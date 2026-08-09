Андрей Сантос: "Манчестер Юнайтед"да Каземиро ўрнини эгаллай оламан"

·64·Спорт
Андрей Сантос: "Манчестер Юнайтед"да Каземиро ўрнини эгаллай оламан"
Қисқача

Лондоннинг Челси клубидан Манчестер Юнайтедга 50 миллион фунт стерлинг эвазига ўтган 22 ёшли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Каземиро қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпа олишига ишонмоқда. У мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Пари Сен-Жермен жамоасига қарши баҳсда техник имкониятлари ва ҳимоядаги ҳушёрлигини намойиш этди.

Ёзги трансфер мавсумида Лондоннинг Челси клубидан Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилган ярим ҳимоячи Андрей Сантос ўзининг янги жамоасида ватандоши Каземиро қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпа олишига қатъий ишонч билдирмоқда. 50 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қийматга эга ушбу трансфер Майкл Керрик бошчилигидаги жамоанинг таркибни ёшартириш ва узоқ муддатли стратегиясига асосланган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси сафида рақобатнинг кескинлиги, жумласуз Моисес Кайседонинг янги шартнома имзолагани ва Энсо Фернандеснинг юқори нархи сабабли асосий таркибдан жой топиш иморати чеклангани бразилиялик футболчининг Олд Траффордга кўчиб ўтишига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер имконияти пайдо бўлиши билан футболчи ва унинг оиласи бу таклифни мамнуният билан қабул қилган.

Майкл Керрик тизимидаги янги таянч устуни

Беш карра Чемпионлар лигаси ғолиби Каземиро ўз фаолиятини Интер Миами сафида Лионель Месси билан давом эттираётган бир пайтда, Манчестер Юнайтед унинг ўрнига муносиб ворис излашга мажбур бўлган эди. 22 ёшли Андрей Сантос эса мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Пари Сен-Жермен жамоасига қарши баҳсда ишончли ўйин кўрсатиб, ўзининг техник имкониятлари ва ҳимоядаги ҳушёрлигини намойиш этди.

Футболчининг ўзи ҳам Майкл Керрикнинг 4-2-3-1 схемасида майдон марказида тўп суриш унинг услубига мос келишини таъкидлади. У ўзининг асосий вазифаси жамоадошларига тўпсиз вазиятларда ёрдам бериш ва чизиқларни ёриб ўтиш орқали ҳужумларни бошлаш эканини қайд этди.

Келажак сари қадам ва Лондон билан хайрлашув

Андрей Сантос Челси клубида ўтказган даври учун миннатдорчилик билдириб, собиқ иш берувчиларига нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини, бироқ ҳозирги Диққат-эътибори бутунлай Манчестер Юнайтеддаги фаолиятига қаратилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер шаҳри унинг янги уйига айланган ва у бу ерда узоқ йиллар давомида совринлар ютишни мақсад қилган.

Клуб раҳбарияти 2022-йилда Каземиро учун 70 миллион фунт сарфлаган бўлса, бу сафар ёшроқ ва истиқболли Андрей Сантосга ставка тикди. Футболчининг ўзи ҳам афсонавий ватандошининг босимини ҳис қилган ҳолда, унинг ўтган мавсумдаги натижаларини такрорлашга тайёр эканини ва майдонда бор кучини беришини қатъий таъкидлади.

Андрей СантосМанчестер ЮнайтедЧелсиКаземироАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)