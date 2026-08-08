Тошкентдаги триллер: «Бунёдкор» ОКМКга мағлуб бўлиб, қаторасига 6-ўйинда очко йўқотди!
Суперлиганинг 16-турида ОКМК Тошкентда «Бунёдкор»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. «Бунёдкор» сафида Дмитрий Плетнев ва Носир Абдусаломов гол урган бўлса, ОКМК ғалабасини Сиёваш Ҳақназарий, Нодир Абдураззоқов ва Азиз Холмуродовнинг голлари таъминлади. Бу натижа «Бунёдкор»нинг чемпионатдаги кетма-кет олтинчи мағлубияти бўлди. ОКМК 28 очко билан 3-поғонага кўтарилди, «Бунёдкор» эса 19 очко билан 10-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-турида Тошкентда кечган марказий баҳслардан бирида «Бунёдкор» ўз майдонида ОКМКни қабул қилди. Голларга бой ва шиддатли кечган учрашувда Миржалол Қосимов шогирдлари иродали ғалабани қўлга киритишди.
Бу мағлубият «қарчиғайлар» / «қарлағичлар» учун жорий чемпионатдаги кетма-кет олтинчи мағлубият бўлди ва жамоадаги инқироз чуқурлашаётганини кўрсатди.
Тошкентдаги «камбэк» ва 5 та голли траллер
Ўйин «Бунёдкор»нинг фаоллиги билан бошланди. 26-дақиқада Дмитрий Плетнев ҳисобни очган бўлса-да, ОКМК биринчи бўлимнинг ўзидаёқ кескин «камбэк» амалга оширди ва бор-жоғи 9 дақиқа ичида 3 та гол урди:
33-дақиқада Сиёваш Ҳақназарий пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди.
39-дақиқада Нодир Абдураззоқов меҳмонларни олдинга олиб чиқди.
42-дақиқада эса Азиз Холмуродов ОКМКнинг учинчи голини киритди.
Иккинчи бўлим бошида, яъни 47-дақиқада Носир Абдусаломов ҳисобдаги фарқни қисқартирган (2:3) бўлса-да, «калдирғочлар» мувозанатни тиклашга куч топа олишмади.
Жадвалдаги вазият: ОКМК кучли учликка кирди
Ушбу муҳим ғалаба эвазига Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК жамоаси ўз очколари сонини 28 тага етказиб олди ва турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.
Кетма-кет 6 та ўйинда мағлубият аламларини тотиб кўраётган «Бунёдкор» эса 19 очко билан турнир жадвалининг 10-поғонасида қолмоқда.
Мусобақа қайдномаси:
Суперлига. 16-тур
«Бунёдкор» — ОКМК 2:3
8 август. Тошкент. «Бунёдкор» стадиони.
Голлар: Дмитрий Плетнев (26), Носир Абдусаломов (47) — Сиёваш Ҳақназарий (33, пенальти), Нодир Абдураззоқов (39), Азиз Холмуродов (42).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдулжалилов, Сардор Раҳмонов, Дмитрий Плетнев, Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев (Ислом Анваров, 46), Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзод Неъматжонов (Абдулфайз Бобомуродов, 66), Музаффар Олимжонов (Абдулқодир Мирфайзиев, 86), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмаҳамадов, Азизбек Тўлқинбеков (Муҳаммадали Адҳамов, 83).
ОКМК: Жавоҳир Илёсов, Шаҳзод Тоиров, Гиорги Папава, Аваз Ўлмасалиев (Аброр Каримов, 46), Дилшод Аҳмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 72), Асад Собиржонов (Иван Пешич, 72), Нодир Абдураззоқов (Ҳазрат Турсунқулов, 83), Саидафзал Аҳроров, Арихиро Сентоку, Сиёваш Ҳақназарий.
Огоҳлантириш: Азиз Холмуродов (54).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…