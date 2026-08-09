Аталанта Манчестер Сити ҳимоячиси Жума Бахни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·54·Спорт
Аталанта Манчестер Сити ҳимоячиси Жума Бахни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Аталанта Манчестер Сити жамоасига тегишли ёш ҳимоячи Абдулаи Жума Бахни ўз сафига қўшиб олиш устида иш олиб бормоқда. 2006 йилнинг 11 апрелида Фритаун шаҳрида туғилган футболчи фаолиятини Сиерра-Леонеда бошлаган, кейинчалик Реал Валладолид сафида Ла Лигада дебют қилган ва 2025 йилнинг январ ойида Манчестер Сити сафига қўшилган. Жума Бах 2025-2026 йилги мавсумда Нис жамоасида ижара асосида 41 та учрашув ўтказди.

Италиянинг Аталанта клуби Англиянинг Манчестер Сити жамоасига тегишли бўлган ёш ҳимоячи Абдулаи Жума Бахга қизиқиш билдирмоқда. Трансфер бозоридаги нуфузли инсайдер Маттео Моретто тарқатган маълумотларга кўра, Бергамо шаҳри жамоаси Сиерра-Леонелик футболчини ўз сафига қўшиб олиш устида иш олиб бормоқда ва бу трансфер ёш иқтидор учун фаолиятида муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2006 йилнинг 11 апрелида Фритаун шаҳрида туғилган Абдулаи Жума Бах ўз футбол йўлини ватани Сиерра-Леонеда бошлаган. Дастлаб мамлакатнинг АИК Фреэтонг ва Фреэтонианс СЛИФА жамоалари тарбияланувчиси сифатида шаклланган ҳимоячи тез фурсатда Европа скаутлари эътиборига тушишга муваффақ бўлди ва қитъага кўчиб ўтди.

Европадаги илк қадамлар ва Ла Лига

Футболчи 2004 йилда Европага келиб, Испаниянинг Реал Валладолид клубига ижарага ўтган эди. Айнан шу жамоа сафида у Ла Лигада ўзининг дебют учрашувини ўтказиб, Реал Соседадга қарши баҳсда майдонга тушди ва Испания футболининг юқори даражасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлди.

Шундан сўнг, Манчестер Сити клуби ёш иқтидор эгасининг салоҳиятини юқори баҳолаб, 2025 йилнинг январ ойида уни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ инглиз клуби футболчига дарҳол асосий таркибдан жой бериш ўрнига, уни тажриба тўплаши учун Франциянинг Ленс жамоасига ижарага бериб юборди.

Франция чемпионатидаги тажриба ва терма жамоадаги фаолият

Ленсдаги фаолиятидан кейин Жума Бах 2025-2026 йилги мавсум учун яна бир Франция клуби — Нис жамоасига ижарага ўтди. Ушбу мавсум давомида у жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, голлар урмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғидаги ишончли ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонди.

Халқаро майдонда ҳам муваффақиятли тўп суриб келаётган ҳимоячи Сиерра-Леоне миллий терма жамоаси сафидаги дебютини 2025 йилнинг 20 март куни Гвинея-Бисау устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўйинда нишонлади. Ҳозирги кунга келиб у ўз миллий терма жамоаси сафида жами 6 та учрашув ўтказишга улгурди.

Ҳозирги вақтда Аталанта клубининг бу футболчини ўз сафига жалб этиш истаги жамоанинг ёш ва истиқболли ўйинчиларга таяниб, таркибни кучайтириш стратегиясига мос келади. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Жума Бах фаолиятини А Серияда давом эттириши мумкин.

АталантаМанчестер СитиЖума БахА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)