Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилди

·102·Жамият
Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилди
Қисқача

Ўзбекистонлик блогер Маҳмуд Ҳикматов ноқонуний интернет-казиналарни тарғиб қилишда гумонланиб, халқаро қидирувга берилди. Қозоғистон суди унга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини белгилаган. Терговга кўра, Ҳикматов 35 нафардан ортиқ инфлюенсерни жалб қилиб, қимор платформалари рекламасини тарқатишни ташкил этган. Улар орасида интернет-казиноларга олиб борувчи реферал ҳаволаларни жойлаштирган Ҳамза Қ. ҳам бўлган.

Қозоғистонда фаолият юритган ўзбекистонлик блогер Маҳмуд Ҳикматов ноқонуний интернет-казиналарни тарғиб қилишда гумонланиб, халқаро қидирувга берилди. Бу ҳақда Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги маълум қилди.

Тергов маълумотларига кўра, 2000 йилда Ўзбекистонда туғилган Маҳмуд Ҳикматовга нисбатан суд томонидан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси белгиланган.

Қайд этилишича, Қозоғистон ҳудудида бештадан ортиқ ноқонуний онлайн қиморхона фаолиятини ташкил этиш, улар орқали пул маблағларини қабул қилиш ва тўлаш, шунингдек, мамлакат фуқароларини қимор ўйинларига жалб қилишга қаратилган реклама ишлари амалга оширилган.

Тергов версиясига кўра, ушбу қимор платформаларини оммалаштириш учун ташкилотчилар блогерлар билан ҳамкорлик қилган. Ҳикматовга эса Қозоғистонда фаолият юритадиган инфлюенсерларни топиш ва улар орқали реклама материалларини тарқатишни йўлга қўйиш вазифаси юклатилган.

Молиявий мониторинг агентлиги маълумотига кўра, блогер ушбу тармоққа 35 нафардан ортиқ инфлюенсерни жалб қилган. Улар орасида Ҳамза Қ. исмли блогер ҳам бўлган.

Тергов маълумотларида айтилишича, катта аудиторияга эга бўлган Ҳамза Қ. интернет-казиноларга олиб борувчи реферал ҳаволаларни жойлаштирган. Ушбу ҳаволалар орқали қимор платформаларига кирган ҳар бир фойдаланувчи учун блогерга мукофот тўланган.

Маҳмуд ҲикматовЎзбекистонҚозоғистонМолиявий мониторинг агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиВалюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиБугун, 16:01Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиБугун, 11:29Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди