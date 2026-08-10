Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилди

·9·Авто
Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилди
Қисқача

Geely Preface ТКР спорт седани Хитой бозорида сотувга чиқарилишидан олдинги мажбурий сертификациядан ўтмоқда ва унинг асосий техник хусусиятлари МИИТ маълумотлар базасида эълон қилинди. Модел 2,0 литрли турботорли двигател билан жиҳозланган бўлиб, 290 от кучига эга ва максимал тезлиги соатига 220 километрни ташкил қилади.

Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг машҳур Префасе седанининг янада кучайтирилган спорт версиясини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модификация ТКР индексини олган бўлиб, унинг барча асосий параметрлари ва ташқи кўриниши Хитой Саноат ва ахборотлаштирилган вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасида эълон қилинди. Ушбу янги версия оддий автомобиллардан нафақат қуввати, балки ўзига хос ташқи дизайни билан ҳам жиддий фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Geely Preface ТКР модели Хитой бозори учун расмий савдога чиқарилишидан олдинги мажбурий сертификациядан ўтмоқда. Ушбу жараён доирасида автомобилнинг ўлчамлари, дизайн элементлари ва мотор гаммаси омборга ошкор бўлди. Бироқ, компания ҳали янги спорт седанининг тўлақонли тақдимот санаси, аниқ комплектациялари ҳамда нархлари ҳақида расмий маълумот бермаган.

Кучайтирилган мотор ва спорт имкониятлари

Янги Geely Preface ТКР моделининг асосий ўзгариши унинг капоти остида яширинган. Автомобил 2,0 литр ҳажмли турботорли двигател билан жиҳозланган бўлиб, у 290 от кучига эга. Таққослаш учун, 2026-йилги стандарт Хитой талқини худди шу ҳажмдаги мотор ёрдамида 272 от кучи ҳосил қилади. Шундай қилиб, ТКР версияси 18 от кучига кўпроқ қувват билан таъминланган.

Сертификация ҳужжатларида маълум қилинишича, янги спорт седанининг максимал тезлиги соатига 220 километрни ташкил қилади. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи узатмалар қутиси тури ҳамда автомобилнинг нолдан юз километргача қанча тезликда уланиши ҳақидаги маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, унинг номи халқаро Touring Кар Расинг (ТКР) кузовли пойгалар классига ишора қилиши автомобилнинг феъл-атворидан дарак беради.

Аэродинамика ва ўлчамлардаги ўзгаришлар

Ташқи кўриниши бўйича Geely Preface ТКР оддий модификациялардан анча агрессив ва спортга мойиллиги билан ажралиб туради. Машина қора элементлардан иборат кенг қадоқланган тўплам билан таъминланган: жумладан, янги олд панжара, ривожланган сплиттер, ён юбкалар, ташқи ойна корпуслари ва орқа қопқоқдаги қатъий ўрнатилган антикрилдан фойдаланилган. Ушбу спорт қиёфасини қизил рангга бўялган тормоз суппортлари янада тўлдириб туради.

Автомобилнинг геометрик кўрсаткичлари ҳам бироз ўзгарган. Унга кўра:

  • Узунлиги — 4825 мм
  • Кенглиги — 1910 мм
  • Баландлиги — 1460 мм
  • Ғилдирак базаси — 2800 мм
Стандарт модел билан таққосланганда, янги версиянинг кузови бироз кенгайтирилиб, баландлиги 9 миллиметрга пасайтирилган. Бу эса седан визуал жиҳатдан пастроқ ва кенгроқ кўринишини таъминлайди. Шунингдек, харидорлар учун 245/35 R19 ёки янада кенгроқ 255/35 R19 ўлчамдаги 19 дюймли ғилдирак дискалари таклиф этилади.

GeelyПрефасе ТКРSport седанХитой автомобиллариАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиАирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиКеча, 12:51Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиПариж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиКеча, 10:21Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди08.08, 21:51BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади08.08, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади