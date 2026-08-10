Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!
Жоржина Родригеснинг қизларидан бири Криштиану Роналду унаштирув муносабати билан Жоржинага совға қилган қимматбаҳо узукни тақиб олгани кўринди. Узук марказидаги катта овал олмос, икки ёнидаги қимматбаҳо тошлар ва платина ҳалқаси билан ажралиб туради. Мутахассислар тақинчоқ қийматини 3 миллиондан 6 миллион долларгача баҳолаган, бироқ Криштиану Роналду унинг аниқ нархини очиқламаган.
Жоржина Родригес ижтимоий тармоқда эълон қилган суратлардан бирида унинг қизларидан бири Криштиану Роналду совға қилган қимматбаҳо узукни тақиб олгани кўринди.
Гап Роналду Жоржинага унаштирув муносабати билан тақдим этган узук ҳақида кетмоқда. Тақинчоқнинг марказида катта овал шаклдаги олмос, икки томонида эса яна иккита қимматбаҳо тош жойлашган. Узук платина ҳалқага ўрнатилган.
Мутахассислар ушбу тақинчоқ қийматини 3 миллиондан 6 миллион долларгача баҳолаган. Бироқ Криштиану Роналду унинг аниқ қанчага тушганини очиқламаган.
Жоржина бу узукни илк бор 2025 йил 11 август куни оммага кўрсатган эди. Ўша куни у Криштиану Роналду билан унаштирилганини расман эълон қилган.
Шундан кейин узук жуфтлик муносабатларининг энг кўп муҳокама қилинган рамзларидан бирига айланган. Энди эса миллионлаб долларга баҳоланаётган тақинчоқ Жоржинанинг қизларидан бирининг қўлида кўриниб, яна мухлислар эътиборини тортди.
…