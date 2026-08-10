Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилди

·46·Дунё
Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилди
Қисқача

Италиялик ғаввослар Сицилия соҳиллари яқинида 2000 йилдан ортиқ тарихга эга бўлиши мумкин бўлган қадимий Рим кемаси қолдиқларини аниқлади. Кема 46 метр чуқурликда жойлашган бўлиб, унинг сақланиб қолган қисми тахминан 21 метр узунлик ва 6 метр кенгликка эга, бортидан эса юзлаб яхши сақланган амфоралар топилган. Италия Маданият вазири Алессандро Жули топилмани сўнгги йилларда сув ости археологияси соҳасидаги “энг муҳим кашфиётлардан бири” деб баҳолади.

Италиялик ғаввослар Сицилия соҳиллари яқинида 2000 йилдан ортиқ тарихга эга бўлиши мумкин бўлган қадимий Рим кемаси қолдиқларини аниқлади. Топилма нафақат ўзининг ёши, балки унинг ичида жуда яхши сақланган юзлаб қадимий идишлар мавжудлиги билан ҳам археологлар эътиборини тортди.

Маълум бўлишича, кемада қадимги даврда турли маҳсулотларни ташиш учун ишлатилган юзлаб амфоралар сақланган. Бундай баланд ва сополдан ясалган идишлар асосан вино, зайтун мойи ва дон каби маҳсулотларни узоқ масофаларга етказиб беришда қўлланилган.

Италия Маданият вазири Алессандро Жули ушбу топилмани сўнгги йилларда сув ости археологияси соҳасида амалга оширилган “энг муҳим кашфиётлардан бири” сифатида баҳолади.

Қадимий кема 46 метр чуқурликдан топилди

Мутахассис полиция ғаввослари кемани балиқчилардан келиб тушган маълумотдан кейин излаб топган. Кема денгиз сатҳидан тахминан 46 метр чуқурликда жойлашган.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, кеманинг сақланиб қолган қисми тахминан 21 метр узунлик ва 6 метр кенгликка эга. Италия Маданият вазирлиги маълумотларига кўра, мазкур тарихий ёдгорлик милоддан аввалги II ёки I асрларга тааллуқли бўлиши мумкин.

Топилма Мазара-дель-Валло шаҳри яқинида, денгиз тубини ўрганаётган балиқчи ва эркин ғаввос Жакомо Де Мола томонидан ҳам кузатилган.

У ижтимоий тармоқда ёзишича, сканер орқали денгиз тубида катта тошга ўхшаш объектни кўргач, уни яқиндан текширишга қарор қилган.

Ikki nafar g'avvos suv ostidagi kema qoldiqlarini o'rganmoqda.

Ғаввос объектга яқинлашганида эса унинг тош эмаслигини англаган. У ерда бир-бирига яқин жойлашган юзлаб амфоралар кўзга ташланган.

“Бу, шубҳасиз, ҳаётимдаги энг ҳайратланарли кашфиёт”, дея ёзган Де Мола. У деярли 20 аср давомида биринчи инсонлардан бири сифатида ушбу жойни яна кўриш қандай ҳис эканини сўз билан ифодалаш қийинлигини таъкидлаган.

Кема ичида денгиз жонзотлари ҳам яшамоқда

Де Мола ҳалокатга учраган кеманинг видеосини ҳам ижтимоий тармоққа жойлаштирган. Кадрларда амфоралар орасида илонбалиқлар, снапперлар ва саноқсиз денгиз жонзотлари яшаб келаётгани кўринади.

“Денгиз бизларни ҳайратда қолдиришдан ҳеч қачон тўхтамайди. Бу сафар биз шунчаки кема қолдиқларини эмас, тарихимизнинг бир қисмини топдик”, дея таъкидлаган у.

Кашфиёт ҳақида хабар берилгач, Италия полициясининг маданий меросни муҳофаза қилиш бўлимига қарашли махсус ғаввослар ҳодиса жойига юборилди.

Dengiz tubida yotgan koʻplab qadimiy sopol amforalar toʻplami.

Масъуллар тарихий объектни кейинги тадқиқотлар даврида асраб қолиш учун махсус хавфсизлик чоралари кўрилишини маълум қилди. Мутахассислар ҳозирда кеманинг аниқ тарихини, қандай шароитда ҳалокатга учраганини ва унинг бортидаги юкларни батафсил ўрганишга ҳаракат қилмоқда.

Ўрта Ер денгизида бундай кемалар яна бор

Мутахассисларнинг фикрича, Ўрта Ер денгизи тубида қадимги даврларга тегишли шунга ўхшаш кўплаб кема қолдиқлари сочилиб ётиши мумкин.

2023 йилда Рим шаҳрининг шимоли-ғарбий қисмида милоддан аввалги I ёки II асрларга мансуб яна бир кема топилган эди. Унинг бортида ҳам юзлаб амфоралар мавжуд бўлган.

2018 йилда эса Болгария соҳиллари яқинида 2400 йилдан ортиқ тарихга эга юнон савдо кемаси аниқланган. Кема денгиз тубида ёнбошлаган ҳолда деярли бутунлигича сақланиб қолгани сабабли ўша вақтда у дунёдаги энг қадимий маълум бўлган яхлит кема ҳалокати сифатида баҳоланган эди.

Сицилия соҳилларидан топилган янги кема эса қадимги Рим даврида Ўрта Ер денгизида савдо ва денгиз қатнови қандай кечганини янада чуқурроқ ўрганиш учун муҳим манба бўлиши кутилмоқда.

СицилияИталияАлессандро ДжулиоМазара-дель-ВаллоДжакомо Де Мола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:309 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлдиБугун, 12:50Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирдиБугун, 10:52«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқладиБугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди