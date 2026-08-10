Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!

·909·Дунё
Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!
Қисқача

Жоржина Родригеснинг қизларидан бири Криштиану Роналду унаштирув муносабати билан Жоржинага совға қилган қимматбаҳо узукни тақиб олгани кўринди. Узук марказидаги катта овал олмос, икки ёнидаги қимматбаҳо тошлар ва платина ҳалқаси билан ажралиб туради. Мутахассислар тақинчоқ қийматини 3 миллиондан 6 миллион долларгача баҳолаган, бироқ Криштиану Роналду унинг аниқ нархини очиқламаган.

Жоржина Родригес ижтимоий тармоқда эълон қилган суратлардан бирида унинг қизларидан бири Криштиану Роналду совға қилган қимматбаҳо узукни тақиб олгани кўринди.

Гап Роналду Жоржинага унаштирув муносабати билан тақдим этган узук ҳақида кетмоқда. Тақинчоқнинг марказида катта овал шаклдаги олмос, икки томонида эса яна иккита қимматбаҳо тош жойлашган. Узук платина ҳалқага ўрнатилган.

Мутахассислар ушбу тақинчоқ қийматини 3 миллиондан 6 миллион долларгача баҳолаган. Бироқ Криштиану Роналду унинг аниқ қанчага тушганини очиқламаган.

Жоржина бу узукни илк бор 2025 йил 11 август куни оммага кўрсатган эди. Ўша куни у Криштиану Роналду билан унаштирилганини расман эълон қилган.

Шундан кейин узук жуфтлик муносабатларининг энг кўп муҳокама қилинган рамзларидан бирига айланган. Энди эса миллионлаб долларга баҳоланаётган тақинчоқ Жоржинанинг қизларидан бирининг қўлида кўриниб, яна мухлислар эътиборини тортди.

Криштиану РоналдуЖоржина Родригес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиБугун, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиБугун, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинБугун, 14:3588 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солдиБугун, 14:02Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди