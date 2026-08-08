МеЛе компанияси тўлиқ пассив совутувчи мини-ПК моделини тақдим этди

·43·Техно
МеЛе компанияси тўлиқ пассив совутувчи мини-ПК моделини тақдим этди
Қисқача

МеЛе компанияси 150 х 105 х 40 миллиметр ўлчамдаги, Intel N150 процессорига эга ва тўлиқ пассив совутиш тизимида ишлайдиган Қуиетер мини-ПК моделини тақдим этди. Қурилма 32 гигабайтгача тезкор хотирани қўллаб-қувватлайди ҳамда M.2 SSD ва 2,5 дюймли қаттиқ диск ёки SSD учун алоҳида жойга эга. Mini-ПК Wi-Fi 5, учта USB 3.2 Gen2, иккита USB 2.0, микроСД, иккита HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 ва RJ45 портлари билан жиҳозланган.

Замонавий технологиялар бозори ихчамлиги ва мутлақо шовқинсиз ишлаши билан ажралиб турувчи янги қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, МеЛе компанияси ихчам ўлчамларга эга ҳамда фанерксиз — тўлиқ пассив совутиш тизимига асосланган янги Қуиетер мини-ПК моделини расман намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг ўлчамлари ва ишлаш механизмидир. Mini-ПК атиги 150 х 105 х 40 миллиметр ҳажмни ташкил этиб, иш жараёнида мутлақо овоз чиқармайди. Бундай натижага унчалик кучли бўлмаган, лекин энергия сарфи кам бўлган Intel N150 процессорини қўллаш орқали эришилган.

Хотира ва сақлаш имкониятлари

Гарчи қурилма ихчам кўринсада, ишлаб чиқарувчи унинг ички имкониятларига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, мини-ПК оператив хотирасини 32 гигабайтгача оширишлари мумкин бўлади.

Шунингдек, янги модел иккита мустақил хотира сақлаш қурилмасини ўрнатиш имконини тақдим этади. Бунда M.2 форматидаги замонавий SSD учун алоҳида слот ҳамда 2,5 дюймли анъанавий қаттиқ диск ёки SSD учун махсус жой назарда тутилган. Бу эса ихчам компьютер учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади.

Уланиш имкониятлари ва нархи

Афсуски, ишлаб чиқарувчи ҳозирча қурилманинг ички тузилишини очиб берувчи суратларни эълон қилгани йўқ, шу боис иссиқликни тарқатиш тизими қандай ишлаши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, ташқи интерфейслар ва уланиш портлари борасида қурилма етарли имкониятларга эга.

Қурилма қуйдаги имкониятларни тақдим этади:

  • Симсиз уланиш учун Wi-Fi 5 модули
  • Учта юқори тезликдаги USB 3.2 Gen2 порти
  • Маълумот алмашиш учун микроСД карта драйвери
  • Иккита USB 2.0 порти
  • Мониторларга уланиш учун икки дона HDMI 2.0 ва битта ДисплайПорт 1.4
  • Тармоққа уланиш учун RJ45 порти
ixbt.com хабарига кўра, мазкур мини-ПКнинг 8 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга бўлган базаавий версияси 473 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.

МеЛеMini-ПКIntelТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди