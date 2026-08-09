Андрей Сантос: "Манчестер Юнайтед"да Каземиро ўрнини эгаллай оламан"
Лондоннинг Челси клубидан Манчестер Юнайтедга 50 миллион фунт стерлинг эвазига ўтган 22 ёшли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Каземиро қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпа олишига ишонмоқда. У мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Пари Сен-Жермен жамоасига қарши баҳсда техник имкониятлари ва ҳимоядаги ҳушёрлигини намойиш этди.
Ёзги трансфер мавсумида Лондоннинг Челси клубидан Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилган ярим ҳимоячи Андрей Сантос ўзининг янги жамоасида ватандоши Каземиро қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпа олишига қатъий ишонч билдирмоқда. 50 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қийматга эга ушбу трансфер Майкл Керрик бошчилигидаги жамоанинг таркибни ёшартириш ва узоқ муддатли стратегиясига асосланган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси сафида рақобатнинг кескинлиги, жумласуз Моисес Кайседонинг янги шартнома имзолагани ва Энсо Фернандеснинг юқори нархи сабабли асосий таркибдан жой топиш иморати чеклангани бразилиялик футболчининг Олд Траффордга кўчиб ўтишига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер имконияти пайдо бўлиши билан футболчи ва унинг оиласи бу таклифни мамнуният билан қабул қилган.
Майкл Керрик тизимидаги янги таянч устуниБеш карра Чемпионлар лигаси ғолиби Каземиро ўз фаолиятини Интер Миами сафида Лионель Месси билан давом эттираётган бир пайтда, Манчестер Юнайтед унинг ўрнига муносиб ворис излашга мажбур бўлган эди. 22 ёшли Андрей Сантос эса мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Пари Сен-Жермен жамоасига қарши баҳсда ишончли ўйин кўрсатиб, ўзининг техник имкониятлари ва ҳимоядаги ҳушёрлигини намойиш этди.
Футболчининг ўзи ҳам Майкл Керрикнинг 4-2-3-1 схемасида майдон марказида тўп суриш унинг услубига мос келишини таъкидлади. У ўзининг асосий вазифаси жамоадошларига тўпсиз вазиятларда ёрдам бериш ва чизиқларни ёриб ўтиш орқали ҳужумларни бошлаш эканини қайд этди.
Келажак сари қадам ва Лондон билан хайрлашувАндрей Сантос Челси клубида ўтказган даври учун миннатдорчилик билдириб, собиқ иш берувчиларига нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини, бироқ ҳозирги Диққат-эътибори бутунлай Манчестер Юнайтеддаги фаолиятига қаратилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер шаҳри унинг янги уйига айланган ва у бу ерда узоқ йиллар давомида совринлар ютишни мақсад қилган.
Клуб раҳбарияти 2022-йилда Каземиро учун 70 миллион фунт сарфлаган бўлса, бу сафар ёшроқ ва истиқболли Андрей Сантосга ставка тикди. Футболчининг ўзи ҳам афсонавий ватандошининг босимини ҳис қилган ҳолда, унинг ўтган мавсумдаги натижаларини такрорлашга тайёр эканини ва майдонда бор кучини беришини қатъий таъкидлади.
…