Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...
UFCнинг ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, 35 ёшли Шон Стрикленд АҚШ Президенти Доналд Трамп ва унинг сиёсатини кескин танқид қилди. У инфляция, ёқилғи нархининг ошиши ва оилалар харажатларининг кўпайгани фонида Трамп маъмуриятини ўзига овоз берган аҳоли манфаатларини эътиборсиз қолдиришда айблади.
UFC’нинг ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, америкалик 35 ёшли Шон Стрикленд АҚШ Президенти Дональд Трамп ва унинг сиёсатини кескин танқид остига олди. Тўғридан-тўғри ва можароли баёнотлари билан танилган спортчи Трампнинг митингларидаги муҳитни даҳшатли тарихий даврларга ўхшатди.
Ушбу шов-шувли интервью ва баёнотни LowKick MMA портали эълон қилди.
«Сиз уларнинг юзига очиқдан-очиқ тупуряпсиз»
Стрикленд ўз чиқишида дастлаб АҚШдаги инфляция, ёқилғи нархининг ошиши ва бунинг оддий оилалар бюджетига кўрсатаётган салбий таъсири ҳақида гапириб, Трамп маъмуриятини ўзига овоз берган аҳоли манфаатларини эътиборсиз қолдиришда айблади:
«Одамлар Трампга шундай дейишади: «Дўстим, сенга инфляция туфайли ёқилғи ва оилавий харажатларимиз барибир, чунки сен мультимиллионерсан». Аммо Флорида ва Техасда йилига ўртача 50-60 минг доллар ишлайдиган ҳар бир америкалик ҳақида ўйлаб кўриш керак.
Йилига 60 минг доллар топадиган одамни олайлик. Инфляция 4 фоизга ошди, бензин нархи кескин кўтарилди. Натижада унинг турмуш харажатларига минглаб доллар қўшилади. Сиз оилаларга босим ўтказяпсиз. Ахир булар сизга овоз берган ва атрофингизда бирлашган одамлар-ку, сиз эса уларнинг юзига очиқдан-очиқ тупуряпсиз. Нима учун?», — деди UFC чемпиони.
«Гитлер қандай пайдо бўлганини энди тушуняпман»
Шунингдек, спортчи Дональд Трампнинг оммавий митингларида бўлганида гувоҳи бўлган ҳолатлар ва тарафдорларининг кўр-кўрона эргашиши ҳақида тўхталиб, кутилмаган ўхшатма келтирди:
«Сиз ҳеч Трампнинг митингида бўлганмисиз? Бу ақлдан озиш! У ерда бўлганингда: «О, мен Гитлер қандай пайдо бўлганини энди тушуняпман», деб ўйлайсан. Йўқ, ҳазиллашмаяпман. Бу ердаги барчанинг соғлом фикрлашига шубҳа билан қарашга мажбур қилади.
Трамп у ерда байроқни ёққани учун одамларни қамоққа ташлаш ҳақида гапираётганди ва мен: «Бундай қилмаслик керак, Конституция бор», деб ўйладим. Қолганлар эса шунчаки бақиришарди: «Ҳа, уни қаманглар!». Агар Трамп: «Тўппончани олинглар ва хоҳлаган ишингизни қилинглар», деганида, улар, лаънати, буни ҳам қилишарди», — дея қўшимча қилди Шон Стрикленд.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…