Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтди
Elon Musk келгусида Starlink глобал ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғини эгаллаши мумкинлигини айтди. У бу натижага рақобатчилар ўз ўтказиш қобилиятини ўн бараварга оширган тақдирда ҳам эришиш мумкинлигини таъкидлади. SpaceX 2027-йилнинг охирида АҚШдаги Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле операторлари билан рақобатлашадиган Starlink Мобиле хизматини ишга туширишни режалаштирмоқда.
SpaceX асосчиси Elon Musk глобал интернет бозорида сателит технологиялари келажагига оид улкан режаларни эълон қилди. Унинг таъкидлашича, келгусида Starlink тизими дунёдаги барча ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғини ўз зиммасига олиши мумкин ва бу кўрсаткичга рақобатчилар ўз ўтказиш қобилиятини ўн бараварга оширган тақдирда ҳам эришилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Starlink сунъий йўлдош интернети аллақачон кенг миқёсда йўлга қўйилган орбитал гуруҳ, улкан қамров ҳудуди ҳамда тармоқни жадал масштаблаш эвазига ўз мавқейини кескин кучайтиришни мақсад қилган. Ҳатто бошқа компаниялар ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирганда ҳам, тизим глобал интернет бозорида мутлақ устунликни сақлаб қолиши кутилмоқда.
Starlink Мобиле ва янги телекоммуникация рақобатиМазкур стратегик устунлик фонида SpaceX яна бир йирик лойиҳани амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда. Манба маълумотига кўра, компания 2027-йилнинг охирида ўзининг Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини ишга туширишни режалаштирган. Ушбу янги хизмат АҚШдаги Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле каби йирик алоқа операторлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши кутилмоқда.
Маълумот учун, Starlink — бу SpaceX компанияси томонидан яратилган глобал сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, у ер юзининг анъанавий симли ёки мобил алоқа мавжуд бўлмаган олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларига тезкор интернет етказиб беришга ихтисослашган.
Тармоқ минглаб паст орбитадаги сунъий йўлдошлардан фойдаланган ҳолда ишлайди. Айнан шу омил тизимга кечикишларни камайтириш ва сигнал барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Глобал миқёсдаги қамров эса фойдаланувчиларга дунёнинг исталган нуқтасидан туриб тармоққа уланиш шароитини яратади.
Экспертларнинг фикрича, сунъий йўлдош технологияларининг бундай тез суръатлар билан ривожланиши анъанавий телекоммуникация бозоридаги мавжуд мувозанатни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Мобил операторлар ва симли интернет провайдерлари яқин йилларда жиддий рақобат босимига дуч келиши тайин.
Elon Muskнинг сўнгги баёнотлари SpaceX компанияси космик интернет соҳасида монополияга яқин мавқега эга бўлишни режалаштираётганини кўрсатади. Starlink Мобиле лойиҳасининг ишга тушиши эса компаниянинг таъсир доирасини янада кенгайтириб, уни оддий интернет-проваердан тўлақонли глобал алоқа гигантига айлантиради.
…