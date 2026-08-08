Астон Вилла Жоау Палиньи трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда

·52·Спорт
Астон Вилла Жоау Палиньи трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда
Қисқача

Астон Вилла Жоау Палиньи трансфери бўйича Бавария клуби билан расмий музокаралар олиб бормоқда. Клуб расмийси Дамиан Виадаганй томонлар ҳали якуний келишувга эришмаганини, бироқ алоқалар яхши даражада эканини тасдиқлади. Астон Вилла жароҳат олган Амадоу Онана ва Манчестер Юнайтед сафига ўтган Ёури Тиелеманс ўрнини тўлдириш учун португалиялик футболчини асосий номзод сифатида кўрмоқда.

Англиянинг Астон Вилла клуби ярим ҳимоя чизиғидаги кадрлар танқислигини бартараф этиш мақсадидамюнхенликлар сафидаги Жоау Палиньи трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Goal.com хабар беришича, бирмингемликлар жамоаси бош мураббийи Унаи Эмерй жароҳатлар гирдобида қолган таркибни кучайтириш учун португалиялик тажрибали футболчини асосий номзод сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Астон Вилла раҳбарияти ушбу трансфер бўйича очиқ баёнот бериб, немис нашри Bild нашрига берган интервюсида музокаралар давом этаётганини тасдиқлади. Клуб расмийси Дамиан Виадаганйнинг сўзларига кўра, томонлар ўртасида ҳали якуний келишувга эришилмаган, бироқ Бавария клуби билан алоқалар жуда яхши даражада эканлиги алоҳида таъкидланган.

Жароҳатлар инқирози ва марказдаги муаммолар

Астон Вилла жамоасининг трансфер бозорида фаоллашуви бежиз эмас. Асосий таянч ярим ҳимоячиси Амадоу Онана тиззасидаги хочсимон боғламлари узилиши туфайли мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Шунингдек, ёзги трансфер ойнасида Ёури Тиелеманснинг Манчестер Юнайтед сафига ўтиб кетиши жамоа марказидаги имкониятларни сезиларли даражада чеклаб қўйди.

Гарчи клуб сафи Жоау Гомес ҳамда Жоҳан Манзамби каби футболчилар билан тўлдирилган бўлса-да, Англия Премер-лигаси ва еврокубоклардаги оғир тақвим Унаи Эмерйдан тажрибали футболчини талаб қилмоқда. Ўтган мавсумда Тоттенхем сафида тўп сурган Жоау Палиньи APЛ майдонларидаги улкан тажрибаси туфайли ушбу бўшлиқни тўлдириш учун идеал номзод деб топилди.

Бавария клубининг шартлари ва келажак

Sky ин Германй маълумотига кўра, Мюнхеннинг Бавария клуби ўз футболчисини яна ижара асосида бериб юбориш ниятида эмас. Немис гранди ўз вақтида 51 миллион евро эвазига сотиб олинган португалиялик ярим ҳимоячи учун фақатгина тўлақонли трансфер таклифларини кўриб чиқишга тайёр.

Агар Астон Вилла ушбу трансферни охирига етказишни истаса, молиявий жиҳатдан жиддий қадам ташлашига тўғри келади. Фулхэм сафидаги муваффақиятли ўйинлари билан танилган Жоау Палиньи учун Бирмингем клубига ўтиш нафақат APЛга қайтиш, балки жамоанинг улуғвор лойиҳасида етакчи ролини бажариш имкониятини тақдим этади.

Астон ВиллаЖоау ПалиньиБаварияПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)