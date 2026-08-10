Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилди

·133·Жамият
Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилди
Қисқача

Бухоро вилоятида қайнонаси билан жанжал пайтида уни итариб юборган куёвга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Воқеадан сўнг аёл судга мурожаат қилган. Судда эркакнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, у қилган ишидан пушаймонлигини билдирган ва қайнонасидан узр сўраган.

Бухоро вилоятида оилавий келишмовчилик ортидан қайнонаси билан жанжаллашиб қолган куёв 10 суткага маъмурий қамоқ жазосига тортилди.

Аниқланишича, тортишув вақтида эркак қайнонасини итариб юборган. Шундан кейин аёл ҳолат юзасидан судга мурожаат қилган.

Иш судда кўриб чиқилиб, эркакнинг ҳаракатига ҳуқуқий баҳо берилди. Якунда унга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Суд жараёнида куёв қилган ишидан пушаймон эканини билдириб, қайнонасидан узр сўраган. У бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигини ҳам айтган.

Бухоро вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиКеча, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиКеча, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Кеча, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди