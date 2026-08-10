Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этди

·90·Техно
Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этди
Қисқача

Супериор бренди 25 мм юриш масофасига эга битта амортизаторли моноподвезкали олдинги осма тизим билан жиҳозланган эВАЙ 6.1 шаҳар электр велосипедини намойиш этди. Велосипед Bosch Активе Лине Plus марказий мотори, 50 Н·м гача айланиш моменти ва рака ичига яширилган 500 В·соат сиғимли Bosch ПоверТубе аккумуляторига эга.

Велосипедсозлик бозорида шаҳарликлар учун мўлжалланган яна бир ўзига хос транспорт воситаси пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, Супериор бренди ўзининг янги эВАЙ 6.1 номли шаҳар электр велосипедини намойиш этди. Мазкур модел ўзининг ноанъанавий конструкцияси, қувватли электр қисмлари ҳамда юқори даражадаги қулайлик элементлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътиборга молик жиҳатлардан бири бу велосипеднинг олдинги осма тизимидир. Одатдаги иккита амортизацион устун ўрнига бу ерда атиги 25 мм юриш масофасига эга битта амортизаторли моноподвезкали вилка ишлатилган. Ушбу ечим тоғ йўллари учун эмас, балки шаҳар шароитидаги асфальт ёриқлари, кичик тўсиқлар ва ғовакларни юмшатишга мўлжалланган.

Қулайлик ва техник имкониятлар

Ҳайдовчининг қулайлигини янада ошириш мақсадида эВАЙ 6.1 модели махсус амортизацион ўриндиқ штири билан жиҳозланган. Олдинги осма тизим билан биргаликда бу деталлар бузилган шаҳар йўлларида ҳаракатланишни сезиларли даражада юмшатади. Электр тизими эса тўлиқ нуфузли Bosch компанияси компонентларига таянади.

Велосипедга ўрнатилган Bosch Активе Лине Plus марказий мотори 50 Н·м гача айланиш моментини таъминлай олади. Уни қувватлантириш учун эса рака ичига тўлиқ яширинган 500 В·соат сиғимли Bosch ПоверТубе аккумулятори хизмат қилади. Бироқ ишлаб чиқарувчи аниқ юриш масофасини келтириб ўтмаган, чунки бу кўрсаткич йўловчининг вазни, об-ҳаво шароити ва танланган электр ёрдам даражасига қараб ўзгаради.

Узатиш механизми ва жиҳозланиши

Қурилманинг узатмалар тизими ҳам эътиборга лойиқ. Унда етти поғонали Шимано Нехус планетар втулкаси қўлланилган. Оддий ўтказгичлардан фарқли ўлароқ, бу механизм кир ва чангдан яхши ҳимояланган бўлиб, камроқ техник хизмат кўрсатишни талаб қилади. Шунингдек, занжир узатмаси ҳам махсус қобиқ билан тўлиқ беркитилган.

Супериор муҳандислари жиҳозлаш борасида тежаб қолмаган. эВАЙ 6.1 модели заводдаёқ тўлиқ ўлчамли қанотлар, Спаннинга ёритиш чироқлари, таянч оёғи ва орқа юкхона билан таъминланган. Бироқ бундай бой тўплам ва қулайликлар велосипеднинг оғирлигига ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмаган — унинг вазни 29,1 кг ни ташкил этади.

Ҳозирги вақтда Германия ва Европа Иттифоқининг бошқа давлатларида харидорларга тақдим этилаётган ушбу электр велосипеднинг тавсия этилган нархи 3400 еврони ташкил қилади. Шаҳар шароитида қулай ва ишончли транспорт қидираётганлар учун бу замонавий ечим муҳим танловга айланиши мумкин.

СупериорЭлектр велосипедBoschВелосипедТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиКАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиБугун, 06:20Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди