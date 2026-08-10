КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказди

·105·Техно
КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказди
Қисқача

КАТЛ электр вертикал учиб-ўтирувчи (эВТОЛ) йўловчи учиш аппаратлари учун 350 ватт-соат/кг энергия сиғимига эга янги аккумулятор тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди. Тизим иккита қўшни катакчада бир вақтнинг ўзида юзага келган термал қочишга бардош бериб, носозликнинг бошқа элементларга тарқалишига йўл қўймади.

Дунёдаги етакчи аккумулятор ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган КАТЛ компанияси электр вертикал учиб ўтирувчи (эВТОЛ) йўловчи учиш аппаратлари учун мўлжалланган янги аккумулятор тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технология авиация соҳасида хавфсизлик ва энергия сиғими бўйича муҳим қадам бўлиб, келгусида электр авиациясининг оммалашишига замин яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги батарея тизими ҳар бир килограмм учун 350 ватт-соат энергия сиғимига эга бўлган призматик катакчаларга асосланган. Компаниянинг расмий баёнотига кўра, мазкур ишланма ўз синфида иккита қўшни катакчанинг бир вақтнинг ўзида қизиб кетиши (термал қочиш) ҳолатига бардош берган ва авариянинг бошқа элементларга тарқалишининг олдини олган дунёдаги илк тизим бўлди.

Авиация хавфсизлигида янги стандарт

Синов жараёнида мутахассислар батареянинг турли қисмларида, жумладан, марказий ва бурчак қисмларида мажбурий равишда иккита қўшни катакчада термал қочиш жараёнини ишга туширишди. Бу турли хил шикастланиш сценарийларида тизимнинг ўзини қандай тутишини текшириш учун амалга оширилди. Синовларнинг барча босқичларида тизим носозликнинг занжирворти реакцияга айланиб, бутун батареянинг ёниб кетишига йўл қўймаслик вазифасини аъло даражада бажарди.

Авиация аккумуляторлари учун бу кўрсаткич энг муҳим хавфсизлик талабларидан бири ҳисобланади. Чунки бир нечта катакчанинг ишдан чиқиши бутун ҳаво кемаси ҳалокатига сабаб бўлмаслиги шарт. Қайд этилишича, барча синов жараёнлари Хитой фуқарофлик авиацияси бошқармаси вакиллари иштирокида ўтган, бу эса технологияни серияли ишлаб чиқариладиган эВТОЛ қурилмаларига жорий этишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Масофа ва фойдали юк имкониятлари

Мутахассислар таъкидлашича, эълон қилинган 350 В·ч/кг энергия сиғими учиш аппаратлари учун жуда муҳим аҳамиятга эга. эВТОЛ қурилмаларида батареянинг оғирлиги тўғридан-тўғри парвоз масофаси, кўтариладиган фойдали юк оғирлиги ҳамда йўловчилар сонига таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, аккумулятор нафақат кўп энергия сақлаши, балки айниқса вертикал учиш ва қўниш вақтида юзага келадиган ўта оғир юкламалар даврида юқори қувват етказиб бериши талаб этилади.

КАТЛ ушбу батарея аллақачон серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр эканлигини маълум қилди. Унга кўра, Хитойнинг АутоФlight (Фенгфеи Авиатион) компанияси янги технологиянинг илк ҳамкорига айланади. Аввалроқ КАТЛ ушбу авиация компаниясига юзлаб миллион доллар миқдорида сармоя киритган бўлиб, бу томонларнинг электр авиациясини ривожлантириш борасида яқиндан ҳамкорлик қилишини таъминлайди.

Ҳозирги кунда АутоФlight икки тонналик юк ташувчи эВТОЛ V2000CG КаррЯлл учун Хитойнинг тегишли сертификатларини қўлга киритган. Кейинги муҳим қадам сифатида эса ҳозирда парвоз яроқлилиги сертификатлаш жараёнидан ўтаётган беш ўринли Просперитй йўловчи қурилмаси режалаштирилган. Компания мазкур жараённи 2026-йилда якунлашни кўзлаган бўлиб, айнан шу йўловчи ташувчи аппаратлар КАТЛ компаниясининг янги аккумуляторлари билан жиҳозланадиган илк русумдаги ҳаво кемалари бўлиши кутилмоқда.

КАТЛБатареяЭлектр самолётТехнологияАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиБугун, 05:59Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди