Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилди
Бухоро вилоятида қайнонаси билан жанжал пайтида уни итариб юборган куёвга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Воқеадан сўнг аёл судга мурожаат қилган. Судда эркакнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, у қилган ишидан пушаймонлигини билдирган ва қайнонасидан узр сўраган.
Бухоро вилоятида оилавий келишмовчилик ортидан қайнонаси билан жанжаллашиб қолган куёв 10 суткага маъмурий қамоқ жазосига тортилди.
Аниқланишича, тортишув вақтида эркак қайнонасини итариб юборган. Шундан кейин аёл ҳолат юзасидан судга мурожаат қилган.
Иш судда кўриб чиқилиб, эркакнинг ҳаракатига ҳуқуқий баҳо берилди. Якунда унга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Суд жараёнида куёв қилган ишидан пушаймон эканини билдириб, қайнонасидан узр сўраган. У бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигини ҳам айтган.
…