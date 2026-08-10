Кўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган от
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бир қарашда бу отнинг танаси оддий тук эмас, худди жун билан қоплангандек кўринади. Аслида эса жингалак тукли отлар ҳақиқатан ҳам мавжуд ва уларнинг бундай ташқи кўриниши табиий генетик хусусият билан боғлиқ.
Тадқиқотчилар жингалак тук пайдо бўлишига КРТ25 ва СП6 каби генлардаги айрим вариантлар таъсир қилиши мумкинлигини аниқлаган. Бундай отларда тук тузилиши турлича бўлади. Айримларида енгил тўлқинсимон, бошқаларида эса жуда зич ва деярли жунга ўхшаш жингалаклар учрайди.
Бу хусусият айниқса Шимолий Америка жингалак отлари орасида кўпроқ кузатилади.
Энг муҳими, бундай кўриниш сунъий равишда яратилмайди. Жингалак тук отга қилинган қандайдир парвариш ёки безак натижаси эмас, балки авлоддан авлодга ўтиши мумкин бўлган табиий генетик белгидир.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…