Фабио Миретти трансфери атрофида музокаралар бошланди

·39·Спорт
Фабио Миретти трансфери атрофида музокаралар бошланди
Қисқача

Ласио клуби Ювентус яримҳимоячиси Фабио Миреттига жиддий қизиқиш билдирган ва унинг трансфери бўйича музокаралар бошланган. Ласио футболчини фақат ижарага олишни истаётган бўлса, Ювентус тўғридан-тўғри сотув ёки мавсум якунида мажбурий сотиб олиш шарти билан ижара вариантини маъқул кўрмоқда. 2003-йилда туғилган Миретти ҳозирча мураббийлар штабининг асосий режаларидан жой олмаган.

Ювентус яримҳимоячиси Фабио Миреттининг келажаги мавсумнинг ҳал қилувчи палласида ҳам номаърилигича қолмоқда. 2003-йилда туғилган иқтидорли футболчи ҳозирча мураббийлар штабининг асосий режаларидан жой олмагани сабабли, унинг трансфери клуб учун ҳам муҳим қадамга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашрининг Ил Мессаггеро манбаларига таяниб хабар беришича, Италия футбол бозорида фаоллик ошган бир пайтда, Ласио жамоаси ёш яримҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Римликлар клуби жароҳат олган Данило Каталдининг ўрнини муносиб футболчи билан тўлдириш мақсадида таркибни кучайтириш ҳаракатларини бошлаб юборган.

Трансфер шартлари бўйича келишмовчиликлар

Ҳозирги босқичда икки клуб ўртасидаги асосий зиддият трансфер форматига бориб тақалмоқда. Ласио раҳбарияти футболчини фақат ижарага олиш вариантини маъқул кўраётган бўлса, Турин клуби бу таклифга тўлиқ қўшилмаяпти.

Ювентус мутасаддилари ёш футболчини тўғридан-тўғри сотиб юбориш ёки мавсум якунида мажбурий сотиб олиш шарти билан ижарага бериш вариантини афзал кўрмоқда. Бу орқали клуб ўз молиявий ҳолатини яхшилаш ва келгусидаги трансферлар учун маблағ йиғишни мақсад қилган.

Молиявий ва спорт жиҳатлари

Туринликлар таркибини янгилаш ва янги ўйинчиларни жалб қилиш жараёнида захирадаги футболчиларни сотиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Миретти каби ёш ўйинчининг трансфери орқали клуб нафақат маблағ ишлайди, балки уни келгуси трансфер битимларида ҳам қўшимча восита сифатида ишлатиш имкониятига эга бўлади.

Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳали бошланғич босқичда бўлиб, келишувга эришиш учун қўшимча мулоқотлар талаб этилади. Ласио бош мураббийи ва спорт дирекцияси марказий чизиқдаги бўшлиқни тезроқ ёпишга интилаётган бир пайтда, Ювентус ўз шартларидан осонгина воз кечмоқчи эмас.

Яқин кунларда икки клуб вакиллари ўртасида навбатдаги учрашувлар бўлиб ўтиши ва келишув тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда. Фабио Миретти учун эса бу трансфер унинг фаолиятида янги саҳифа очиши ва асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш имкониятини тақдим этиши мумкин.

Фабио МиреттиЮвентусЛасиоТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)