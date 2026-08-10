Кўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган от

·3·Дунё
Кўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган от

Бир қарашда бу отнинг танаси оддий тук эмас, худди жун билан қоплангандек кўринади. Аслида эса жингалак тукли отлар ҳақиқатан ҳам мавжуд ва уларнинг бундай ташқи кўриниши табиий генетик хусусият билан боғлиқ.

Тадқиқотчилар жингалак тук пайдо бўлишига КРТ25 ва СП6 каби генлардаги айрим вариантлар таъсир қилиши мумкинлигини аниқлаган. Бундай отларда тук тузилиши турлича бўлади. Айримларида енгил тўлқинсимон, бошқаларида эса жуда зич ва деярли жунга ўхшаш жингалаклар учрайди.

Бу хусусият айниқса Шимолий Америка жингалак отлари орасида кўпроқ кузатилади.

Энг муҳими, бундай кўриниш сунъий равишда яратилмайди. Жингалак тук отга қилинган қандайдир парвариш ёки безак натижаси эмас, балки авлоддан авлодга ўтиши мумкин бўлган табиий генетик белгидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиТик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиБугун, 05:275 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Кеча, 21:5730 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиКеча, 18:34Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди