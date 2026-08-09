Аталанта Манчестер Сити ҳимоячиси Жума Бахни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Аталанта Манчестер Сити жамоасига тегишли ёш ҳимоячи Абдулаи Жума Бахни ўз сафига қўшиб олиш устида иш олиб бормоқда. 2006 йилнинг 11 апрелида Фритаун шаҳрида туғилган футболчи фаолиятини Сиерра-Леонеда бошлаган, кейинчалик Реал Валладолид сафида Ла Лигада дебют қилган ва 2025 йилнинг январ ойида Манчестер Сити сафига қўшилган. Жума Бах 2025-2026 йилги мавсумда Нис жамоасида ижара асосида 41 та учрашув ўтказди.
Италиянинг Аталанта клуби Англиянинг Манчестер Сити жамоасига тегишли бўлган ёш ҳимоячи Абдулаи Жума Бахга қизиқиш билдирмоқда. Трансфер бозоридаги нуфузли инсайдер Маттео Моретто тарқатган маълумотларга кўра, Бергамо шаҳри жамоаси Сиерра-Леонелик футболчини ўз сафига қўшиб олиш устида иш олиб бормоқда ва бу трансфер ёш иқтидор учун фаолиятида муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2006 йилнинг 11 апрелида Фритаун шаҳрида туғилган Абдулаи Жума Бах ўз футбол йўлини ватани Сиерра-Леонеда бошлаган. Дастлаб мамлакатнинг АИК Фреэтонг ва Фреэтонианс СЛИФА жамоалари тарбияланувчиси сифатида шаклланган ҳимоячи тез фурсатда Европа скаутлари эътиборига тушишга муваффақ бўлди ва қитъага кўчиб ўтди.
Европадаги илк қадамлар ва Ла ЛигаФутболчи 2004 йилда Европага келиб, Испаниянинг Реал Валладолид клубига ижарага ўтган эди. Айнан шу жамоа сафида у Ла Лигада ўзининг дебют учрашувини ўтказиб, Реал Соседадга қарши баҳсда майдонга тушди ва Испания футболининг юқори даражасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлди.
Шундан сўнг, Манчестер Сити клуби ёш иқтидор эгасининг салоҳиятини юқори баҳолаб, 2025 йилнинг январ ойида уни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ инглиз клуби футболчига дарҳол асосий таркибдан жой бериш ўрнига, уни тажриба тўплаши учун Франциянинг Ленс жамоасига ижарага бериб юборди.
Франция чемпионатидаги тажриба ва терма жамоадаги фаолиятЛенсдаги фаолиятидан кейин Жума Бах 2025-2026 йилги мавсум учун яна бир Франция клуби — Нис жамоасига ижарага ўтди. Ушбу мавсум давомида у жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, голлар урмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғидаги ишончли ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонди.
Халқаро майдонда ҳам муваффақиятли тўп суриб келаётган ҳимоячи Сиерра-Леоне миллий терма жамоаси сафидаги дебютини 2025 йилнинг 20 март куни Гвинея-Бисау устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўйинда нишонлади. Ҳозирги кунга келиб у ўз миллий терма жамоаси сафида жами 6 та учрашув ўтказишга улгурди.
Ҳозирги вақтда Аталанта клубининг бу футболчини ўз сафига жалб этиш истаги жамоанинг ёш ва истиқболли ўйинчиларга таяниб, таркибни кучайтириш стратегиясига мос келади. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Жума Бах фаолиятини А Серияда давом эттириши мумкин.
…