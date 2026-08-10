Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказади

·32·Техно
Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказади
Қисқача

Испаниянинг Креиос Спасе компанияси Ер атмосферасидан ишчи тана сифатида фойдаланадиган космик двигателни синовдан ўтказишга тайёрланмоқда. Air-Бреатинг Электрик Пропулсион (АБЕП) тизими қолдиқ газ молекулаларини тутиб, уларни қиздириш ва ионлаштириш орқали плазма ҳосил қилади ҳамда сунъий йўлдошларга катта ёнилғи захирасисиз ВЛЕО орбитасида йиллар давомида ишлаш имконини бериши мумкин.

Испаниянинг Креиос Спасе компанияси Ер атмосферасидан ишчи тана сифатида фойдаланувчи ноёб космик двигателни синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, агар ушбу тажриба муваффақиятли якунланса, Air-Бреатинг Электрик Пропульсион (АБEП) технологияси сунъий йўлдошларга катта ёнилғи захирасисиз ўта паст орбиталарда йиллар давомида ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг режасига кўра, АБEП тизими ўрнатилган илк экспериментал сунъий йўлдошни пастки еролди орбитасига ВЛEО чиқариш кўзда тутилган. Ҳозирча аниқ учиш санаси расман эълон қилинмаган бўлса-да, Креиос Спасе 2027 йилга мўлжаллаб иш олиб бормоқда. Ушбу янги тизимнинг ишлаш принципи оддий ҳаво-реакциявий двигателни эслатади, фақат у зич ҳаво ўрнига ўта сийраклашган атмосферадан фойдаланади.

Инновацион технология қандай ишлайди

Қурилма парвоз вақтида атроф-муҳитдаги қолдиқ газ молекулаларини тутиб олади, шундан сўнг улар қиздирилиб, ионлаштирилади. Натижада ҳосил бўлган плазма ишчи танаси тезлашади ва двигателдан отилиб чиқиб, керакли тортиш кучини ҳосил қилади. Мазкур ёндашувнинг асосий афзаллиги шундаки, аппарат Ер ёқилғисига доимий равишда эҳтиёж сезмайди. Двигател учун зарур бўлган электр энергияси қуёш панеллари орқали таъминланади, тортишиш кучи учун модда эса тўғридан-тўғри атмосферадан олинади.

АБEП технологияси махсус равишда ВЛEО деб номланувчи тахминан 100 дан 400 километргача бўлган ўта паст орбиталар учун яратилмоқда. Бироқ бундай баландликларнинг жиддий камчилиги ҳам мавжуд бўлиб, ҳатто ўта сийрак атмосфера ҳам сунъий йўлдошга сезиларли қаршилик кўрсатади ҳамда унинг тезлиги ва баландлигини аста-секин пасайтиради. Оддий двигателлар бу тормозланишни қоплаши мумкин, бироқ доимий иш жараёнида йўловчи захиралари тезда тугаб қолади.

Сифат ва алоқа имкониятларини янги босқичга олиб чиқиш

Янги технология ана шу муаммони устунликка айлантиришни таклиф этади. Сунъий йўлдошни тормозловчи атмосфера бир вақтнинг ўзида унинг двигателига ишчи тана манбаи бўлиб хизмат қилади. Агар тизим етарли миқдордаги молекулаларни ушлаб қолиб, уларни самарали тезлаштира олса, аппарат ўз орбитасини узлуксиз ушлаб тура олади.

Биринчи намойиш этиш миссияси учун Креиос Спасе Литванинг Конгсберг НаноАвионикс компаниясининг MP42 платформасини танлади. НаноАвионикс муҳандислари сунъий йўлдошни экспериментал двигател қурилмасига мослаштириб, АБEП тизимини унга муваффақиятли интеграция қилмоқдалар. Ўта паст орбиталар бир вақтнинг ўзида бир нечта сабабларга кўра космик агентликларни ўзига жалб қилади, чунки Ерга қанчалик яқин бўлса, оптика шунчалик аниқ тасвирларни олади. Бу эса масофадан туриб зондлаш, картография ва ер юзидаги объектларни кузатиш учун муҳимдир.

КосмосТехнологияСуний ёлдошДвигателИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди