турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.

Кетма-кет 6 та ўйинда мағлубият аламларини тотиб кўраётган «Бунёдкор» эса 19 очко билан турнир жадвалининг 10-поғонасида қолмоқда.

Мусобақа қайдномаси:

Суперлига. 16-тур

«Бунёдкор» — ОКМК 2:3

8 август. Тошкент. «Бунёдкор» стадиони.

  • Голлар: Дмитрий Плетнев (26), Носир Абдусаломов (47) — Сиёваш Ҳақназарий (33, пенальти), Нодир Абдураззоқов (39), Азиз Холмуродов (42).

  • «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдулжалилов, Сардор Раҳмонов, Дмитрий Плетнев, Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев (Ислом Анваров, 46), Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзод Неъматжонов (Абдулфайз Бобомуродов, 66), Музаффар Олимжонов (Абдулқодир Мирфайзиев, 86), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмаҳамадов, Азизбек Тўлқинбеков (Муҳаммадали Адҳамов, 83).

  • ОКМК: Жавоҳир Илёсов, Шаҳзод Тоиров, Гиорги Папава, Аваз Ўлмасалиев (Аброр Каримов, 46), Дилшод Аҳмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 72), Асад Собиржонов (Иван Пешич, 72), Нодир Абдураззоқов (Ҳазрат Турсунқулов, 83), Саидафзал Аҳроров, Арихиро Сентоку, Сиёваш Ҳақназарий.

  • Огоҳлантириш: Азиз Холмуродов (54).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БунёдкорОКМКТошкентМиржалол Қосимов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)