30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди

·411·Дунё
30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди
Қисқача

Ню-Ёркда яшовчи Ҳейли Пикок тахминан 30 та лайм сиқиб, қуёш остида дам олганидан кейин қўлларида иккинчи даражали куйишлар пайдо бўлганини айтди. Эртаси куни қўллари қизариб, шишиб кетган, кучли оғриқ ва суюқликка тўлган, айримлари “голф тўпи катталигида” бўлган пуфакчалар пайдо бўлган.

Нью-Йоркда яшовчи Ҳейли Пикок оддийдек кўринган маргарита тайёрлаш жараёнидан сўнг қўлларида оғир куйишлар пайдо бўлгани ҳақида огоҳлантирди. Бруклинда истиқомат қилувчи дизайнер ўз тажрибаси ҳақида TikTok’да видео жойлаштириб, тез орада интернетда кенг тарқалган “маргарита куйиши” ҳолати ҳақида гапирди.

Унинг айтишича, лайм каби цитрус меваларининг шарбати терида қолиб, кейин қуёш нурлари таъсирига тушса, оғриқли реакция юзага келиши мумкин. Шу боис у фойдаланувчиларни цитрус меваларини сиққандан кейин қуёшда ётишдан эҳтиёт бўлишга чақирди.

“Илтимос, цитрус меваларини сиқиб, кейин қуёш остида ётиб олманг”, дея огоҳлантирган Пикок. Унинг таъкидлашича, агар шундай ҳолат юз берса, қўлларни совун билан жуда яхшилаб ювиш керак.

Воқеа Пикок йигити учун туғилган кун муносабати билан ташкил этилган байрамда содир бўлган. У 25 нафар меҳмон учун катта миқдорда коктейль тайёрлаш мақсадида қўлда тахминан 30 та лаймни сиққан.

Пикок қўлларини оддий сув билан тезгина чайишнинг ўзи етарли деб ўйлаган. Шундан сўнг у куннинг қолган қисмини бассейн ёнида дам олиб ўтказган. Ўша пайтда қўлларида ҳеч қандай жиддий ўзгариш сезилмагани учун у терида реакция бошланганини хаёлига ҳам келтирмаган.

“Барча лаймларни сиқиб бўлганимдан кейин қўлларимни раковина остида чайдим. Қўлларим ёпишқоқ ҳам эмасди, шунинг учун бу ҳақда кўп ўйламадим”, дея воқеани эслаган Пикок.

Бироқ эртаси куни вазият кескин ўзгарган. Унинг қўллари қизариб, шишиб кетган ва кучли оғриқ пайдо бўлган. Бруклинга қайтиб келганидан кейин эса қўлларида суюқликка тўлган пуфакчалар пайдо бўлган.

Айрим пуфакчалар жуда катта ҳажмга етиб, Пикок уларни “гольф тўпи катталигида” деб таърифлаган. Қўлидаги кучли куйишлар сабаб у шифокорга мурожаат қилган ва унга иккинчи даражали куйиш ташхиси қўйилган. Муолажадан сўнг қўллари махсус боғламлар билан ўралган.

“Қўлимнинг бутун ранги ўзгариб кетган. Бош бармоғимда ва узук бармоғим ёнида гольф тўпидек катта пуфаклар бор эди”, деди у.

Пикокнинг ҳолати цитрус мевалари билан ишлагандан кейин қуёш таъсирида қолишда эҳтиёткор бўлиш муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. У ўз видеолари орқали бошқалар ҳам шундай нохуш ҳолатга тушиб қолмаслиги учун шахсий тажрибасини омма билан бўлишди.

Ню-ЙоркХейли ПикокТикТокБруклин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Бугун, 21:57Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиБугун, 18:12Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиCoca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиБугун, 17:56Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 17:10Япониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиЯпониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 16:58Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБугун, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди