Фермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирди
Ливерпул ва Барселона Роналд Араухони бир мавсумлик ижара асосида трансфер қилиш бўйича келишувга эришди, Фермин Лопес эса сардорнинг кетишидан афсусдалигини билдирди. У Роналд Араухонинг қарорини ҳурмат қилишини ва ҳимоячи келаси мавсумда Барселонага қайтишига умид қилишини айтди. Фермин Лопес Родри ва Ферран Торрес атрофидаги трансфер миш-мишлари ҳақида аниқ маълумотга эга эмаслигини, Ферран Торреснинг ҳар қандай қарорини қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес Каталония клубидаги ёзги ўзгаришлар, сардор Роналд Араухонинг кутилмаган трансфери ҳамда жамоани тарк этиши мумкин бўлган бошқа футболчилар ҳақида фикр билдирди. СПОРТ нашрига берган интервюсида ярим ҳимоячи жамоа сардорининг кетишидан афсусдалигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ливерпул ва Барселона Роналд Араухони бир мавсумлик ижара асосида трансфер қилиш бўйича келишувга эришган. Каталониядаги мураккаб даврдан сўнг фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши кутилаётган уругвайлик ҳимоячи аллақачон жамоадошлари билан хайрлашишга улгурган.
Фермин Лопес ўзининг яқин дўстларидан бири бўлган ҳимоячининг қарорига ҳурмат билан ёндашишини таъкидлади. "У хайрлашгани келди. Бу ачинарли ҳолат, чунки у жамоа сардори ва бизнинг муносабатларимиз яхши. У ўз ривожланишини давом эттириш учун шундай қарор қабул қилди ва умид қиламанки, у келаси мавсумда қайтиб келади", деди футболчи.
Трансфер бозори ва янги номларСуҳбат давомида испаниялик ярим ҳимоячидан Родри ва Ферран Торрес атрофидаги сўнгги трансфер миш-мишлари ҳақида ҳам сўралди. ОАВда Манчестер Сити Барселитанинг ярим ҳимоячи учун қилган дастлабки таклифини рад этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Фермин бу борада аниқ маълумотга эга эмаслигини билдирди.
"Мен бу масала бўйича ҳеч қандай маълумотга эга эмасман, лекин Деку ва спорт директори қандай қарор қилса, мен учун ҳаммаси яхши бўлади. Ҳаммага маълумки, Родри ажойиб ўйинчи. Бироқ бу мавзуга чуқур киришни истамайман, чунки бу ҳозирда жамоада бор бўлган футболчиларга нисбатан ҳурматсизлик бўлади", дея қўшимча қилди Лопес.
Шунингдек, Ферран Торреснинг Париж клубига ўтишни хоҳлаётгани ҳақидаги хабарларга ҳам тўхталиб ўтилди. Фермин ўз ватандошининг келажаги ҳақида ортиқча тахминлар қилишни истамай, унинг ҳар қандай қарорини қўллаб-қувватлашини билдирди.
Жароҳатдан кейинги қайтишФермин Лопеснинг ўзи учун ҳам бу ёзги тайёргарлик даври жисмоний тикланиш нуқтаи назаридан ўта машаққатли кечди. Бешинчи оёқ суягининг синиши туфайли у Испания терма жамоаси сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида қатнаша олмаган эди. Бироқ у тинимсиз меҳнат қилиб, асосий таркибдаги ўрнини қайта тиклашга муваффақ бўлди.
Ноттингҳем Форест жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинида (1:0) фаол ҳаракат қилиб, Рафиня амалга оширган пеналтини ишлаб берган футболчи ўйин амалиёти ҳали етишмаётганини тан олди. Унинг сафга қайтиши бош мураббий учун жамоадаги кадрлар ўзгаришлари фонида муҳим ёрдам бўлиши кутилмоқда.
…