МеЛе компанияси тўлиқ пассив совутувчи мини-ПК моделини тақдим этди
МеЛе компанияси 150 х 105 х 40 миллиметр ўлчамдаги, Intel N150 процессорига эга ва тўлиқ пассив совутиш тизимида ишлайдиган Қуиетер мини-ПК моделини тақдим этди. Қурилма 32 гигабайтгача тезкор хотирани қўллаб-қувватлайди ҳамда M.2 SSD ва 2,5 дюймли қаттиқ диск ёки SSD учун алоҳида жойга эга. Mini-ПК Wi-Fi 5, учта USB 3.2 Gen2, иккита USB 2.0, микроСД, иккита HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 ва RJ45 портлари билан жиҳозланган.
Замонавий технологиялар бозори ихчамлиги ва мутлақо шовқинсиз ишлаши билан ажралиб турувчи янги қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, МеЛе компанияси ихчам ўлчамларга эга ҳамда фанерксиз — тўлиқ пассив совутиш тизимига асосланган янги Қуиетер мини-ПК моделини расман намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг ўлчамлари ва ишлаш механизмидир. Mini-ПК атиги 150 х 105 х 40 миллиметр ҳажмни ташкил этиб, иш жараёнида мутлақо овоз чиқармайди. Бундай натижага унчалик кучли бўлмаган, лекин энергия сарфи кам бўлган Intel N150 процессорини қўллаш орқали эришилган.
Хотира ва сақлаш имкониятлариГарчи қурилма ихчам кўринсада, ишлаб чиқарувчи унинг ички имкониятларига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, мини-ПК оператив хотирасини 32 гигабайтгача оширишлари мумкин бўлади.
Шунингдек, янги модел иккита мустақил хотира сақлаш қурилмасини ўрнатиш имконини тақдим этади. Бунда M.2 форматидаги замонавий SSD учун алоҳида слот ҳамда 2,5 дюймли анъанавий қаттиқ диск ёки SSD учун махсус жой назарда тутилган. Бу эса ихчам компьютер учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади.
Уланиш имкониятлари ва нархиАфсуски, ишлаб чиқарувчи ҳозирча қурилманинг ички тузилишини очиб берувчи суратларни эълон қилгани йўқ, шу боис иссиқликни тарқатиш тизими қандай ишлаши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, ташқи интерфейслар ва уланиш портлари борасида қурилма етарли имкониятларга эга.
Қурилма қуйдаги имкониятларни тақдим этади:
- Симсиз уланиш учун Wi-Fi 5 модули
- Учта юқори тезликдаги USB 3.2 Gen2 порти
- Маълумот алмашиш учун микроСД карта драйвери
- Иккита USB 2.0 порти
- Мониторларга уланиш учун икки дона HDMI 2.0 ва битта ДисплайПорт 1.4
- Тармоққа уланиш учун RJ45 порти
…