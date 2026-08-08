UFC'да шов-шувли режа: Гэтжи - Махачев супержанги ташкил этилиши мумкин
Жастин Гетжи ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачевга қарши супержанг учун енгил вазн камарини бўшатиши мумкин. Бу ҳақда икки жангчининг менежери Али Абдел-Азиз маълум қилди. Гетжи жорий йил охиригача октагонга чиқмаслигини билдирган, Махачев эса UFC 330 турнирида Ен Мачадо Геррига қарши камарини ҳимоя қилади. Агар Махачев ғалаба қозонса, 2027 йил бошида Гетжи ва Махачев жанги ўтказилиши эҳтимоли ошади.
Енгил вазн тоифасидаги UFC чемпиони Жастин Гэтжи ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачевга қарши супержанг ўтказиш учун ўз камарини топшириши (бўшатиши) мумкин. Бу ҳақда иккала машҳур жангчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи менежер Али Абдель-Азиз маълум қилди.
Ушбу баёнот ММА оламида ва спорт ОАВларида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
«Энг кўп ноллари бор чек»: Менежернинг очиқ-один баёноти
Али Абдель-Азиз «Pound 4 Pound» подкастининг навбатдаги сонида иштирок этиб, Гэтжининг келажаги ва молиявий жиҳатдан энг манфаатли йўналишлар ҳақида очиқ гапирди:
«Агар Жастин Гэтжи фақат битта жангни танлаши керак бўлса, мен у энг катта рақибни ва номи ёнида энг катта чек турган жангни танлашини истайман. Бу шарт эмас, унинг ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилиш жанги бўлиши керак. Бу ярим ўрта вазн чемпионлиги ёки BMF камари учун жанг бўлиши мумкин. Асосийси — ким унга энг кўп ноллари бор чекни таклиф қилади.
Менимча, енгил вазн тоифасидаги топ-жангчилардан ҳеч бири Жастин Гэтжи меросига янги нарса қўша олмайди. Чарльз Оливейра? У неча марта таслим бўлган. Арман Царукян, эҳтимол, дивизиондаги энг қийин рақиб ва келажакда чемпион бўлади. Макс Холлоуэй Жастинни мағлуб этди — майли. Лекин мен ҳозир худбинлик билан фикр юритяпман: агар Жастин Гэтжи Ислам билан жанг қилишни хоҳласа, у бу жангни олиши мумкин. Нега энди йўқ? Шунда у енгил вазндаги чемпионлик камарини бўшатади», — деди Абдель-Азиз.
Вазият қандай? Жангчиларнинг яқин режалари
Июнь ойида Илия Топурияни мағлуб этиб, енгил вазн тоифаси камарини тортиб олган Жастин Гэтжи жорий йил сўнгига қадар октагонга чиқмаслигини ва дам олишини маълум қилган эди.
Ўз навбатида, ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачев эса бир ҳафтадан сўнг Филадельфияда бўлиб ўтадиган UFC 330 турнирининг марказий жангида ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши ўз камарини ҳимоя қилади.
Агар Махачев бўлажак жангда ғалаба қозонса, 2027 йил бошида Гэтжи ва Махачев ўртасидаги супержанг эҳтимоли янада ортади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…