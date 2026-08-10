Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилди
Geely Preface ТКР спорт седани Хитой бозорида сотувга чиқарилишидан олдинги мажбурий сертификациядан ўтмоқда ва унинг асосий техник хусусиятлари МИИТ маълумотлар базасида эълон қилинди. Модел 2,0 литрли турботорли двигател билан жиҳозланган бўлиб, 290 от кучига эга ва максимал тезлиги соатига 220 километрни ташкил қилади.
Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг машҳур Префасе седанининг янада кучайтирилган спорт версиясини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модификация ТКР индексини олган бўлиб, унинг барча асосий параметрлари ва ташқи кўриниши Хитой Саноат ва ахборотлаштирилган вазирлиги (МИИТ) маълумотлар базасида эълон қилинди. Ушбу янги версия оддий автомобиллардан нафақат қуввати, балки ўзига хос ташқи дизайни билан ҳам жиддий фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Geely Preface ТКР модели Хитой бозори учун расмий савдога чиқарилишидан олдинги мажбурий сертификациядан ўтмоқда. Ушбу жараён доирасида автомобилнинг ўлчамлари, дизайн элементлари ва мотор гаммаси омборга ошкор бўлди. Бироқ, компания ҳали янги спорт седанининг тўлақонли тақдимот санаси, аниқ комплектациялари ҳамда нархлари ҳақида расмий маълумот бермаган.
Кучайтирилган мотор ва спорт имкониятлариЯнги Geely Preface ТКР моделининг асосий ўзгариши унинг капоти остида яширинган. Автомобил 2,0 литр ҳажмли турботорли двигател билан жиҳозланган бўлиб, у 290 от кучига эга. Таққослаш учун, 2026-йилги стандарт Хитой талқини худди шу ҳажмдаги мотор ёрдамида 272 от кучи ҳосил қилади. Шундай қилиб, ТКР версияси 18 от кучига кўпроқ қувват билан таъминланган.
Сертификация ҳужжатларида маълум қилинишича, янги спорт седанининг максимал тезлиги соатига 220 километрни ташкил қилади. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи узатмалар қутиси тури ҳамда автомобилнинг нолдан юз километргача қанча тезликда уланиши ҳақидаги маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, унинг номи халқаро Touring Кар Расинг (ТКР) кузовли пойгалар классига ишора қилиши автомобилнинг феъл-атворидан дарак беради.
Аэродинамика ва ўлчамлардаги ўзгаришларТашқи кўриниши бўйича Geely Preface ТКР оддий модификациялардан анча агрессив ва спортга мойиллиги билан ажралиб туради. Машина қора элементлардан иборат кенг қадоқланган тўплам билан таъминланган: жумладан, янги олд панжара, ривожланган сплиттер, ён юбкалар, ташқи ойна корпуслари ва орқа қопқоқдаги қатъий ўрнатилган антикрилдан фойдаланилган. Ушбу спорт қиёфасини қизил рангга бўялган тормоз суппортлари янада тўлдириб туради.
Автомобилнинг геометрик кўрсаткичлари ҳам бироз ўзгарган. Унга кўра:
- Узунлиги — 4825 мм
- Кенглиги — 1910 мм
- Баландлиги — 1460 мм
- Ғилдирак базаси — 2800 мм
…