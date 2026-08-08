UFC'да шов-шувли режа: Гэтжи - Махачев супержанги ташкил этилиши мумкин

·60·Спорт
UFC'да шов-шувли режа: Гэтжи - Махачев супержанги ташкил этилиши мумкин
Қисқача

Жастин Гетжи ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачевга қарши супержанг учун енгил вазн камарини бўшатиши мумкин. Бу ҳақда икки жангчининг менежери Али Абдел-Азиз маълум қилди. Гетжи жорий йил охиригача октагонга чиқмаслигини билдирган, Махачев эса UFC 330 турнирида Ен Мачадо Геррига қарши камарини ҳимоя қилади. Агар Махачев ғалаба қозонса, 2027 йил бошида Гетжи ва Махачев жанги ўтказилиши эҳтимоли ошади.

Енгил вазн тоифасидаги UFC чемпиони Жастин Гэтжи ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачевга қарши супержанг ўтказиш учун ўз камарини топшириши (бўшатиши) мумкин. Бу ҳақда иккала машҳур жангчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи менежер Али Абдель-Азиз маълум қилди.

Ушбу баёнот ММА оламида ва спорт ОАВларида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

«Энг кўп ноллари бор чек»: Менежернинг очиқ-один баёноти

Али Абдель-Азиз «Pound 4 Pound» подкастининг навбатдаги сонида иштирок этиб, Гэтжининг келажаги ва молиявий жиҳатдан энг манфаатли йўналишлар ҳақида очиқ гапирди:

«Агар Жастин Гэтжи фақат битта жангни танлаши керак бўлса, мен у энг катта рақибни ва номи ёнида энг катта чек турган жангни танлашини истайман. Бу шарт эмас, унинг ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилиш жанги бўлиши керак. Бу ярим ўрта вазн чемпионлиги ёки BMF камари учун жанг бўлиши мумкин. Асосийси — ким унга энг кўп ноллари бор чекни таклиф қилади.

Менимча, енгил вазн тоифасидаги топ-жангчилардан ҳеч бири Жастин Гэтжи меросига янги нарса қўша олмайди. Чарльз Оливейра? У неча марта таслим бўлган. Арман Царукян, эҳтимол, дивизиондаги энг қийин рақиб ва келажакда чемпион бўлади. Макс Холлоуэй Жастинни мағлуб этди — майли. Лекин мен ҳозир худбинлик билан фикр юритяпман: агар Жастин Гэтжи Ислам билан жанг қилишни хоҳласа, у бу жангни олиши мумкин. Нега энди йўқ? Шунда у енгил вазндаги чемпионлик камарини бўшатади», — деди Абдель-Азиз.

Вазият қандай? Жангчиларнинг яқин режалари

Июнь ойида Илия Топурияни мағлуб этиб, енгил вазн тоифаси камарини тортиб олган Жастин Гэтжи жорий йил сўнгига қадар октагонга чиқмаслигини ва дам олишини маълум қилган эди.

Ўз навбатида, ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачев эса бир ҳафтадан сўнг Филадельфияда бўлиб ўтадиган UFC 330 турнирининг марказий жангида ирландиялик даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши ўз камарини ҳимоя қилади.

Агар Махачев бўлажак жангда ғалаба қозонса, 2027 йил бошида Гэтжи ва Махачев ўртасидаги супержанг эҳтимоли янада ортади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)