Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқди
Туркиянинг Амася шаҳри марказидаги ресторанда қарийб 8 ойдан бери ишлаётган «Гайретли» номли робот хизмат йўналишидан чиқиб, зинадан қулаб тушди. Ресторан вакили Иброҳим Нури Багчуван воқеани мавсумий гавжумлик сабаб роботда «иш стресси» юзага келгани билан ҳазиллашиб изоҳлади. Робот ишлаб чиқарувчи компанияда техник кўрикдан ўтказилгач, «Гайретли»га уч кунлик дам берилди ва у яна ишига қайтди.
Туркиянинг Амасья шаҳри марказидаги ресторанда қарийб 8 ойдан бери мижозларга хизмат кўрсатиб келаётган «Гайретли» номли робот ходимларни ҳайратга солган ҳолатга дуч келди.
Столларга хизмат кўрсатиш учун белгиланган йўналиш бўйлаб ҳаракатланиб юрган робот кутилмаганда маршрутидан чиқиб кетган. У ўнгга-чапга ҳаракатланиб, рестораннинг чиқиш зинапояси томон йўналган ва зинадан пастга қулаган.
Ресторан вакили Иброҳим Нури Багчуваннинг айтишича, улар роботнинг ишидан жуда мамнун. У воқеани ҳазил билан изоҳлаб, ресторандаги мавсумий гавжумлик ва иш юкламаси роботда «иш стресси»ни келтириб чиқарган бўлиши мумкинлигини айтган.
«Биз уни жуда яхши кўрамиз. Лекин яқинда кичик муаммога дуч келдик. У вазифаларидан четга чиқиб кетди ва ўзини пастга ташлади. Нима бўлганини биз ҳам тушунмадик», — деди у.
Шундан сўнг робот ишлаб чиқарувчи компанияга мурожаат қилинган. «Гайретли» техник кўрикдан ўтказилиб, унга уч кунлик дам олиш берилган. Текширувлар якунлангач, робот яна ресторандаги ишига қайтган.
Роботнинг зинадан қулаш жараёни акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиши ортидан турли ҳазиломуз изоҳлар ҳам қолдирилган. Айрим фойдаланувчилар «роботлар ҳуқуқи тўғрисида қонун қабул қилиш», уларга кўпроқ дам бериш ва ҳатто маошини ошириш кераклигини ҳазил билан таклиф қилган.
…