КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказди
КАТЛ электр вертикал учиб-ўтирувчи (эВТОЛ) йўловчи учиш аппаратлари учун 350 ватт-соат/кг энергия сиғимига эга янги аккумулятор тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди. Тизим иккита қўшни катакчада бир вақтнинг ўзида юзага келган термал қочишга бардош бериб, носозликнинг бошқа элементларга тарқалишига йўл қўймади.
Дунёдаги етакчи аккумулятор ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган КАТЛ компанияси электр вертикал учиб ўтирувчи (эВТОЛ) йўловчи учиш аппаратлари учун мўлжалланган янги аккумулятор тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технология авиация соҳасида хавфсизлик ва энергия сиғими бўйича муҳим қадам бўлиб, келгусида электр авиациясининг оммалашишига замин яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги батарея тизими ҳар бир килограмм учун 350 ватт-соат энергия сиғимига эга бўлган призматик катакчаларга асосланган. Компаниянинг расмий баёнотига кўра, мазкур ишланма ўз синфида иккита қўшни катакчанинг бир вақтнинг ўзида қизиб кетиши (термал қочиш) ҳолатига бардош берган ва авариянинг бошқа элементларга тарқалишининг олдини олган дунёдаги илк тизим бўлди.
Авиация хавфсизлигида янги стандартСинов жараёнида мутахассислар батареянинг турли қисмларида, жумладан, марказий ва бурчак қисмларида мажбурий равишда иккита қўшни катакчада термал қочиш жараёнини ишга туширишди. Бу турли хил шикастланиш сценарийларида тизимнинг ўзини қандай тутишини текшириш учун амалга оширилди. Синовларнинг барча босқичларида тизим носозликнинг занжирворти реакцияга айланиб, бутун батареянинг ёниб кетишига йўл қўймаслик вазифасини аъло даражада бажарди.
Авиация аккумуляторлари учун бу кўрсаткич энг муҳим хавфсизлик талабларидан бири ҳисобланади. Чунки бир нечта катакчанинг ишдан чиқиши бутун ҳаво кемаси ҳалокатига сабаб бўлмаслиги шарт. Қайд этилишича, барча синов жараёнлари Хитой фуқарофлик авиацияси бошқармаси вакиллари иштирокида ўтган, бу эса технологияни серияли ишлаб чиқариладиган эВТОЛ қурилмаларига жорий этишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Масофа ва фойдали юк имкониятлариМутахассислар таъкидлашича, эълон қилинган 350 В·ч/кг энергия сиғими учиш аппаратлари учун жуда муҳим аҳамиятга эга. эВТОЛ қурилмаларида батареянинг оғирлиги тўғридан-тўғри парвоз масофаси, кўтариладиган фойдали юк оғирлиги ҳамда йўловчилар сонига таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, аккумулятор нафақат кўп энергия сақлаши, балки айниқса вертикал учиш ва қўниш вақтида юзага келадиган ўта оғир юкламалар даврида юқори қувват етказиб бериши талаб этилади.
КАТЛ ушбу батарея аллақачон серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр эканлигини маълум қилди. Унга кўра, Хитойнинг АутоФlight (Фенгфеи Авиатион) компанияси янги технологиянинг илк ҳамкорига айланади. Аввалроқ КАТЛ ушбу авиация компаниясига юзлаб миллион доллар миқдорида сармоя киритган бўлиб, бу томонларнинг электр авиациясини ривожлантириш борасида яқиндан ҳамкорлик қилишини таъминлайди.
Ҳозирги кунда АутоФlight икки тонналик юк ташувчи эВТОЛ V2000CG КаррЯлл учун Хитойнинг тегишли сертификатларини қўлга киритган. Кейинги муҳим қадам сифатида эса ҳозирда парвоз яроқлилиги сертификатлаш жараёнидан ўтаётган беш ўринли Просперитй йўловчи қурилмаси режалаштирилган. Компания мазкур жараённи 2026-йилда якунлашни кўзлаган бўлиб, айнан шу йўловчи ташувчи аппаратлар КАТЛ компаниясининг янги аккумуляторлари билан жиҳозланадиган илк русумдаги ҳаво кемалари бўлиши кутилмоқда.
…