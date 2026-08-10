Фабио Миретти трансфери атрофида музокаралар бошланди
Ласио клуби Ювентус яримҳимоячиси Фабио Миреттига жиддий қизиқиш билдирган ва унинг трансфери бўйича музокаралар бошланган. Ласио футболчини фақат ижарага олишни истаётган бўлса, Ювентус тўғридан-тўғри сотув ёки мавсум якунида мажбурий сотиб олиш шарти билан ижара вариантини маъқул кўрмоқда. 2003-йилда туғилган Миретти ҳозирча мураббийлар штабининг асосий режаларидан жой олмаган.
Ювентус яримҳимоячиси Фабио Миреттининг келажаги мавсумнинг ҳал қилувчи палласида ҳам номаърилигича қолмоқда. 2003-йилда туғилган иқтидорли футболчи ҳозирча мураббийлар штабининг асосий режаларидан жой олмагани сабабли, унинг трансфери клуб учун ҳам муҳим қадамга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашрининг Ил Мессаггеро манбаларига таяниб хабар беришича, Италия футбол бозорида фаоллик ошган бир пайтда, Ласио жамоаси ёш яримҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Римликлар клуби жароҳат олган Данило Каталдининг ўрнини муносиб футболчи билан тўлдириш мақсадида таркибни кучайтириш ҳаракатларини бошлаб юборган.
Трансфер шартлари бўйича келишмовчиликларҲозирги босқичда икки клуб ўртасидаги асосий зиддият трансфер форматига бориб тақалмоқда. Ласио раҳбарияти футболчини фақат ижарага олиш вариантини маъқул кўраётган бўлса, Турин клуби бу таклифга тўлиқ қўшилмаяпти.
Ювентус мутасаддилари ёш футболчини тўғридан-тўғри сотиб юбориш ёки мавсум якунида мажбурий сотиб олиш шарти билан ижарага бериш вариантини афзал кўрмоқда. Бу орқали клуб ўз молиявий ҳолатини яхшилаш ва келгусидаги трансферлар учун маблағ йиғишни мақсад қилган.
Молиявий ва спорт жиҳатлариТуринликлар таркибини янгилаш ва янги ўйинчиларни жалб қилиш жараёнида захирадаги футболчиларни сотиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Миретти каби ёш ўйинчининг трансфери орқали клуб нафақат маблағ ишлайди, балки уни келгуси трансфер битимларида ҳам қўшимча восита сифатида ишлатиш имкониятига эга бўлади.
Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳали бошланғич босқичда бўлиб, келишувга эришиш учун қўшимча мулоқотлар талаб этилади. Ласио бош мураббийи ва спорт дирекцияси марказий чизиқдаги бўшлиқни тезроқ ёпишга интилаётган бир пайтда, Ювентус ўз шартларидан осонгина воз кечмоқчи эмас.
Яқин кунларда икки клуб вакиллари ўртасида навбатдаги учрашувлар бўлиб ўтиши ва келишув тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда. Фабио Миретти учун эса бу трансфер унинг фаолиятида янги саҳифа очиши ва асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш имкониятини тақдим этиши мумкин.
…