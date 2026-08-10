Фермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирди

·51·Спорт
Фермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирди
Қисқача

Ливерпул ва Барселона Роналд Араухони бир мавсумлик ижара асосида трансфер қилиш бўйича келишувга эришди, Фермин Лопес эса сардорнинг кетишидан афсусдалигини билдирди. У Роналд Араухонинг қарорини ҳурмат қилишини ва ҳимоячи келаси мавсумда Барселонага қайтишига умид қилишини айтди. Фермин Лопес Родри ва Ферран Торрес атрофидаги трансфер миш-мишлари ҳақида аниқ маълумотга эга эмаслигини, Ферран Торреснинг ҳар қандай қарорини қўллаб-қувватлашини таъкидлади.

Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес Каталония клубидаги ёзги ўзгаришлар, сардор Роналд Араухонинг кутилмаган трансфери ҳамда жамоани тарк этиши мумкин бўлган бошқа футболчилар ҳақида фикр билдирди. СПОРТ нашрига берган интервюсида ярим ҳимоячи жамоа сардорининг кетишидан афсусдалигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ливерпул ва Барселона Роналд Араухони бир мавсумлик ижара асосида трансфер қилиш бўйича келишувга эришган. Каталониядаги мураккаб даврдан сўнг фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши кутилаётган уругвайлик ҳимоячи аллақачон жамоадошлари билан хайрлашишга улгурган.

Фермин Лопес ўзининг яқин дўстларидан бири бўлган ҳимоячининг қарорига ҳурмат билан ёндашишини таъкидлади. "У хайрлашгани келди. Бу ачинарли ҳолат, чунки у жамоа сардори ва бизнинг муносабатларимиз яхши. У ўз ривожланишини давом эттириш учун шундай қарор қабул қилди ва умид қиламанки, у келаси мавсумда қайтиб келади", деди футболчи.

Трансфер бозори ва янги номлар

Суҳбат давомида испаниялик ярим ҳимоячидан Родри ва Ферран Торрес атрофидаги сўнгги трансфер миш-мишлари ҳақида ҳам сўралди. ОАВда Манчестер Сити Барселитанинг ярим ҳимоячи учун қилган дастлабки таклифини рад этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Фермин бу борада аниқ маълумотга эга эмаслигини билдирди.

"Мен бу масала бўйича ҳеч қандай маълумотга эга эмасман, лекин Деку ва спорт директори қандай қарор қилса, мен учун ҳаммаси яхши бўлади. Ҳаммага маълумки, Родри ажойиб ўйинчи. Бироқ бу мавзуга чуқур киришни истамайман, чунки бу ҳозирда жамоада бор бўлган футболчиларга нисбатан ҳурматсизлик бўлади", дея қўшимча қилди Лопес.

Шунингдек, Ферран Торреснинг Париж клубига ўтишни хоҳлаётгани ҳақидаги хабарларга ҳам тўхталиб ўтилди. Фермин ўз ватандошининг келажаги ҳақида ортиқча тахминлар қилишни истамай, унинг ҳар қандай қарорини қўллаб-қувватлашини билдирди.

Жароҳатдан кейинги қайтиш

Фермин Лопеснинг ўзи учун ҳам бу ёзги тайёргарлик даври жисмоний тикланиш нуқтаи назаридан ўта машаққатли кечди. Бешинчи оёқ суягининг синиши туфайли у Испания терма жамоаси сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида қатнаша олмаган эди. Бироқ у тинимсиз меҳнат қилиб, асосий таркибдаги ўрнини қайта тиклашга муваффақ бўлди.

Ноттингҳем Форест жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинида (1:0) фаол ҳаракат қилиб, Рафиня амалга оширган пеналтини ишлаб берган футболчи ўйин амалиёти ҳали етишмаётганини тан олди. Унинг сафга қайтиши бош мураббий учун жамоадаги кадрлар ўзгаришлари фонида муҳим ёрдам бўлиши кутилмоқда.

Фермин ЛопесРоналд АраухоБарселонаТрансферларИспания футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)