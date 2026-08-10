Манчестер Сити Аюб Будди билан шартнома шартларини келишиб олди

·49·Спорт
Манчестер Сити Аюб Будди билан шартнома шартларини келишиб олди
Қисқача

Манчестер Сити Лилл ярим ҳимоячиси Аюб Будди ва унинг вакиллари билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди. 18 ёшли Марокаш терма жамоаси аъзоси 2025–2026-йилги мавсумда Лилл сафида Франсия чемпионати ва Европа лигасида 35 марта асосий таркибда майдонга тушди. Трансфер суммаси 70 миллион евродан 80 миллион еврогача бўлиши кутилмоқда, клуб эса келишувни APЛнинг янги мавсуми бошланишидан олдин расмийлаштиришга интилмоқда.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик келишувга яқин турибди. Клуб Франциянинг Лилл жамоаси иқтидорли ярим ҳимоячиси Аюб Будди билан шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришди. Мазкур трансфер жамоа бош мураббийи Энзо Мареска учун майдон марказини янгилаш ва таянч зонасини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 18 ёшли Марокаш терма жамоаси аъзоси Манчестер Сити сафига қўшилиш истагида ва томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Машҳур инсайдер Fabrizio Romano ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида футболчи ва унинг вакиллари инглиз клуби билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олганини тасдиқлаган. Футболчининг ўзи ҳам келишувни 2027-йилгача чўзмасдан, ҳозроқ амалга оширишни афзал кўрмоқда.

Юлдузли футболчининг шиддатли юксалиши

Аюб Буддининг сўнгги бир йил ичидаги ўсиши Европа футболида катта шовшувларга сабаб бўлди. 2025–2026-йилги мавсум давомида у Лилл асосий таркибининг ажралмас қисмига айланди. Ёш ярим ҳимоячи Франция чемпионати ва Европа лигаси баҳсларида жами 35 марта асосий таркибда майдонга тушиб, ўзининг майдонни кўра олиш қобилияти ҳамда жисмоний етуклигини намойиш этди.

Ушбу серқирра ўйинлар футболчининг халқаро майдондаги нуфузини ҳам оширди. Аюб Будди атиги 18 ёшда бўлишига қарамай, Марокаш терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатининг бешта учрашувида асосий таркибда ҳаракат қилди. Бундай юқори савиядаги тажриба унинг трансфер қийматини кескин ошириб юборди ва Европанинг гранд клублари эътиборини тортди.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Манчестер Сити ёзги мавсумдаги умумий харажатларини 200 миллион фунт стерлингга етказиши мумкин. Эслатиб ўтамиз, клуб ёзги трансферлар даврида Ноттингем Форест ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олганди.

Дастлаб Лилл ўзининг асосий юлдузи учун 100 миллион евро (тахминан 86 миллион фунт стерлинг) талаб қилган бўлса-да, Манчестер Сити раҳбарияти бу нархни пасайтиришга эришди. Манбаларга кўра, якуний трансфер суммаси 70 миллион евродан 80 миллион еврогача бўлган қийматни ташкил этиши кутилмоқда. APЛнинг янги мавсуми бошланишига икки ҳафтадан кам вақт қолганда, шаҳарзодалар ушбу трансферни расмийлаштиришга интилмоқда.

Манчестер СитиАюб БуддиЛиллAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)