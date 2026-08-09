Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!

·80·Жамият
Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!
Қисқача

Тошкентда «закладка» усулида гиёҳвандлик воситаларини тарқатган жиноий тармоқ фаолиятига чек қўйилди. Сергели туманида 31 ёшли фуқаронинг автомашинаси ва хонадонидан 1,1 кг «Алфа-ПVP», 1,9 кг марихуана, 65 грамм героин, 16 грамм «5F-APIНАКА», шунингдек зип-пакетлар ва электрон тарозилар топилди. Тезкор тадбирлар давомида 1988 йилда туғилган, илгари гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар учун судланган аёл ҳам қўлга олинди.

Тошкент шаҳрида ДХХ ва Божхона органлари томонидан ўтказилган тезкор-профилактик тадбирлар давомида пойтахт ҳудудида «закладка» (яширин жойлаб кетиш) усулида гиёҳвандлик воситаларини тарқатиш билан шуғулланиб келган жиноий тармоқ фаолиятига чек қўйилди.

Бу ҳақда ҳуқуқ-тартибот органлари ахборот хизмати маълум қилди.

Хонадон ва автомашинадан топилган «ажал оғуси»

«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор тадбири давомида Сергели туманида яшовчи 31 ёшли фуқаронинг автомашинаси ҳамда яшаш хонадони белгиланган тартибда тинтув қилинди. Текширув давомида жуда кўп миқдордаги турли хил гиёҳвандлик ва синтетик моддалар борлиги аниқланди.

Мусодара қилинган ашёвий далиллар:

  • 1,1 кг «Alfa-PVP» синтетик моддаси;

  • 1,9 кг марихуана;

  • 65 грамм героин;

  • 16 грамм «5F-APINACA» синтетик гиёҳвандлик моддаси;

  • Маҳсулотларни қадоқлаш ва бўлиш учун мўлжалланган зип-пакетлар ҳамда электрон тарозилар.

Тезкор занжир: Тармоқ ташкилотчиси — илгари судланган аёл

Тезкор-қидирув тадбирларининг мантиқий давоми сифатида ушбу 31 ёшли эркакни «закладка» усули орқали гиёҳванд моддаларни тарқатишга жалб қилган 1988 йилда туғилган аёл ҳам қўлга олинди. Текширувларда ушбу аёл илгари ҳам гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятларни содир этгани учун судлангани аниқланди.

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддаси 5-қисми (Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш) бўйича жиноят иши қўзғатилди.

Гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентЎзбекистонСергелиДХХ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиКеча, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиКеча, 17:593 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиКеча, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Кеча, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Кеча, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди