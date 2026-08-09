30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди
Ню-Ёркда яшовчи Ҳейли Пикок тахминан 30 та лайм сиқиб, қуёш остида дам олганидан кейин қўлларида иккинчи даражали куйишлар пайдо бўлганини айтди. Эртаси куни қўллари қизариб, шишиб кетган, кучли оғриқ ва суюқликка тўлган, айримлари “голф тўпи катталигида” бўлган пуфакчалар пайдо бўлган.
Нью-Йоркда яшовчи Ҳейли Пикок оддийдек кўринган маргарита тайёрлаш жараёнидан сўнг қўлларида оғир куйишлар пайдо бўлгани ҳақида огоҳлантирди. Бруклинда истиқомат қилувчи дизайнер ўз тажрибаси ҳақида TikTok’да видео жойлаштириб, тез орада интернетда кенг тарқалган “маргарита куйиши” ҳолати ҳақида гапирди.
Унинг айтишича, лайм каби цитрус меваларининг шарбати терида қолиб, кейин қуёш нурлари таъсирига тушса, оғриқли реакция юзага келиши мумкин. Шу боис у фойдаланувчиларни цитрус меваларини сиққандан кейин қуёшда ётишдан эҳтиёт бўлишга чақирди.
“Илтимос, цитрус меваларини сиқиб, кейин қуёш остида ётиб олманг”, дея огоҳлантирган Пикок. Унинг таъкидлашича, агар шундай ҳолат юз берса, қўлларни совун билан жуда яхшилаб ювиш керак.
Воқеа Пикок йигити учун туғилган кун муносабати билан ташкил этилган байрамда содир бўлган. У 25 нафар меҳмон учун катта миқдорда коктейль тайёрлаш мақсадида қўлда тахминан 30 та лаймни сиққан.
Пикок қўлларини оддий сув билан тезгина чайишнинг ўзи етарли деб ўйлаган. Шундан сўнг у куннинг қолган қисмини бассейн ёнида дам олиб ўтказган. Ўша пайтда қўлларида ҳеч қандай жиддий ўзгариш сезилмагани учун у терида реакция бошланганини хаёлига ҳам келтирмаган.
“Барча лаймларни сиқиб бўлганимдан кейин қўлларимни раковина остида чайдим. Қўлларим ёпишқоқ ҳам эмасди, шунинг учун бу ҳақда кўп ўйламадим”, дея воқеани эслаган Пикок.
Бироқ эртаси куни вазият кескин ўзгарган. Унинг қўллари қизариб, шишиб кетган ва кучли оғриқ пайдо бўлган. Бруклинга қайтиб келганидан кейин эса қўлларида суюқликка тўлган пуфакчалар пайдо бўлган.
Айрим пуфакчалар жуда катта ҳажмга етиб, Пикок уларни “гольф тўпи катталигида” деб таърифлаган. Қўлидаги кучли куйишлар сабаб у шифокорга мурожаат қилган ва унга иккинчи даражали куйиш ташхиси қўйилган. Муолажадан сўнг қўллари махсус боғламлар билан ўралган.
“Қўлимнинг бутун ранги ўзгариб кетган. Бош бармоғимда ва узук бармоғим ёнида гольф тўпидек катта пуфаклар бор эди”, деди у.
Пикокнинг ҳолати цитрус мевалари билан ишлагандан кейин қуёш таъсирида қолишда эҳтиёткор бўлиш муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. У ўз видеолари орқали бошқалар ҳам шундай нохуш ҳолатга тушиб қолмаслиги учун шахсий тажрибасини омма билан бўлишди.
…