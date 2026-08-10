Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтди

·32·Техно
Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтди
Қисқача

Elon Musk келгусида Starlink глобал ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғини эгаллаши мумкинлигини айтди. У бу натижага рақобатчилар ўз ўтказиш қобилиятини ўн бараварга оширган тақдирда ҳам эришиш мумкинлигини таъкидлади. SpaceX 2027-йилнинг охирида АҚШдаги Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле операторлари билан рақобатлашадиган Starlink Мобиле хизматини ишга туширишни режалаштирмоқда.

SpaceX асосчиси Elon Musk глобал интернет бозорида сателит технологиялари келажагига оид улкан режаларни эълон қилди. Унинг таъкидлашича, келгусида Starlink тизими дунёдаги барча ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғини ўз зиммасига олиши мумкин ва бу кўрсаткичга рақобатчилар ўз ўтказиш қобилиятини ўн бараварга оширган тақдирда ҳам эришилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Starlink сунъий йўлдош интернети аллақачон кенг миқёсда йўлга қўйилган орбитал гуруҳ, улкан қамров ҳудуди ҳамда тармоқни жадал масштаблаш эвазига ўз мавқейини кескин кучайтиришни мақсад қилган. Ҳатто бошқа компаниялар ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирганда ҳам, тизим глобал интернет бозорида мутлақ устунликни сақлаб қолиши кутилмоқда.

Starlink Мобиле ва янги телекоммуникация рақобати

Мазкур стратегик устунлик фонида SpaceX яна бир йирик лойиҳани амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда. Манба маълумотига кўра, компания 2027-йилнинг охирида ўзининг Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини ишга туширишни режалаштирган. Ушбу янги хизмат АҚШдаги Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле каби йирик алоқа операторлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши кутилмоқда.

Маълумот учун, Starlink — бу SpaceX компанияси томонидан яратилган глобал сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, у ер юзининг анъанавий симли ёки мобил алоқа мавжуд бўлмаган олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларига тезкор интернет етказиб беришга ихтисослашган.

Тармоқ минглаб паст орбитадаги сунъий йўлдошлардан фойдаланган ҳолда ишлайди. Айнан шу омил тизимга кечикишларни камайтириш ва сигнал барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Глобал миқёсдаги қамров эса фойдаланувчиларга дунёнинг исталган нуқтасидан туриб тармоққа уланиш шароитини яратади.

Экспертларнинг фикрича, сунъий йўлдош технологияларининг бундай тез суръатлар билан ривожланиши анъанавий телекоммуникация бозоридаги мавжуд мувозанатни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Мобил операторлар ва симли интернет провайдерлари яқин йилларда жиддий рақобат босимига дуч келиши тайин.

Elon Muskнинг сўнгги баёнотлари SpaceX компанияси космик интернет соҳасида монополияга яқин мавқега эга бўлишни режалаштираётганини кўрсатади. Starlink Мобиле лойиҳасининг ишга тушиши эса компаниянинг таъсир доирасини янада кенгайтириб, уни оддий интернет-проваердан тўлақонли глобал алоқа гигантига айлантиради.

StarlinkElon MuskSpaceXИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди