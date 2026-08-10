5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади
Саудия Арабистонида ҳайвонларга қасддан зарар етказганлар 2,7 миллион долларгача жарима ёки 5 йилгача қамоқ жазоси билан жазоланиши мумкин. Янги тартиб ҳайвонларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарликни кучайтирди. Чоралар ҳайвонларни шафқациз муносабатдан ҳимоя қилиш ва уларга масъулиятли муносабатни кучайтиришга қаратилган.
Саудия Арабистонида ҳайвонларга нисбатан зўравонлик қилган шахсларга бериладиган жазолар кучайтирилди. Янги тартибга кўра, ҳайвонларга қасддан зарар етказганлар катта миқдордаги жарима ва қамоқ жазосига дуч келиши мумкин.
Маълум қилинишича, бундай ҳуқуқбузарлик учун жарима миқдори 2,7 миллион долларгача етиши мумкин. Шунингдек, айбдор шахс 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши эҳтимоли бор.
Бу чоралар ҳайвонларни шафқатсиз муносабатдан ҳимоя қилиш ва уларга нисбатан масъулиятли муносабатни кучайтиришга қаратилган.
Ҳайвонларга меҳр ва ғамхўрлик кўрсатиш инсоннинг улар олдидаги масъулиятидан бири ҳисобланади. Улар ҳам ҳимоя ва хавфсиз муносабатга муҳтож.
…