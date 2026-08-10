Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошланди
Япониянинг ОЛИОСПEК чакана савдо компанияси фойдаланилган компьютер эҳтиёт қисмларини сотишни бошлади ва бу қадам доирасида юқори унумдорликка эга GeForce RTX 3080 Ти моделини қайтарди. IXBT.com маълумотига кўра, харидорларга Зотак Тринитй модификацияси тахминан 405 АҚШ доллари эквивалентида таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таъкидлаш жоизки, NVIDIA компанияси ўз навбатида бошқа бир модел — GeForce RTX 3060'ни расман бозорга қайтараётган бўлса, ОЛИОСПEК ҳолатида гап иккиламчи бозордаги ишлатилган қурилмалар ҳақида бормоқда. Япония чакана савдо тармоқларининг ушбу йўналишни ривожлантириши бошқа фойдаланилган бутловчи қисмлар ассортименти ҳам кенгайишидан дарак беради.
Бозор тенденциялари ва нархлар сиёсатиСўнгги пайтларда янги авлод видеокарталари нархининг кескин қимматлашуви фонида иккиламчи бозорга қизиқиш ортиб бормоқда. Компаниялар савдо ҳажмини сақлаб қолиш ва харидорларга ҳамёнбоп муқобил вариантларни тақдим этиш мақсадида ушбу чора-тадбирларга қўл урмоқда.
GeForce RTX 3080 Ти модели ўз вақтида флагман қаторга кирган бўлиб, у оддий RTX 3080 версиясидан КУДА ядролари сони катталиги, қўшимча 2 гигабайт хотираси ва кенгроқ шинаси билан фарқ қилади. Ушбу техник хусусиятлар қурилманинг бугунги кундаги имкониятларини юқори даражада сақлаб қолишини таъминлайди.
Унумдорлик ва техник имкониятларМутахассисларнинг баҳолашича, GeForce RTX 3080 Ти имкониятлари бўйича бугунги кунда тахминан RTX 5070 даражасига яқинлашади. Бироқ эски авлод вакили эканлигини ҳисобга олган ҳолда, унда муҳим чекловлар мавжуд.
Жумладан, ушбу видеокартада замонавий кадрлар генерацияси (фраме генератион) технологияси мавжуд эмас. Шунингдек, қурилманинг электр энергияси истеъмоли замонавий аналогларга қараганда сезиларли даражада юқори бўлиб қолмоқда.
…