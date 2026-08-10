88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди
Буюк Британиялик 26 ёшли рассом Полли Бибби тўйидан олдин тахминан 88 долларга илк бор киприк узайтириш муолажасини қилдирганидан бир неча соат ўтиб, кўзларида кучли аллергик реаксия юзага келди. Унинг кўзлари қизариб, шишиб, ёшланиб ва ачишган, сариқ ажралма пайдо бўлиб, кўриши хиралашган. Шифокорлар Поллига антибиотик ва антигистамин дорилар бериб, шиш қайтгач сунъий киприкларни олиб ташлашни тавсия қилган.
Буюк Британиялик 26 ёшли рассом Полли Бибби тўйи олдидан ўзини янада гўзал ҳис қилиш учун илк бор киприк узайтириш муолажасини қилдирди. Муолажа тахминан 88 долларга тушган ва ундан олдин аллергияга қарши синов ҳам ўтказилган.
Бироқ муолажадан бир неча соат ўтиб, унинг кўзлари қизариб, ёшлана ва ачиша бошлади. Аввалига буни пичан иситмаси белгиси деб ўйлаган Полли кейинчалик кўзларида сариқ ажралма пайдо бўлиб, ҳатто кўриши хиралашганини айтди.
У шифокорларга мурожаат қилгач, киприк узайтиришда қўлланилган воситаларга аллергик реакция юзага келгани аниқланган. Поллига антибиотик ва антигистамин дорилар берилган ҳамда шиш қайтгач, сунъий киприкларни олиб ташлаш тавсия қилинган.
Келиннинг айтишича, кўзлари шу қадар шишиб, қизариб кетганки, бир муддат деярли кўра олмаган. Киприкларни олиб ташлаш жараёни ҳам унга жуда оғриқли туюлган, ҳозир эса кўзларида қизариш, шиш ва хира кўриш сақланиб қолган.
Мутахассислар киприк узайтиришда аллергик реакция, инфекция ва кўз атрофига шикаст етиши каби хавфлар борлигини таъкидламоқда. Полли эса ўз тажрибасини бошқа келинларга огоҳлантириш сифатида улашиб, тўй арафасида янги косметик муолажаларни эҳтиёткорлик билан синаб кўришга чақирди.
…