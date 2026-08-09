Денгиз шери балиқчилар кемасига чиқиб, каравотда ухлаб қолди (видео)
Аргентинада денгиз шерларидан бири балиқчилар кемасига чиқиб, экипаж дам оладиган каравотлардан бирида ухлаб қолди. Атрофдаги шовқин-сурон ҳам жониворнинг уйқусини буза олмади, у ёстиққа қулайроқ суяниб, ухлашда давом этди. Экипаж аъзолари бу кутилмаган ҳолатни видеога олди. Маълумотларга кўра, денгиз шерлари юқори ақлий қобилиятга эга бўлиб, уларнинг хатти-ҳаракатларида итларга ўхшаш жиҳатлар кўп.
Аргентинада ноодатий воқеа кузатилди. Денгиз шерларидан бири балиқчилар кемасига сездирмасдан чиқиб, экипаж аъзолари дам оладиган каравотлардан бирига жойлашиб олди ва маза қилиб ухлаб қолди.
Энг қизиғи, атрофдаги шовқин-сурон ҳам жониворнинг ширин уйқусини буза олмади. Аксинча, у ёстиққа янада қулайроқ суяниб, уйқуни давом эттиришга уринган.
Экипаж аъзолари эса кутилмаган “меҳмон”нинг бу қилиғидан ҳайратга тушиб, ҳолатни видеога олишди.
Маълумотларга кўра, денгиз шерлари денгиз сутэмизувчилари орасида юқори ақлий қобилиятга эга жониворлардан ҳисобланади. Мутахассислар уларнинг хатти-ҳаракатларида итларга ўхшаш жиҳатлар кўплигини таъкидлайди.
…