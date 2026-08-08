Астон Вилла Жоау Палиньи трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда
Астон Вилла Жоау Палиньи трансфери бўйича Бавария клуби билан расмий музокаралар олиб бормоқда. Клуб расмийси Дамиан Виадаганй томонлар ҳали якуний келишувга эришмаганини, бироқ алоқалар яхши даражада эканини тасдиқлади. Астон Вилла жароҳат олган Амадоу Онана ва Манчестер Юнайтед сафига ўтган Ёури Тиелеманс ўрнини тўлдириш учун португалиялик футболчини асосий номзод сифатида кўрмоқда.
Англиянинг Астон Вилла клуби ярим ҳимоя чизиғидаги кадрлар танқислигини бартараф этиш мақсадидамюнхенликлар сафидаги Жоау Палиньи трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Goal.com хабар беришича, бирмингемликлар жамоаси бош мураббийи Унаи Эмерй жароҳатлар гирдобида қолган таркибни кучайтириш учун португалиялик тажрибали футболчини асосий номзод сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Астон Вилла раҳбарияти ушбу трансфер бўйича очиқ баёнот бериб, немис нашри Bild нашрига берган интервюсида музокаралар давом этаётганини тасдиқлади. Клуб расмийси Дамиан Виадаганйнинг сўзларига кўра, томонлар ўртасида ҳали якуний келишувга эришилмаган, бироқ Бавария клуби билан алоқалар жуда яхши даражада эканлиги алоҳида таъкидланган.
Жароҳатлар инқирози ва марказдаги муаммоларАстон Вилла жамоасининг трансфер бозорида фаоллашуви бежиз эмас. Асосий таянч ярим ҳимоячиси Амадоу Онана тиззасидаги хочсимон боғламлари узилиши туфайли мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Шунингдек, ёзги трансфер ойнасида Ёури Тиелеманснинг Манчестер Юнайтед сафига ўтиб кетиши жамоа марказидаги имкониятларни сезиларли даражада чеклаб қўйди.
Гарчи клуб сафи Жоау Гомес ҳамда Жоҳан Манзамби каби футболчилар билан тўлдирилган бўлса-да, Англия Премер-лигаси ва еврокубоклардаги оғир тақвим Унаи Эмерйдан тажрибали футболчини талаб қилмоқда. Ўтган мавсумда Тоттенхем сафида тўп сурган Жоау Палиньи APЛ майдонларидаги улкан тажрибаси туфайли ушбу бўшлиқни тўлдириш учун идеал номзод деб топилди.
Бавария клубининг шартлари ва келажакSky ин Германй маълумотига кўра, Мюнхеннинг Бавария клуби ўз футболчисини яна ижара асосида бериб юбориш ниятида эмас. Немис гранди ўз вақтида 51 миллион евро эвазига сотиб олинган португалиялик ярим ҳимоячи учун фақатгина тўлақонли трансфер таклифларини кўриб чиқишга тайёр.
Агар Астон Вилла ушбу трансферни охирига етказишни истаса, молиявий жиҳатдан жиддий қадам ташлашига тўғри келади. Фулхэм сафидаги муваффақиятли ўйинлари билан танилган Жоау Палиньи учун Бирмингем клубига ўтиш нафақат APЛга қайтиш, балки жамоанинг улуғвор лойиҳасида етакчи ролини бажариш имкониятини тақдим этади.
…