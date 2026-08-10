Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошланди

·0·Техно
Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошланди

Япониянинг ОЛИОСПEК чакана савдо компанияси фойдаланилган компьютер эҳтиёт қисмларини сотишни бошлади ва бу қадам доирасида юқори унумдорликка эга GeForce RTX 3080 Ти моделини қайтарди. IXBT.com маълумотига кўра, харидорларга Зотак Тринитй модификацияси тахминан 405 АҚШ доллари эквивалентида таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъкидлаш жоизки, NVIDIA компанияси ўз навбатида бошқа бир модел — GeForce RTX 3060'ни расман бозорга қайтараётган бўлса, ОЛИОСПEК ҳолатида гап иккиламчи бозордаги ишлатилган қурилмалар ҳақида бормоқда. Япония чакана савдо тармоқларининг ушбу йўналишни ривожлантириши бошқа фойдаланилган бутловчи қисмлар ассортименти ҳам кенгайишидан дарак беради.

Бозор тенденциялари ва нархлар сиёсати

Сўнгги пайтларда янги авлод видеокарталари нархининг кескин қимматлашуви фонида иккиламчи бозорга қизиқиш ортиб бормоқда. Компаниялар савдо ҳажмини сақлаб қолиш ва харидорларга ҳамёнбоп муқобил вариантларни тақдим этиш мақсадида ушбу чора-тадбирларга қўл урмоқда.

GeForce RTX 3080 Ти модели ўз вақтида флагман қаторга кирган бўлиб, у оддий RTX 3080 версиясидан КУДА ядролари сони катталиги, қўшимча 2 гигабайт хотираси ва кенгроқ шинаси билан фарқ қилади. Ушбу техник хусусиятлар қурилманинг бугунги кундаги имкониятларини юқори даражада сақлаб қолишини таъминлайди.

Унумдорлик ва техник имкониятлар

Мутахассисларнинг баҳолашича, GeForce RTX 3080 Ти имкониятлари бўйича бугунги кунда тахминан RTX 5070 даражасига яқинлашади. Бироқ эски авлод вакили эканлигини ҳисобга олган ҳолда, унда муҳим чекловлар мавжуд.

Жумладан, ушбу видеокартада замонавий кадрлар генерацияси (фраме генератион) технологияси мавжуд эмас. Шунингдек, қурилманинг электр энергияси истеъмоли замонавий аналогларга қараганда сезиларли даражада юқори бўлиб қолмоқда.

GeForce RTX 3080 ТиNVIDIAОЛИОСПEКВидеокарталарЯпония бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди