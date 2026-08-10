88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди

·1.3K·Дунё
88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди
Қисқача

Буюк Британиялик 26 ёшли рассом Полли Бибби тўйидан олдин тахминан 88 долларга илк бор киприк узайтириш муолажасини қилдирганидан бир неча соат ўтиб, кўзларида кучли аллергик реаксия юзага келди. Унинг кўзлари қизариб, шишиб, ёшланиб ва ачишган, сариқ ажралма пайдо бўлиб, кўриши хиралашган. Шифокорлар Поллига антибиотик ва антигистамин дорилар бериб, шиш қайтгач сунъий киприкларни олиб ташлашни тавсия қилган.

Буюк Британиялик 26 ёшли рассом Полли Бибби тўйи олдидан ўзини янада гўзал ҳис қилиш учун илк бор киприк узайтириш муолажасини қилдирди. Муолажа тахминан 88 долларга тушган ва ундан олдин аллергияга қарши синов ҳам ўтказилган.

Бироқ муолажадан бир неча соат ўтиб, унинг кўзлари қизариб, ёшлана ва ачиша бошлади. Аввалига буни пичан иситмаси белгиси деб ўйлаган Полли кейинчалик кўзларида сариқ ажралма пайдо бўлиб, ҳатто кўриши хиралашганини айтди.

У шифокорларга мурожаат қилгач, киприк узайтиришда қўлланилган воситаларга аллергик реакция юзага келгани аниқланган. Поллига антибиотик ва антигистамин дорилар берилган ҳамда шиш қайтгач, сунъий киприкларни олиб ташлаш тавсия қилинган.

Келиннинг айтишича, кўзлари шу қадар шишиб, қизариб кетганки, бир муддат деярли кўра олмаган. Киприкларни олиб ташлаш жараёни ҳам унга жуда оғриқли туюлган, ҳозир эса кўзларида қизариш, шиш ва хира кўриш сақланиб қолган.

Мутахассислар киприк узайтиришда аллергик реакция, инфекция ва кўз атрофига шикаст етиши каби хавфлар борлигини таъкидламоқда. Полли эса ўз тажрибасини бошқа келинларга огоҳлантириш сифатида улашиб, тўй арафасида янги косметик муолажаларни эҳтиёткорлик билан синаб кўришга чақирди.

Бирлашган ҚиролликПолли Бибби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиБугун, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиБугун, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинБугун, 14:35Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Бугун, 14:00Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди