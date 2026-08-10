Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этди
Супериор бренди 25 мм юриш масофасига эга битта амортизаторли моноподвезкали олдинги осма тизим билан жиҳозланган эВАЙ 6.1 шаҳар электр велосипедини намойиш этди. Велосипед Bosch Активе Лине Plus марказий мотори, 50 Н·м гача айланиш моменти ва рака ичига яширилган 500 В·соат сиғимли Bosch ПоверТубе аккумуляторига эга.
Велосипедсозлик бозорида шаҳарликлар учун мўлжалланган яна бир ўзига хос транспорт воситаси пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, Супериор бренди ўзининг янги эВАЙ 6.1 номли шаҳар электр велосипедини намойиш этди. Мазкур модел ўзининг ноанъанавий конструкцияси, қувватли электр қисмлари ҳамда юқори даражадаги қулайлик элементлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий эътиборга молик жиҳатлардан бири бу велосипеднинг олдинги осма тизимидир. Одатдаги иккита амортизацион устун ўрнига бу ерда атиги 25 мм юриш масофасига эга битта амортизаторли моноподвезкали вилка ишлатилган. Ушбу ечим тоғ йўллари учун эмас, балки шаҳар шароитидаги асфальт ёриқлари, кичик тўсиқлар ва ғовакларни юмшатишга мўлжалланган.
Қулайлик ва техник имкониятларҲайдовчининг қулайлигини янада ошириш мақсадида эВАЙ 6.1 модели махсус амортизацион ўриндиқ штири билан жиҳозланган. Олдинги осма тизим билан биргаликда бу деталлар бузилган шаҳар йўлларида ҳаракатланишни сезиларли даражада юмшатади. Электр тизими эса тўлиқ нуфузли Bosch компанияси компонентларига таянади.
Велосипедга ўрнатилган Bosch Активе Лине Plus марказий мотори 50 Н·м гача айланиш моментини таъминлай олади. Уни қувватлантириш учун эса рака ичига тўлиқ яширинган 500 В·соат сиғимли Bosch ПоверТубе аккумулятори хизмат қилади. Бироқ ишлаб чиқарувчи аниқ юриш масофасини келтириб ўтмаган, чунки бу кўрсаткич йўловчининг вазни, об-ҳаво шароити ва танланган электр ёрдам даражасига қараб ўзгаради.
Узатиш механизми ва жиҳозланишиҚурилманинг узатмалар тизими ҳам эътиборга лойиқ. Унда етти поғонали Шимано Нехус планетар втулкаси қўлланилган. Оддий ўтказгичлардан фарқли ўлароқ, бу механизм кир ва чангдан яхши ҳимояланган бўлиб, камроқ техник хизмат кўрсатишни талаб қилади. Шунингдек, занжир узатмаси ҳам махсус қобиқ билан тўлиқ беркитилган.
Супериор муҳандислари жиҳозлаш борасида тежаб қолмаган. эВАЙ 6.1 модели заводдаёқ тўлиқ ўлчамли қанотлар, Спаннинга ёритиш чироқлари, таянч оёғи ва орқа юкхона билан таъминланган. Бироқ бундай бой тўплам ва қулайликлар велосипеднинг оғирлигига ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмаган — унинг вазни 29,1 кг ни ташкил этади.
Ҳозирги вақтда Германия ва Европа Иттифоқининг бошқа давлатларида харидорларга тақдим этилаётган ушбу электр велосипеднинг тавсия этилган нархи 3400 еврони ташкил қилади. Шаҳар шароитида қулай ва ишончли транспорт қидираётганлар учун бу замонавий ечим муҳим танловга айланиши мумкин.
…