Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!
Тошкентда «закладка» усулида гиёҳвандлик воситаларини тарқатган жиноий тармоқ фаолиятига чек қўйилди. Сергели туманида 31 ёшли фуқаронинг автомашинаси ва хонадонидан 1,1 кг «Алфа-ПVP», 1,9 кг марихуана, 65 грамм героин, 16 грамм «5F-APIНАКА», шунингдек зип-пакетлар ва электрон тарозилар топилди. Тезкор тадбирлар давомида 1988 йилда туғилган, илгари гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар учун судланган аёл ҳам қўлга олинди.
Тошкент шаҳрида ДХХ ва Божхона органлари томонидан ўтказилган тезкор-профилактик тадбирлар давомида пойтахт ҳудудида «закладка» (яширин жойлаб кетиш) усулида гиёҳвандлик воситаларини тарқатиш билан шуғулланиб келган жиноий тармоқ фаолиятига чек қўйилди.
Бу ҳақда ҳуқуқ-тартибот органлари ахборот хизмати маълум қилди.
Хонадон ва автомашинадан топилган «ажал оғуси»
«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор тадбири давомида Сергели туманида яшовчи 31 ёшли фуқаронинг автомашинаси ҳамда яшаш хонадони белгиланган тартибда тинтув қилинди. Текширув давомида жуда кўп миқдордаги турли хил гиёҳвандлик ва синтетик моддалар борлиги аниқланди.
Мусодара қилинган ашёвий далиллар:
1,1 кг «Alfa-PVP» синтетик моддаси;
1,9 кг марихуана;
65 грамм героин;
16 грамм «5F-APINACA» синтетик гиёҳвандлик моддаси;
Маҳсулотларни қадоқлаш ва бўлиш учун мўлжалланган зип-пакетлар ҳамда электрон тарозилар.
Тезкор занжир: Тармоқ ташкилотчиси — илгари судланган аёл
Тезкор-қидирув тадбирларининг мантиқий давоми сифатида ушбу 31 ёшли эркакни «закладка» усули орқали гиёҳванд моддаларни тарқатишга жалб қилган 1988 йилда туғилган аёл ҳам қўлга олинди. Текширувларда ушбу аёл илгари ҳам гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятларни содир этгани учун судлангани аниқланди.
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддаси 5-қисми (Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш) бўйича жиноят иши қўзғатилди.
Гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…