Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошди

2025 йилда Ўзбекистонда 11 мингдан зиёд никоҳда келин куёвдан катта ёшда бўлган. Миллий статистика қўмитаси ушбу никоҳларнинг ҳудудлар бўйича тақсимотини ҳам эълон қилди.

Энг юқори натижа Тошкент шаҳрида кузатилган. Пойтахтда 1 809 нафар эркак ўзидан катта ёшдаги аёл билан никоҳдан ўтган.

Хоразмда бундай никоҳлар сони 1 066 тани ташкил этган. Қашқадарёда 995 та, Бухорода 979 та, Самарқандда эса 967 та ҳолат қайд қилинган.

Тошкент вилоятида 928 та, Сурхондарёда 850 та, Қорақалпоғистон Республикасида 772 та ва Фарғона вилоятида 715 та шундай никоҳ расмийлаштирилган. Наманганда бу кўрсаткич 509 та, Андижонда эса 486 та бўлган.

Рўйхатнинг энг қуйи қисмида Жиззах 373 та, Навоий 351 та ва Сирдарё 240 та никоҳ билан жой олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибҚонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибКеча, 15:39Чорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиЧорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиКеча, 06:03Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўлади08.08, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади08.08, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинади08.08, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқда08.08, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди