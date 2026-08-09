SpaceX Starlink Mini қурилмасини яна бепул тақдим эта бошлади
SpaceX АҚШ ва Канададаги янги фойдаланувчилар учун ойига 130 доллар турадиган Ресидентиал Max тарифида Starlink Mini антеннасини бепул ижарага беришни қайта йўлга қўйди. Бу имконият тариф обунаси сақланиб қолган даврда амал қилади, шунингдек, Ресидентиал Max эгалари Starlink Роам режаларига 50 фоизлик чегирмага эга бўлади.
АҚШнинг SpaceX компанияси фойдаланувчилар учун ўзининг энг қиммат тариф режалари доирасида Starlink Mini йўлдош антеннасини ижарага олиш имкониятини яна бепул қилиб белгилади. Ушбу янгилик компаниянинг расмий веб-сайтидаги уланиш шартларида ўз аксини топди ва технология бозорида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, июн ойида вақтинча олиб ташланган ушбу имконият АҚШ ва Канададаги янги фойдаланувчилар учун қайтарилди. Мазкур қулайлик ойига 130 долларни ташкил этувчи энг қиммат Ресидентиал Max уй тарифи обуначиларига тақдим этилади ва унинг амал қилиш муддати тариф обунаси сақланиб қолган давр давомида давом этади.
Маълумот ўрнида, Starlink Mini бу ихчам ва сафарлар учун қулай бўлган терминал версияси ҳисобланади. Уни уй ташқарисида ҳам ўзингиз билан олиб юриш имконияти мавжуд, бироқ бунинг учун алоҳида Starlink Роам тарифи талаб қилинади. Шу билан бирга, SpaceX Ресидентиал Max эгаларига Роам режалари учун 50 фоизлик чегирма тақдим этишини ҳам маълум қилди.
Янги Starlink V5 антеннаси имкониятлари чекландиАсосий ўзгаришлар фақатгина Mini версияси билан чекланиб қолмади. Параллел равишда компания янги авлод Starlink V5 стандарт антеннасининг имкониятларини ҳам қисман чеклаб қўйди. Ушбу терминал эндиликда ойига 10 доллар турадиган Стандбй режимини қўллаб-қувватламайди.
Эслатиб ўтамиз, Стандбй режими фойдаланувчиларга маълум вақтга минимал уланиш тезлигига (тахминан 0,5 Мбит/с) ўтиш ва сунъий йўлдош интернетига асосий кириш ҳуқуқини сақлаб қолиш имконини берар эди. Ҳозирги кунда Starlink V5 фақатгина ойига 55 долларлик Ресидентиал 100Mbps тарифи билан биргаликда таклиф этилмоқда.
Терминалларнинг вазифалари аниқ ажратилмоқдаЯнги Starlink V5 аввалгиларига нисбатан ихчамроқ ва энергия тежамкорроқ чиққан бўлса-да, унинг айрим чекловлари мавжуд. Хусусан, қурилмада ҳаракатланиш пайтида фойдаланиш учун зарур бўлган ГПС-модул мавжуд эмас. Шунингдек, унинг максимал юклаш тезлиги 375 Мбит/с билан чекланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, SpaceX ўз қурилмалари ва терминалларининг вазифаларини янада аниқроқ ажратишга киришган. Қиммат Ресидентиал Max тарифини танлаган харидорларга Starlink Mini имтиёзли шартларда ҳамда мобил алоқа учун чегирма билан берилаётган бўлса, V5 антеннаси асосан стационар уй интернетига мўлжалланган ҳолда қолмоқда.
…