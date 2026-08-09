Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...

·40·Дунё
Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...
Қисқача

UFCнинг ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, 35 ёшли Шон Стрикленд АҚШ Президенти Доналд Трамп ва унинг сиёсатини кескин танқид қилди. У инфляция, ёқилғи нархининг ошиши ва оилалар харажатларининг кўпайгани фонида Трамп маъмуриятини ўзига овоз берган аҳоли манфаатларини эътиборсиз қолдиришда айблади.

UFC’нинг ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, америкалик 35 ёшли Шон Стрикленд АҚШ Президенти Дональд Трамп ва унинг сиёсатини кескин танқид остига олди. Тўғридан-тўғри ва можароли баёнотлари билан танилган спортчи Трампнинг митингларидаги муҳитни даҳшатли тарихий даврларга ўхшатди.

Ушбу шов-шувли интервью ва баёнотни LowKick MMA портали эълон қилди.

«Сиз уларнинг юзига очиқдан-очиқ тупуряпсиз»

Стрикленд ўз чиқишида дастлаб АҚШдаги инфляция, ёқилғи нархининг ошиши ва бунинг оддий оилалар бюджетига кўрсатаётган салбий таъсири ҳақида гапириб, Трамп маъмуриятини ўзига овоз берган аҳоли манфаатларини эътиборсиз қолдиришда айблади:

«Одамлар Трампга шундай дейишади: «Дўстим, сенга инфляция туфайли ёқилғи ва оилавий харажатларимиз барибир, чунки сен мультимиллионерсан». Аммо Флорида ва Техасда йилига ўртача 50-60 минг доллар ишлайдиган ҳар бир америкалик ҳақида ўйлаб кўриш керак.

Йилига 60 минг доллар топадиган одамни олайлик. Инфляция 4 фоизга ошди, бензин нархи кескин кўтарилди. Натижада унинг турмуш харажатларига минглаб доллар қўшилади. Сиз оилаларга босим ўтказяпсиз. Ахир булар сизга овоз берган ва атрофингизда бирлашган одамлар-ку, сиз эса уларнинг юзига очиқдан-очиқ тупуряпсиз. Нима учун?», — деди UFC чемпиони.

«Гитлер қандай пайдо бўлганини энди тушуняпман»

Шунингдек, спортчи Дональд Трампнинг оммавий митингларида бўлганида гувоҳи бўлган ҳолатлар ва тарафдорларининг кўр-кўрона эргашиши ҳақида тўхталиб, кутилмаган ўхшатма келтирди:

«Сиз ҳеч Трампнинг митингида бўлганмисиз? Бу ақлдан озиш! У ерда бўлганингда: «О, мен Гитлер қандай пайдо бўлганини энди тушуняпман», деб ўйлайсан. Йўқ, ҳазиллашмаяпман. Бу ердаги барчанинг соғлом фикрлашига шубҳа билан қарашга мажбур қилади.

Трамп у ерда байроқни ёққани учун одамларни қамоққа ташлаш ҳақида гапираётганди ва мен: «Бундай қилмаслик керак, Конституция бор», деб ўйладим. Қолганлар эса шунчаки бақиришарди: «Ҳа, уни қаманглар!». Агар Трамп: «Тўппончани олинглар ва хоҳлаган ишингизни қилинглар», деганида, улар, лаънати, буни ҳам қилишарди», — дея қўшимча қилди Шон Стрикленд.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Шон СтриклендДональд ТрампЮФСФлоридаТехас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиБугун, 18:34Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиБугун, 18:12Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиCoca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиБугун, 17:56Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 17:10Япониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиЯпониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 16:58Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБугун, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди