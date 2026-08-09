SpaceX Starlink Mini қурилмасини яна бепул тақдим эта бошлади

·72·Техно
SpaceX Starlink Mini қурилмасини яна бепул тақдим эта бошлади
Қисқача

SpaceX АҚШ ва Канададаги янги фойдаланувчилар учун ойига 130 доллар турадиган Ресидентиал Max тарифида Starlink Mini антеннасини бепул ижарага беришни қайта йўлга қўйди. Бу имконият тариф обунаси сақланиб қолган даврда амал қилади, шунингдек, Ресидентиал Max эгалари Starlink Роам режаларига 50 фоизлик чегирмага эга бўлади.

АҚШнинг SpaceX компанияси фойдаланувчилар учун ўзининг энг қиммат тариф режалари доирасида Starlink Mini йўлдош антеннасини ижарага олиш имкониятини яна бепул қилиб белгилади. Ушбу янгилик компаниянинг расмий веб-сайтидаги уланиш шартларида ўз аксини топди ва технология бозорида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, июн ойида вақтинча олиб ташланган ушбу имконият АҚШ ва Канададаги янги фойдаланувчилар учун қайтарилди. Мазкур қулайлик ойига 130 долларни ташкил этувчи энг қиммат Ресидентиал Max уй тарифи обуначиларига тақдим этилади ва унинг амал қилиш муддати тариф обунаси сақланиб қолган давр давомида давом этади.

Маълумот ўрнида, Starlink Mini бу ихчам ва сафарлар учун қулай бўлган терминал версияси ҳисобланади. Уни уй ташқарисида ҳам ўзингиз билан олиб юриш имконияти мавжуд, бироқ бунинг учун алоҳида Starlink Роам тарифи талаб қилинади. Шу билан бирга, SpaceX Ресидентиал Max эгаларига Роам режалари учун 50 фоизлик чегирма тақдим этишини ҳам маълум қилди.

Янги Starlink V5 антеннаси имкониятлари чекланди

Асосий ўзгаришлар фақатгина Mini версияси билан чекланиб қолмади. Параллел равишда компания янги авлод Starlink V5 стандарт антеннасининг имкониятларини ҳам қисман чеклаб қўйди. Ушбу терминал эндиликда ойига 10 доллар турадиган Стандбй режимини қўллаб-қувватламайди.

Эслатиб ўтамиз, Стандбй режими фойдаланувчиларга маълум вақтга минимал уланиш тезлигига (тахминан 0,5 Мбит/с) ўтиш ва сунъий йўлдош интернетига асосий кириш ҳуқуқини сақлаб қолиш имконини берар эди. Ҳозирги кунда Starlink V5 фақатгина ойига 55 долларлик Ресидентиал 100Mbps тарифи билан биргаликда таклиф этилмоқда.

Терминалларнинг вазифалари аниқ ажратилмоқда

Янги Starlink V5 аввалгиларига нисбатан ихчамроқ ва энергия тежамкорроқ чиққан бўлса-да, унинг айрим чекловлари мавжуд. Хусусан, қурилмада ҳаракатланиш пайтида фойдаланиш учун зарур бўлган ГПС-модул мавжуд эмас. Шунингдек, унинг максимал юклаш тезлиги 375 Мбит/с билан чекланган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, SpaceX ўз қурилмалари ва терминалларининг вазифаларини янада аниқроқ ажратишга киришган. Қиммат Ресидентиал Max тарифини танлаган харидорларга Starlink Mini имтиёзли шартларда ҳамда мобил алоқа учун чегирма билан берилаётган бўлса, V5 антеннаси асосан стационар уй интернетига мўлжалланган ҳолда қолмоқда.

SpaceXStarlink MiniStarlink V5ИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди