Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқди

·86·Дунё
Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқди
Қисқача

Туркиянинг Амася шаҳри марказидаги ресторанда қарийб 8 ойдан бери ишлаётган «Гайретли» номли робот хизмат йўналишидан чиқиб, зинадан қулаб тушди. Ресторан вакили Иброҳим Нури Багчуван воқеани мавсумий гавжумлик сабаб роботда «иш стресси» юзага келгани билан ҳазиллашиб изоҳлади. Робот ишлаб чиқарувчи компанияда техник кўрикдан ўтказилгач, «Гайретли»га уч кунлик дам берилди ва у яна ишига қайтди.

Туркиянинг Амасья шаҳри марказидаги ресторанда қарийб 8 ойдан бери мижозларга хизмат кўрсатиб келаётган «Гайретли» номли робот ходимларни ҳайратга солган ҳолатга дуч келди.

Столларга хизмат кўрсатиш учун белгиланган йўналиш бўйлаб ҳаракатланиб юрган робот кутилмаганда маршрутидан чиқиб кетган. У ўнгга-чапга ҳаракатланиб, рестораннинг чиқиш зинапояси томон йўналган ва зинадан пастга қулаган.

Ресторан вакили Иброҳим Нури Багчуваннинг айтишича, улар роботнинг ишидан жуда мамнун. У воқеани ҳазил билан изоҳлаб, ресторандаги мавсумий гавжумлик ва иш юкламаси роботда «иш стресси»ни келтириб чиқарган бўлиши мумкинлигини айтган.

«Биз уни жуда яхши кўрамиз. Лекин яқинда кичик муаммога дуч келдик. У вазифаларидан четга чиқиб кетди ва ўзини пастга ташлади. Нима бўлганини биз ҳам тушунмадик», — деди у.

Шундан сўнг робот ишлаб чиқарувчи компанияга мурожаат қилинган. «Гайретли» техник кўрикдан ўтказилиб, унга уч кунлик дам олиш берилган. Текширувлар якунлангач, робот яна ресторандаги ишига қайтган.

Роботнинг зинадан қулаш жараёни акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиши ортидан турли ҳазиломуз изоҳлар ҳам қолдирилган. Айрим фойдаланувчилар «роботлар ҳуқуқи тўғрисида қонун қабул қилиш», уларга кўпроқ дам бериш ва ҳатто маошини ошириш кераклигини ҳазил билан таклиф қилган.

АмасьяТуркияГайретлиИбрахим Нури Багчуван
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Бугун, 21:5730 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиБугун, 18:34Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиCoca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиБугун, 17:56Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 17:10Япониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиЯпониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 16:58Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБугун, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди