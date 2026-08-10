Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилди
92 ёшли Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг самимий ёрдами, ғамхўрлиги ва яхши хулқидан таъсирланиб, Ислом динини қабул қилди. У дин ҳақида маълумот олгач, Брюсселдаги масжидга бориб, ўзи учун Нур исмини танлади. Жозеттнинг 92 ёшида бундай қарорга келгани ижтимоий тармоқларда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг ҳикояси меҳр-оқибат ва яхши қўшничилик инсоннинг ҳаётий қарашларига жиддий таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатди.
92 ёшли Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муносабатидан таъсирланиб, Ислом динини қабул қилди. Унинг сўзларига кўра, қўшниларининг самимий ёрдами, ғамхўрлиги ва яхши хулқи унда Исломни яқиндан ўрганиш истагини пайдо қилган.
Жозетт дин ҳақида маълумот олганидан сўнг Брюсселдаги масжидга бориб, Исломни қабул қилган. Шу ерда у ўзи учун Нур исмини танлаган.
Унинг 92 ёшида бундай қарорга келгани ижтимоий тармоқларда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар бу воқеада, энг аввало, инсонлар ўртасидаги меҳр ва яхши муомаланинг таъсирини кўришган.
Жозеттнинг ҳикояси қўшничилик муносабати баъзан инсоннинг ҳаётий қарашларига ҳам жиддий таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатган.
…